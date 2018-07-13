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13 июля 2018

«Крепость Одиночества»: дом Рика Оуэнса в Венеции

Рик Оуэнс не дает себе расслабиться: холодное суровое пространство дома в Венеции побуждает дизайнера более требовательно относиться к своему творчеству и не отвлекаться от работы

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 0)
Фото: 
Jean-Francois Jaussaud

Венеция всегда привлекала грандиозных декадентов своей эпохи: от лорда Байрона — до Поля Верлена. В городе нашел уединенное пристанище и один из самых противоречивых дизайнеров нашего времени — Рика Оуэнс (Rick Owens).

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 1)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD

«Я хотел получить суровое холодное пространство, лишенное всякой сентиментальности, — рассказывает Оуэнс. — Я думаю, что жизнь в хаосе вещей, с которыми есть эмоциональная связь, делает человека более мягким. А я не могу себе этого позволить!»

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 2)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD

К разочарованию жены Оуэнса Лами, дизайнер не пощадил бирюзовый плиточный пол 1970-х годов и вместо этого наполнил пространство травертином и мрамором. Итальянские бюсты Муссолини также не добавили помещению очков. После таких варварских перемен супруга модельера стала называть дом в Венеции «Крепостью Одиночества» Супермена.

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 6)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD

Интерьер оформлен в спокойной цветовой палитре с использованием натуральных оттенков. Несмотря на кажущуюся простоту, в доме тщательно продумана каждая деталь. Созданное пространство заставляет Оуэнса относиться к своему творчеству более критично и требовательно.

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 3)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD

Квартира настраивает дизайнера на определенный жесткий ритм жизни, в котором основное время занимает работа. Никаких сюрпризов — я знаю, как пройдет мой день», — комментирует Оуэнс.

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 4)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD

Гости постоянно сетуют на грубую брутальную мебель. Однако предметы имеют возможность подстраиваться под человека. Например, жесткие кровати можно дополнить уютными матрасами.

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 12.1)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD
Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 12.2)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD

В 56 лет Оуэнс находится в своей лучшей физической форме. Он говорит, что ассоциирует себя с модулором Ле Корбюзье (Le Corbusier) — системой универсальных пропорций. Именно великий французский архитектор и интерьерный автор Жан-Мишель Франк (Jean-Michel Frank) больше всего вдохновляют Рика.

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 5)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD

Сам Рик Оуэнс определяет творческий метод следующими словами: «Я пытаюсь придать всему, что я создаю, немного изношенный, потертый вид». Венецианская квартира напоминает о работах модного дизайнера: минимализм и эстетика.

Минималистский дом Рика Оуэнса в Венеции (фото 6)
Фото: 
JEAN-FRANCOIS JAUSSAUD

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
Ле Корбюзье (Le Corbusier)Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright)Жан-Мишель Франк (Jean-Michel Frank)минималистичныйВенецияЕвропадом на мореРик Оуэнс (Rick Owens)
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