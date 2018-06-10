Особняк в центре Лондона: интерьер в английском стиле

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Старинный особняк в центре Лондона несколько десятилетий простоял в запустении. Архитектурное бюро Charter Projects подарило ему вторую жизнь — и сделало это по-английски деликатно
Квартал Блумсбери давно слывет центром интеллектуальной жизни Лондона. Когда-то в изящных георгианских особняках этого района размещались издательства, печатавшие Оскара Уайльда, Вирджинию Вульф и Артура Конан Дойля. Писатели нередко захаживали сюда и здесь же любили селить своих героев. Так, Шерлок Холмс до своего переезда на Бейкер-стрит обитал на одной из улочек Блумсбери, неподалеку жил и Чарльз Киттербелл из «Очерков Боза» Диккенса. Здесь находился и наш герой — таунхаус 1722 года постройки. В Англии подобного рода дома принято называть «террасными» — их начали возводить в XVII веке, после Великого пожара в Лондоне.
Некогда просторные комнаты были нарезаны на тесные офисы с крохотными переговорными.
«Террасы» представляют собой длинный ряд домов, каждый из которых имеет две общие стены с соседними. Вопреки расхожему мнению, что подобное жилье предназначалось для бедняков, в Лондоне изначально это были дома для богатых. И только много позже подобные здания появились в рабочих кварталах, где начали селиться простые люди. Этот таунхаус долгие годы занимала адвокатская контора. После ее закрытия в доме никто не жил, и он пришел в запустение. Стены покрылись трещинами, двери рассохлись и перекосились. Внутренняя планировка также претерпела изменения. Когда-то просторные комнаты были нарезаны на тесные офисы с крохотными переговорными и кухнями для персонала.
«Все было в чудовищном состоянии», — вспоминают свое первое впечатление архитекторы из бюро Charter Projects. Вот уже много лет они реставрируют старые лондонские здания, приспосабливая их к современным стандартам комфорта. Когда они приступили к работе над домом в Блумсбери, тот преподнес им сюрприз. За уродливой современной обшивкой обнаружились старинные камины и уникальные резные деревянные панели. Перед архитекторами стояла непростая задача — необходимо было по возможности восстановить исторический облик дома, и при этом создать уютную атмосферу для большой семьи с тремя детьми.
За современной обшивкой скрывались старинные камины и уникальные резные деревянные панели.
Сложность проекта заключалась не только в солидном возрасте и размере здания (пять этажей), но и в его статусе: дом считается памятником архитектуры и находится под охраной местного Совета по английскому наследию. Для начала деревянным настенным панелям вернули их естественный теплый цвет, отполировав их по особой технологии. Стены окрасили в благородные оттенки серого. Это придало помещениям более современный облик и визуально сделало их светлее. Комнаты обставили мебелью середины XX века, найденной на аукционах и блошиных рынках.
Традиционно полы в домах георгианского стиля были дощатыми, однако для холла архитекторы выбрали плитку с геометрическим рисунком. Получив разрешение на перепланировку, архитекторы снесли перегородку между гостиной и кухней. Это позволило создать современное пространство с открытой планировкой. Сейчас в доме две гостиные, пять спален, два рабочих кабинета, винный погреб. В подвале дома имеется отдельная гостевая квартира с двумя спальнями. Все техническое и электронное оборудование включая суперсовременную кухню Bulthaup специалисты из Charter Projects аккуратно встроили в интерьер, не нарушив при этом архитектурную и историческую целостность пространства. Еще одним «подарком» стала плоская крыша особняка.
Сложно поверить, что в 15 минутах ходьбы от дома расположен шумный и оживленный Сохо».
В Лондоне считается большой удачей купить дом с такой крышей, особенно в Блумсбери, где подобных зданий совсем немного. Это позволило обустроить зимний сад, через стеклянные стены которого можно любоваться городом в любое время года. «Сам дом расположен в очень тихом месте, — радуется Элизабет. — Здесь есть зеленые скверы и детский парк Coram Fields. Поверить, что всего в 15 минутах ходьбы расположен оживленный и шумный Сохо, просто невозможно!»
www.charter-projects.com
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