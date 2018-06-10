Экзотический интерьер в нейтральной гамме

Современное здание «Виллы Е» напоминает вырастающую из горы старую крепость. Именно так представлял себе будущее жилище владелец — французский бизнесмен, влюбленный в Марокко. Решив обосноваться в городке Оурика, что в 35 км от Марракеша, он безошибочно выбрал место. Именно здесь, на вершине Атласских гор, можно укрыться от изнуряющей жары Северной Африки.

Гостиная развернута в сторону панорамного окна-экрана с видом на Атласские горы. Четыре створки с тонкими, почти незаметными рамами поворачиваются вокрут своей оси, открывая выход на террасу. Подвесное кресло Eureka, дизайн Джованни Травазы, Vittorio Bonacina. Стол из ореха, дизайн Studio KO. Кресла Peter, дизайн Антонио Читтерио, Flexform. Пол из местного камня застелен берберским ковром. Фото: Николя Матье

Проект был поручен архитекторам из бюро Studio KO. «Перед нами стояла задача построить дом и бассейн, которые не только не испортят пейзаж, но и станут его украшением, — говорят архитекторы. — Мы сразу решили использовать только местные материалы. Легко сказать! Чтобы построить стену 53 метра длиной и 9 метров высотой, потребовалось астрономическое количество глины и красного камня, подобранного в цвет местной земли, которые рабочие возили буквально на себе».

Здание построено в виде старой крепости. Этот образ подчеркивают неровные края стен из красного камня. Фото: Николя Матье

Удивительно, но мощная, закрытая на вид постройка внутри оказывается светлым пространством, полностью распахнутым природе — как бивуак кочевников. Огромные окна с тонкими, почти незаметными металлическими рамами открываются, поворачиваясь вокруг своей оси.

Кухня. Кухонный остров Mortex, Beal. Смесители Joy Сocktail, Franke. Буфет из стекла и ореха встроен в стену. Светильник, Zangra. Фото: Николя Матье

«Проектирование интерьеров велось под девизом «Природа XXL», — объясняют архитекторы. — Мы сделали проект в офисе в Марракеше, а потом уже на месте корректировали углы расположения стен и окон таким образом, чтобы из каждой комнаты открывался вид на самые красивые вершины Атласских гор. Мы постарались избавиться от ощущения замкнутого пространства.

Столовая. Обеденный стол, Studio KO. Стулья, дизайн Нормана Чернера. Люстра, Studio KO. Керамика, Atelier BelArt. Фото: Николя Матье

Здесь очень мало дверей, при этом из каждой комнаты можно выйти разными путями. Нам импонирует идея случайного, непредсказуемого перемещения по дому. Но какой бы путь вы ни выбрали, он неизменно приведет вас в горы или в бассейн». Архитектурное бюро Studio KО, www.studioko.fr

Гостиная. В отделке интерьера использован орех, кожа, рафия оттенков пейзажа за окном. Диван Extra Soft, дизайн Пьеро Лиссони, Living Divani. Торшеры Azucena, дизайн Игнацио Гарделлы, Azucena. Шторы из ткани Kubus, Pierre Frey. На стене висят работы Ле Корбюзье Petite Confidences, 1957 год, купленные на аукционе. Объемная конструкция из ореха в центре помещения включает в себя встроенный шкаф и камин. Фото: Николя Матье

Ванная комната. Лаконичный дизайн компенсирует прекрасный вид на горы. Душ, Cristina. Фото: Николя Матье