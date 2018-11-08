Дом в Японии по проекту Кенго Кумы и парижской студии Liaigre

Один из трех домов, входящих в жилой комплекс, спроектированный Кенго Кумой в префектуре Канагава к юго-западу от Токио. Здания, сливающиеся с окружающей природой, по-новому интерпретируют традиционную японскую архитектуру. Фото: MARK SEELEN

В современной японской архитектуре сохранилась та самая молекула ДНК, которую в свое время Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) определил: «где всё — сама природа». Этот комплекс по проекту Кенго Кумы (Kengo Kuma), раскинувшийся на склоне холма, живет в идеальном симбиозе с ландшафтом. На территории находятся несколько построек, составляющих единую завершенную композицию: главный хозяйский дом, три гостевых и традиционный чайный домик. Здания соединены между собой террасами и деревянными настилами, проходящими через сад, засаженный азалиями и хвойными деревьями.

Гостиная. Мебель из древесины кедра. Полы застелены татами. Раздвижные перегородки сёдзи из тонкой рисовой бумаги. Антикварная ширма из коллекции хозяев. Фото: MARK SEELEN

«Я считаю, что моя архитектура — это своего рода обрамление природы, с помощью которого мы можем глубже и ближе почувствовать ее, — говорит Кума. — Прозрачность — главная особенность японской архитектуры. Я стремлюсь использовать легкие и натуральные материалы, чтобы добиться нового уровня прозрачности. И здесь деревянные реечные конструкции спроектированы так, чтобы всегда можно было видеть и воспринимать то, что происходит снаружи».

Гостиная. Традиционные раздвижные японские перегородки сёдзи из рисовой бумаги. Вся мебель — от кресел из массива венге до дивана и журнального столика из кедра — Liaigre. Фото: MARK SEELEN

Гостевая комната. Диван выполнен на заказ. Рядом с ним — антикварная японская ширма. Фото: MARK SEELEN

В этом проекте воплотились ключевые принципы философии Кумы, о которых он пишет в своей книге «Антиобъект: растворение и дезинтеграция архитектуры», вышедшей в 2007 году: ценить выразительный потенциал места, уважать контекст и среду, не умалять важности существующих зданий, игры света и тени, возродить традиционную японскую архитектуру и интерпретировать ее современным языком. Гармоничное продолжение идей Кумы в интерьере разработали специалисты парижской студии Liaigre, которые создавали мебель и планировочные решения в полном соответствии с духом этого места, что очень важно для японцев.

Комната с камином из лавового камня. Винтажный письменный стол работы Джорджа Накасимы, 1963 год. Кресло Mandarin и журнальный столик из мрамора и металла, Liaigre. Фото: MARK SEELEN

Кабинет. Стеллаж, письменный стол, Liaigre. Отделка — красный лак. Фото: MARK SEELEN

Например, ванны из натурального кедра, настраивающие на релаксацию и медитацию, типичны для этого региона — префектуры Канагава, которая славится своими горячими серными источниками, купальнями и культурой онсен. Светлая кедровая древесина используется также и в предметах мебели: табуретах, скамьях и шкафах в спальнях. Из традиционных японских интерьеров сюда пришли и татами, которыми застелены полы, и раздвижные перегородки сёдзи из тонкой рисовой бумаги, которые позволяют зонировать пространство по-разному в зависимости от сезона и времени суток. Цветовое решение, выбранное для комнат, построено на игре контрастов — в основном это черный и белый с вкраплениями серебристо-серого, синего, золотого, зеленого и цвета красного лака на антикварных ширмах.

Ванная комната с типичной японской ванной офуро из кедра. Из этого же дерева сделан табурет Zoulou, Liaigre. Архитекторы вдохновлялись традиционными купальнями онсен, характерными для региона Канагава. Фото: MARK SEELEN

Спальня. Полы застланы татами, на которых стоит кровать-футон. Минуя гардеробную, можно пройти в ванную. Фото: MARK SEELEN