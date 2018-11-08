Дом в Японии по проекту Кенго Кумы и парижской студии Liaigre

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Проект этого комплекса у подножья горы Фудзи, объединившего в себе японский дзен с классическими кодами французского дизайна, — совместная работа архитектурного бюро Кенго Кумы и парижской студии Liaigre
В современной японской архитектуре сохранилась та самая молекула ДНК, которую в свое время Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) определил: «где всё — сама природа». Этот комплекс по проекту Кенго Кумы (Kengo Kuma), раскинувшийся на склоне холма, живет в идеальном симбиозе с ландшафтом. На территории находятся несколько построек, составляющих единую завершенную композицию: главный хозяйский дом, три гостевых и традиционный чайный домик. Здания соединены между собой террасами и деревянными настилами, проходящими через сад, засаженный азалиями и хвойными деревьями.
«Я считаю, что моя архитектура — это своего рода обрамление природы, с помощью которого мы можем глубже и ближе почувствовать ее, — говорит Кума. — Прозрачность — главная особенность японской архитектуры. Я стремлюсь использовать легкие и натуральные материалы, чтобы добиться нового уровня прозрачности. И здесь деревянные реечные конструкции спроектированы так, чтобы всегда можно было видеть и воспринимать то, что происходит снаружи».
В этом проекте воплотились ключевые принципы философии Кумы, о которых он пишет в своей книге «Антиобъект: растворение и дезинтеграция архитектуры», вышедшей в 2007 году: ценить выразительный потенциал места, уважать контекст и среду, не умалять важности существующих зданий, игры света и тени, возродить традиционную японскую архитектуру и интерпретировать ее современным языком. Гармоничное продолжение идей Кумы в интерьере разработали специалисты парижской студии Liaigre, которые создавали мебель и планировочные решения в полном соответствии с духом этого места, что очень важно для японцев.
Например, ванны из натурального кедра, настраивающие на релаксацию и медитацию, типичны для этого региона — префектуры Канагава, которая славится своими горячими серными источниками, купальнями и культурой онсен. Светлая кедровая древесина используется также и в предметах мебели: табуретах, скамьях и шкафах в спальнях. Из традиционных японских интерьеров сюда пришли и татами, которыми застелены полы, и раздвижные перегородки сёдзи из тонкой рисовой бумаги, которые позволяют зонировать пространство по-разному в зависимости от сезона и времени суток. Цветовое решение, выбранное для комнат, построено на игре контрастов — в основном это черный и белый с вкраплениями серебристо-серого, синего, золотого, зеленого и цвета красного лака на антикварных ширмах.
Команда Liaigre с предельным вниманием относилась к соблюдению гармонии пропорций и внутреннего ритма, заложенного архитектурой. «У меня нет потребности делать что-то уникальное, скорее напротив, я работаю, думая, что все это может исчезнуть, — однажды сказал Кума. — И хотя я еще не дошел до того, чтобы полностью стереть архитектуру, считаю подход, который с уважением относится к хрупкости жизни, к человеку, месту, природе, возможно, имел бы совсем другие результаты в будущем».
www.kkaa.co.jp, www.liaigre.com
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