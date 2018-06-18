Дом у моря: 7 живописных проектов

Подборка домом на морском побережье от дизайнеров со всего мира

Дом в испанском курортном городке Дарья Синотто оформила интерьер дома в Испании, исправив при помощи декораторских приемов ошибки планировки. Абсолютно из всех комнат этого дома открывается потрясающий вид на море или на горы, ради чего в здании сделаны многочисленные выступы остроугольной формы. Подробнее по ссылке .



﻿﻿﻿﻿ Дом у океана: в гостях у известного декоратора Келли Уэстлер Свободный от условностей интерьер своего пляжного дома в Малибу декоратор Келли Уэстлер создала, вдохновляясь Америкой 1970-х годов. Подробнее по ссылке .



﻿ Летний дом Карлы Фенди Выбирая место для отдыха, одна из сестер Фенди Карла обратила внимание на футуристическое здание 1960-х годов на пляже Сабаудии в Италии. Подробнее по ссылке .



﻿﻿ Пляжный дом Кристиана Лиэгра Французский дизайнер построил летний дом в самой живописной бухте Карибского моря. Тридцать лет назад, когда дизайнер Кристиан Лиэгр открыл для себя это место, жизнь на острове была другой. Подробнее по ссылке .



﻿﻿﻿ Необычный дом на берегу Черного моря Издалека этот дом на побережье Черного моря напоминает корабль. Его просторная терраса похожа на палубу, а комнаты с иллюминаторами вместо окон — на каюты. Авторы проекта — архитекторы Дмитрий Овчаров и Борис Воскобойников — пригласили нас на морскую прогулку. Подробнее по ссылке .



﻿ Дом на побережье: белый интерьер Кто из нас, пакуя чемоданы в последний день отпуска, не ловил себя на мысли: «Вот бы остаться в этом райском местечке навсегда!» Тревин и Джулиан Макгован осуществили вековую мечту отдыхающих. Подробнее по ссылке .