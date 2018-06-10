Экзотический интерьер в нейтральной гамме

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Смелый проект бюро Studio KO, настоящий оазис посреди пустыни
Современное здание «Виллы Е» напоминает вырастающую из горы старую крепость. Именно так представлял себе будущее жилище владелец — французский бизнесмен, влюбленный в Марокко. Решив обосноваться в городке Оурика, что в 35 км от Марракеша, он безошибочно выбрал место. Именно здесь, на вершине Атласских гор, можно укрыться от изнуряющей жары Северной Африки.
Проект был поручен архитекторам из бюро Studio KO. «Перед нами стояла задача построить дом и бассейн, которые не только не испортят пейзаж, но и станут его украшением, — говорят архитекторы. — Мы сразу решили использовать только местные материалы. Легко сказать! Чтобы построить стену 53 метра длиной и 9 метров высотой, потребовалось астрономическое количество глины и красного камня, подобранного в цвет местной земли, которые рабочие возили буквально на себе».
Удивительно, но мощная, закрытая на вид постройка внутри оказывается светлым пространством, полностью распахнутым природе — как бивуак кочевников. Огромные окна с тонкими, почти незаметными металлическими рамами открываются, поворачиваясь вокруг своей оси.
«Проектирование интерьеров велось под девизом «Природа XXL», — объясняют архитекторы. — Мы сделали проект в офисе в Марракеше, а потом уже на месте корректировали углы расположения стен и окон таким образом, чтобы из каждой комнаты открывался вид на самые красивые вершины Атласских гор. Мы постарались избавиться от ощущения замкнутого пространства.
Здесь очень мало дверей, при этом из каждой комнаты можно выйти разными путями. Нам импонирует идея случайного, непредсказуемого перемещения по дому. Но какой бы путь вы ни выбрали, он неизменно приведет вас в горы или в бассейн». Архитектурное бюро Studio KО, www.studioko.fr
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