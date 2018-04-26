Проект Альбины Назимовой: новые перспективы

Главная анфилада. В гостиной — скульптура Кита Харинга «Мать и дитя». Порталы, выполненные по проекту архитектора Дмитрия Долгого, архитектурная студия KD, зонируют пространство. Люстры по прототипам 1950-х годов сделаны на заказ, ковер в лестничном холле, The Rug Company.

История этого дома началась со значимой коллекции современного русского искусства и огромной бетонной «коробки», которую приобрели хозяева. Виды из окон искупали неудобства, связанные с перестройкой здания. Владельцы сразу обратились к Альбине Назимовой — она прекрасно знала, что им требовалось.

С искусством у хозяев особые отношения: часть работ создавалась знаменитостями уровня Хельмута Ньютона непосредственно по их заказу, некоторые работы с коллекционерским азартом покупались практически из фургона, в котором они ехали на выставку, как, например, фотография Спенсера Туника в гостиной.

Гостиная. Над диваном — работа Джулиана Шнабеля Canard Dechaine. Справа на стене — фотография Спенсера Туника. Диван и кресла, JNL.

Монументальный подход архитектора подчеркнул строгий стиль самой анфилады и грандиозного лестничного холла, напоминающих залы музейных зданий. Высота потолков в гостиной — чуть менее семи метров, но крупноформатные картины художников Anastasia и Владимира Дубосарского и Александра Виноградова гармонизируют пространство, делая его соразмерным человеку. Понятно, что в таких помещениях само декорирование отходит на второй план. По большому счету непринципиально, какой диван стоит под знаковым триптихом Хельмута Ньютона Walking Women. Знаковые художники современности, собранные в одном доме, требовали особого отношения.

Прежде всего необходимо было учитывать масштаб работ, которые предстояло разместить, — именно это определило планировку первого этажа. Внушительная анфилада помещений разделена лишь высокими порталами — они, как и инженерные чертежи дома, выполнены архитектурной студией KD Дмитрия Долгого. Такое решение придает помещениям необходимый для крупноформатной живописи объем. размером 1,5 на 3,5 метра.

Главная гостиная. На стене слева — работа Anastasia «О», слева от камина — картина Владимира Дубосарского и Александра Виноградова «Миллион алых роз». Диваны, JNL, зеркала, Porada.

Кроме того, владельцы торопились переехать в новый дом, поэтому большую часть мебели заказали за одну поездку на выставку Maison & Objet, а винтажные объекты купили тогда же в Париже. Разве что в камерном кабинете библиотечные шкафы выстраивались по эскизам Альбины Назимовой, а в столовой сменили столешницу у купленного со склада стола — она не подходила по цвету, а искать стол такого же размера не было времени. Анфилада и грандиозный лестничный холл напоминают залы музейных зданий.

Главная лестница выполнена по проекту архитектора Дмитрия Долгого, архитектурная студия KD.

Впрочем, в столовой успели немного позабавиться — обивка кресел, обои и шторы в духе 1960-х годов подобраны в тон и по стилю к единственной не современной работе в коллекции — женскому портрету работы Николая Трошина 1964 года. Красный цвет столовой резко контрастирует с нейтральной цветовой гаммой остальных комнат. Но ведь без страсти нельзя собрать ни одной коллекции.

Над винтажным комодом — работа Беттины Реймс «Искушение Христа». Справа — картина Николая Трошина «Люся на веранде», 1964. Стол, Longhi, дополнен столешницей, выполненной архитектурной студией KD. Обои и шторы Romo. Люстра, Barovier & Toso.

Сад разбит по проекту Александра Гривко, Il NATURE. Скульптура Red Rabbit, Vitaly Rusakov, куплена в Париже.