Дом у моря: 7 живописных проектов

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Подборка домом на морском побережье от дизайнеров со всего мира
Дарья Синотто оформила интерьер дома в Испании, исправив при помощи декораторских приемов ошибки планировки. Абсолютно из всех комнат этого дома открывается потрясающий вид на море или на горы, ради чего в здании сделаны многочисленные выступы остроугольной формы.
Подробнее по ссылке.
Свободный от условностей интерьер своего пляжного дома в Малибу декоратор Келли Уэстлер создала, вдохновляясь Америкой 1970-х годов.
Подробнее по ссылке.
Выбирая место для отдыха, одна из сестер Фенди Карла обратила внимание на футуристическое здание 1960-х годов на пляже Сабаудии в Италии.
Подробнее по ссылке.
Французский дизайнер построил летний дом в самой живописной бухте Карибского моря. Тридцать лет назад, когда дизайнер Кристиан Лиэгр открыл для себя это место, жизнь на острове была другой.
Подробнее по ссылке.
Издалека этот дом на побережье Черного моря напоминает корабль. Его просторная терраса похожа на палубу, а комнаты с иллюминаторами вместо окон — на каюты. Авторы проекта — архитекторы Дмитрий Овчаров и Борис Воскобойников — пригласили нас на морскую прогулку.
Подробнее по ссылке.
Кто из нас, пакуя чемоданы в последний день отпуска, не ловил себя на мысли: «Вот бы остаться в этом райском местечке навсегда!» Тревин и Джулиан Макгован осуществили вековую мечту отдыхающих.
Подробнее по ссылке.
Дизайнер Келли Беун легко справлялась с самыми разными проектами: будь то бутик-отель Delano в Майами или апартаменты Иванки Трамп на Манхэттене. А вот строительство собственного загородного дома на побережье Лонг-Айленда стало для нее настоящим испытанием.
Подробнее по ссылке.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)