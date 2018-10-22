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22 октября 2018

Дом в скале в Мексике

Проект архитектурной студии CDM — вилла с видом на Тихий океан

Дом в скале (фото 0)
Фото: 
Rory Gardiner, Javier Dueñas

Этот дом стоит на скалистом склоне в городе Сан-Хуан-де-Алима на западном побережье Мексики, органично сливаясь с ландшафтом. Плоская крыша, оплетенная плющом, практически незаметна среди пышных крон местных деревьев, бассейн спрятан в укромном месте в окружении гигантских седых валунов и напоминает тихую бухту. Авторы проекта SJA III — архитектурная студия CDM. Их офис находится в г. Сапопан. Среди известных работ — Hotel Mar Adentro by Taller Aragoné и Habitas Tulum Boutique Hotel.

Дом в скале (фото 1)
Фото: 
RORY GARDINER, JAVIER DUEÑAS

Постройка представляет собой прямоугольный объем с плоской нависающей над террасой крышей, которая служит надежной защитой от солнца. Во время приливов вода из океана переливается через кромку бассейна — невероятно живописное зрелище.

Дом в скале (фото 2)
Фото: 
RORY GARDINER, JAVIER DUEÑAS

Внутренняя отделка дома вполне соответствует природному окружению. Преобладает тонированное в карамельный оттенок дерево (в основном архитекторы использовали кедр), эффектно контрастирующее со светлой обивкой мебели. Панорамный вид на океан открывается отовсюду, в том числе и из гостиной. Часть дома, примыкающая к скале, «одета» в камень. Им облицованы стены кухни и ванной комнаты.

Дом в скале (фото 3.1)
Фото: 
RORY GARDINER, JAVIER DUEÑAS
Дом в скале (фото 3.2)
Фото: 
RORY GARDINER, JAVIER DUEÑAS

Пространство очень уютное, при этом интерьер по характеру сдержанный, без ярких кричащих акцентов. Часть деталей обстановки напоминает о том, что ты находишься на побережье — например, светильники в виде опутанных морской сетью стеклянных шаров.

Дом в скале (фото 4)
Фото: 
RORY GARDINER, JAVIER DUEÑAS

Раздвижные перегородки позволяют полностью открыть часть стен. «В эти минуты ощущаешь полное слияние с природой, — рассказывают архитекторы. — Лицо приятно обдувает легкий бриз, весь этот живописный пейзаж на глазах заходит в дом. Настоящая сказка!»

Дом в скале (фото 5)
Фото: 
RORY GARDINER, JAVIER DUEÑAS
Дом в скале (фото 6)
Фото: 
RORY GARDINER, JAVIER DUEÑAS
Дом в скале (фото 7)
Фото: 
RORY GARDINER, JAVIER DUEÑAS

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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