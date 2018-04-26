Проект Альбины Назимовой: новые перспективы

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Большому искусству — большой дом! Этот постулат определил планировку и интерьеры загородного особняка, оформленного декоратором Альбиной Назимовой для семьи коллекционеров.
История этого дома началась со значимой коллекции современного русского искусства и огромной бетонной «коробки», которую приобрели хозяева. Виды из окон искупали неудобства, связанные с перестройкой здания. Владельцы сразу обратились к Альбине Назимовой — она прекрасно знала, что им требовалось.
С искусством у хозяев особые отношения: часть работ создавалась знаменитостями уровня Хельмута Ньютона непосредственно по их заказу, некоторые работы с коллекционерским азартом покупались практически из фургона, в котором они ехали на выставку, как, например, фотография Спенсера Туника в гостиной.
Монументальный подход архитектора подчеркнул строгий стиль самой анфилады и грандиозного лестничного холла, напоминающих залы музейных зданий. Высота потолков в гостиной — чуть менее семи метров, но крупноформатные картины художников Anastasia и Владимира Дубосарского и Александра Виноградова гармонизируют пространство, делая его соразмерным человеку.
Понятно, что в таких помещениях само декорирование отходит на второй план. По большому счету непринципиально, какой диван стоит под знаковым триптихом Хельмута Ньютона Walking Women. Знаковые художники современности, собранные в одном доме, требовали особого отношения.
Прежде всего необходимо было учитывать масштаб работ, которые предстояло разместить, — именно это определило планировку первого этажа. Внушительная анфилада помещений разделена лишь высокими порталами — они, как и инженерные чертежи дома, выполнены архитектурной студией KD Дмитрия Долгого. Такое решение придает помещениям необходимый для крупноформатной живописи объем. размером 1,5 на 3,5 метра.
Кроме того, владельцы торопились переехать в новый дом, поэтому большую часть мебели заказали за одну поездку на выставку Maison & Objet, а винтажные объекты купили тогда же в Париже. Разве что в камерном кабинете библиотечные шкафы выстраивались по эскизам Альбины Назимовой, а в столовой сменили столешницу у купленного со склада стола — она не подходила по цвету, а искать стол такого же размера не было времени.
Анфилада и грандиозный лестничный холл напоминают залы музейных зданий.
Впрочем, в столовой успели немного позабавиться — обивка кресел, обои и шторы в духе 1960-х годов подобраны в тон и по стилю к единственной не современной работе в коллекции — женскому портрету работы Николая Трошина 1964 года. Красный цвет столовой резко контрастирует с нейтральной цветовой гаммой остальных комнат. Но ведь без страсти нельзя собрать ни одной коллекции.
Владельцы торопились переехать, поэтому большую часть мебели заказали за одну поездку.