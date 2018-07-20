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20 июля 2018

Другой ракурс: дом для внучки Фрэнка Ллойда Райта

Особняк, который архитектор Джон Лотнер (John Lautner) построил для актрисы Энн Бакстер, стал вторым домом для молодой семьи из Италии

Другой ракурс (фото 0)
Хозяйка дома Валерия Сорци.
Фото: 
ДЖОРДЖО ПОССЕНТИ (GIORGIO POSSENTI)

Супруги Пьерпаоло Барзан и Валерия Сорци — арт-дилеры, коллекционеры современного искусства и основатели Depart Foundation — некоммерческой организации, поддерживающей начинающих художников. Пару лет назад они переехали из родного Рима на голливудские холмы в Лос-Анджелес.

Другой ракурс (фото 2)
На кромке бассейна хозяева разместили работу американского фотографа и художницы Вероники Кельндорфер — неоновую вывеску Schocken.

«Понимаете, я — серфер, — смеется Пьерпаоло. — А какой в Риме серфинг?!» «Иногда мне кажется, что ты действительно только ради этого сюда и переехал!» — подтрунивает над мужем Валерия. Однако это не совсем так. Какое-то время назад супруги открыли в районе Западного Голливуда собственную галерею. Курировать ее из Италии было сложно, Пьерпаоло и Валерия постоянно разрывались между Римом и Лос-Анджелесом, пока в один прекрасный день не решили, что пора купить дом на американском побережье.

Другой ракурс (фото 4)
Столовая. Обеденный стол, дизайн знаменитого датского архитектора Оле Ваншера. Стулья, дизайн Тобиа Скарпа. На стене — работа Тревора Паглена.
«Дом был рассчитан на проведение вечеринок и развеселый образ жизни кинозвезд 1950-х».
Другой ракурс (фото 6)
Дом знаменитой актрисы Энн Бакстер, построенный архитектором Джоном Лотнером.

Их выбор пал на знаменитый особняк в двух шагах от бульвара Сансет, некогда принадлежавший оскароносной актрисе Энн Бакстер, внучке великого Фрэнка Ллойда Райта. Знаменитый архитектор не стал ничего строить сам, а купил для Энн дом в тюдоровском стиле и попросил своего молодого коллегу, а впоследствии известного архитектора Джона Лотнера провести реновацию здания. Лотнер проделал колоссальную работу, практически заново отстроив весь дом.

Другой ракурс (фото 8)
Фрагмент гостиной. Табурет и столик, дизайн Мартино Гампера.

«Дом был рассчитан на проведение вечеринок и на тот развеселый образ жизни, который звезды Голливуда вели в 1950-х годах», — рассказывает о своем первом впечатлении Валерия. Супруги поручили архитекторам Шерон Джонстон и Марку Ли проект редизайна особняка.

Другой ракурс (фото 10)
Гостиная на первом этаже дома. На полу — антикварный китайский ковер. Кофейный столик, дизайн Рэй и Чарльза Имс. Белое кресло, дизайн Джо Понти. Желтое кресло Saruyama Islands, Moroso. На кирпичной стене работа John White, художник Дуглас Гордон.
«Проект редизайна дома напоминал шахматную партию, в которой каждый ход тщательно обдумывался».
Другой ракурс (фото 12)
Изогнутый диван был создан специально для этого дома Джоном Лотнером в 1951 году, а кофейный столик появился здесь год назад, Lee/Johnston Architecture. Серебристый стул в углу, дизайн Маартена Бааса, напольный светильник, дизайн Акилле Кастильони. Большое панно слева — работа французского художника Даниеля Бюрена.

«Процесс напоминал шахматную партию, в которой каждый ход тщательно обдумывается, — вспоминает Шерон. — С одной стороны, мы хотели отдать дань уважения гению Лотнера, а с другой — немного омолодить его творение и приспособить для жизни современной семьи с двумя детьми».

Другой ракурс (фото 14)
Фрагмент столовой. Консоль, дизайн Франко Альбини. На стене — работа Swinging художника Греара Паттерсона.

Архитекторы сделали пространство более открытым, снеся стены между некоторыми помещениями. На первом этаже расположили просторную гостиную со столовой, а спальни и домашний кинотеатр обустроили на втором. Часть мебели была спроектирована на заказ студией Lee/Johnston совместно с дизайнерским бюро братьев Хаас. Все это дополнили винтажными коврами, старинным китайским фарфором и произведениями современного искусства из личной коллекции владельцев.

Другой ракурс (фото 16)
Рабочий кабинет. Серебристый стул Ortofrutta, дизайн Андреа Сальветта. По другую сторону от стола, созданного Жаном Пруве, — красный стул Clay, дизайн Маартена Бааса. Настольная лампа, дизайн Акилле Кастильони.
«Предметы искусства должны присутствовать в доме наравне с книгами и цветочными горшками».
Другой ракурс (фото 18)
Спальня хозяев. Кровать, дизайн Этторе Соттсасса. На стене — работа художника Аарона Брокова.

«Мы придерживаемся принципа, что искусство не должно восприниматься только в рамках музея, оно должно присутствовать в повседневной жизни, в домашнем окружении наравне с книгами и цветочными горшками», — поясняют свою концепцию Пьерпаоло и Валерия. Поэтому в их доме работы молодых художников и скульпторов можно увидеть на полках вперемежку с детскими игрушками, на кухне рядом с кофемашиной и даже в ванных комнатах.

Другой ракурс (фото 20)
Лаунж-зона в одном из эркеров дома. Столик и консоль под журналы, дизайн Андреа Сальветта. Светильники Aj и Stardust, дизайн Арне Якобсена для Louis Poulsen.

«Что может быть приятнее, чем созерцать искусство под веселый смех собственных детей или за обедом, поедая вкусные спагетти?» — восклицают хозяева. Кто ж будет спорить с профессиональными арт-дилерами!

«Нет ничего прекраснее созерцания современного искусства под веселый детский смех».
Другой ракурс (фото 23)
Детская. Голубой табурет, дизайн Гарри Аллена, синий стул, дизайн Маартена Бааса.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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