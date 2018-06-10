Особняк в центре Лондона: интерьер в английском стиле

Фасад из красного кирпича с элементами декора из белого камня типичен для георгианского стиля, господствовавшего в английской архитектуре XVIII века. Фото: Биргитта В. Дрейер (Birgitta W. Drejer)/Sisters Agency Стиль: Рохини Вахи (Rohini Wahi)

Квартал Блумсбери давно слывет центром интеллектуальной жизни Лондона. Когда-то в изящных георгианских особняках этого района размещались издательства, печатавшие Оскара Уайльда, Вирджинию Вульф и Артура Конан Дойля. Писатели нередко захаживали сюда и здесь же любили селить своих героев. Так, Шерлок Холмс до своего переезда на Бейкер-стрит обитал на одной из улочек Блумсбери, неподалеку жил и Чарльз Киттербелл из «Очерков Боза» Диккенса. Здесь находился и наш герой — таунхаус 1722 года постройки. В Англии подобного рода дома принято называть «террасными» — их начали возводить в XVII веке, после Великого пожара в Лондоне.

Прихожая. Стены отделаны бережно отреставрированными старинными деревянными панелями. Фото: Биргитта В. Дрейер (Birgitta W. Drejer)/Sisters Agency Стиль: Рохини Вахи (Rohini Wahi)

Некогда просторные комнаты были нарезаны на тесные офисы с крохотными переговорными.

«Террасы» представляют собой длинный ряд домов, каждый из которых имеет две общие стены с соседними. Вопреки расхожему мнению, что подобное жилье предназначалось для бедняков, в Лондоне изначально это были дома для богатых. И только много позже подобные здания появились в рабочих кварталах, где начали селиться простые люди. Этот таунхаус долгие годы занимала адвокатская контора. После ее закрытия в доме никто не жил, и он пришел в запустение. Стены покрылись трещинами, двери рассохлись и перекосились. Внутренняя планировка также претерпела изменения. Когда-то просторные комнаты были нарезаны на тесные офисы с крохотными переговорными и кухнями для персонала.

Столовая. Стол, Benchmark, выполнен на заказ. Стулья DSR, дизайн Чарльза и Рэй Имс, Vitra. Кресло Papa Bear, дизайн Ханса Вегнера. Люстра популярной в 1960-х годах модели Sputnik, названной в честь советского летательного аппарата. Столик на колесиках Conran, Marks & Spencer. В углу — два винтажных кресла из Италии. Фото: Биргитта В. Дрейер (Birgitta W. Drejer)/Sisters Agency Стиль: Рохини Вахи (Rohini Wahi)

Кухня. Современные фасады кухни, Bulthaup, прекрасно вписались в исторический интерьер. Архитекторам удалось интегрировать в него разнообразную кухонную технику, включая встроенную пароварку. Фото: Биргитта В. Дрейер (Birgitta W. Drejer)/Sisters Agency Стиль: Рохини Вахи (Rohini Wahi)

«Все было в чудовищном состоянии», — вспоминают свое первое впечатление архитекторы из бюро Charter Projects. Вот уже много лет они реставрируют старые лондонские здания, приспосабливая их к современным стандартам комфорта. Когда они приступили к работе над домом в Блумсбери, тот преподнес им сюрприз. За уродливой современной обшивкой обнаружились старинные камины и уникальные резные деревянные панели. Перед архитекторами стояла непростая задача — необходимо было по возможности восстановить исторический облик дома, и при этом создать уютную атмосферу для большой семьи с тремя детьми.

Гостиная. На потолке — винтажные люстры 70-х годов XX века. Белый раскладной диван Nap от Arflex. Фото: Биргитта В. Дрейер (Birgitta W. Drejer)/Sisters Agency Стиль: Рохини Вахи (Rohini Wahi)

За современной обшивкой скрывались старинные камины и уникальные резные деревянные панели.

Сложность проекта заключалась не только в солидном возрасте и размере здания (пять этажей), но и в его статусе: дом считается памятником архитектуры и находится под охраной местного Совета по английскому наследию. Для начала деревянным настенным панелям вернули их естественный теплый цвет, отполировав их по особой технологии. Стены окрасили в благородные оттенки серого. Это придало помещениям более современный облик и визуально сделало их светлее. Комнаты обставили мебелью середины XX века, найденной на аукционах и блошиных рынках.

Лестничный пролет. На потолке — винтажная люстра из муранского стекла, Италия, 1970-е годы. Фото: Биргитта В. Дрейер (Birgitta W. Drejer)/Sisters Agency Стиль: Рохини Вахи (Rohini Wahi)

Спальня. Покрывало Birdcage, дизайн группы Timorous Beasties, тумбочка — Honor, Benchmark. Белый стул Papa Bear, Hans Wegner. Винтажные прикроватные лампы и люстра куплены во Франции. Фото: Биргитта В. Дрейер (Birgitta W. Drejer)/Sisters Agency Стиль: Рохини Вахи (Rohini Wahi)

Традиционно полы в домах георгианского стиля были дощатыми, однако для холла архитекторы выбрали плитку с геометрическим рисунком. Получив разрешение на перепланировку, архитекторы снесли перегородку между гостиной и кухней. Это позволило создать современное пространство с открытой планировкой. Сейчас в доме две гостиные, пять спален, два рабочих кабинета, винный погреб. В подвале дома имеется отдельная гостевая квартира с двумя спальнями. Все техническое и электронное оборудование включая суперсовременную кухню Bulthaup специалисты из Charter Projects аккуратно встроили в интерьер, не нарушив при этом архитектурную и историческую целостность пространства. Еще одним «подарком» стала плоская крыша особняка.

Сложно поверить, что в 15 минутах ходьбы от дома расположен шумный и оживленный Сохо».

Вторая гостиная. Стены окрашены краской оттенка Lamp Room Grey от Farrow & Ball. Диван — William Sofa, Zanotta. Кофейный столик, G-plan, шторы из ткани Rainforest, Sanderson. Фото: Биргитта В. Дрейер (Birgitta W. Drejer)/Sisters Agency Стиль: Рохини Вахи (Rohini Wahi)

В Лондоне считается большой удачей купить дом с такой крышей, особенно в Блумсбери, где подобных зданий совсем немного. Это позволило обустроить зимний сад, через стеклянные стены которого можно любоваться городом в любое время года. «Сам дом расположен в очень тихом месте, — радуется Элизабет. — Здесь есть зеленые скверы и детский парк Coram Fields. Поверить, что всего в 15 минутах ходьбы расположен оживленный и шумный Сохо, просто невозможно!» www.charter-projects.com