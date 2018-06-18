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18 июня 2018

Дом у моря: 7 живописных проектов

Подборка домом на морском побережье от дизайнеров со всего мира

Дом в испанском курортном городке

Дарья Синотто оформила интерьер дома в Испании, исправив при помощи декораторских приемов ошибки планировки. Абсолютно из всех комнат этого дома открывается потрясающий вид на море или на горы, ради чего в здании сделаны многочисленные выступы остроугольной формы.

Подробнее по ссылке.

7 проектов домов на побережье (фото 1)
7 проектов домов на побережье (фото 2.1)
7 проектов домов на побережье (фото 2.2)


﻿﻿﻿﻿Дом у океана: в гостях у известного декоратора Келли Уэстлер

Свободный от условностей интерьер своего пляжного дома в Малибу декоратор Келли Уэстлер создала, вдохновляясь Америкой 1970-х годов.

Подробнее по ссылке.

7 проектов домов на побережье (фото 4)
7 проектов домов на побережье (фото 5.1)
7 проектов домов на побережье (фото 5.2)
7 проектов домов на побережье (фото 6)


﻿Летний дом Карлы Фенди

Выбирая место для отдыха, одна из сестер Фенди Карла обратила внимание на футуристическое здание 1960-х годов на пляже Сабаудии в Италии.

Подробнее по ссылке.

7 проектов домов на побережье (фото 8)
7 проектов домов на побережье (фото 9.1)
7 проектов домов на побережье (фото 9.2)


﻿﻿Пляжный дом Кристиана Лиэгра

Французский дизайнер построил летний дом в самой живописной бухте Карибского моря. Тридцать лет назад, когда дизайнер Кристиан Лиэгр открыл для себя это место, жизнь на острове была другой.

Подробнее по ссылке.

7 проектов домов на побережье (фото 11)
7 проектов домов на побережье (фото 12.1)
7 проектов домов на побережье (фото 12.2)


﻿﻿﻿Необычный дом на берегу Черного моря

Издалека этот дом на побережье Черного моря напоминает корабль. Его просторная терраса похожа на палубу, а комнаты с иллюминаторами вместо окон — на каюты. Авторы проекта — архитекторы Дмитрий Овчаров и Борис Воскобойников — пригласили нас на морскую прогулку.

Подробнее по ссылке.

7 проектов домов на побережье (фото 14)
7 проектов домов на побережье (фото 15.1)
7 проектов домов на побережье (фото 15.2)


﻿Дом на побережье: белый интерьер

Кто из нас, пакуя чемоданы в последний день отпуска, не ловил себя на мысли: «Вот бы остаться в этом райском местечке навсегда!» Тревин и Джулиан Макгован осуществили вековую мечту отдыхающих.

Подробнее по ссылке.

7 проектов домов на побережье (фото 17)
7 проектов домов на побережье (фото 18)
7 проектов домов на побережье (фото 19)


﻿﻿﻿﻿Дом известного дизайнера на побережье Лонг-Айленда

Дизайнер Келли Беун легко справлялась с самыми разными проектами: будь то бутик-отель Delano в Майами или апартаменты Иванки Трамп на Манхэттене. А вот строительство собственного загородного дома на побережье Лонг-Айленда стало для нее настоящим испытанием.

Подробнее по ссылке.

7 проектов домов на побережье (фото 21)
7 проектов домов на побережье (фото 22)
7 проектов домов на побережье (фото 23)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
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