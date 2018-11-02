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2 ноября 2018

Префабы Ива Беара — сборные дома будущего

Американский дизайнер Ив Беар разработал серию сборных домов для компании Plant Prefab

Префабы Ива Беара — сборные дома будущего (фото 0)

Ив Беар (Yves Behar) представил свой первый проект для набирающей все большую популярность в США индустрии быстросборных домов. Первый «префаб», разработанный известным дизайнером совместно с компанией Plant Prefab, получил название YB1 и предназначен для широкого круга потребителей — от студентов до пожилых граждан, — у которых не хватает средств на покупку полноценного жилья.

Префабы Ива Беара — сборные дома будущего (фото 2)

Серия префабов YB1 предлагает клиентам широкий выбор архитектурных решений — от разных типов крыши и окон до различных планировочных решений. В настоящее время в серии уже представлено три варианта , остальные находятся на стадии разработки. Внутри микро-дом оснащен кухней, ванной комнатой с душем, гостиной, спальней или студией. Площадь варьируется от 23 кв м до 111 кв м.

«Поработав с компанией-производителем автоматической мебели ORI над проблемами эффективного жилья, я настолько увлекся этими идеями, что в результате эта любовь к микро-домам привела меня в проект Plant Prefab LivingHomes», — говорит Ив Беар. — «Я вижу будущее дизайна в том, чтобы выпускать дом как кастомизированный продукт, который может быть полностью адаптирован владельцем под его персональные нужды: начиная с размеров и заканчивая эстетикой и лайфстайлом. Задача LivingHomes в том, чтобы дополнить городскую среду широким выбором домов разного размера и дизайна и одновременно предоставить архитектурные решения для экологичного и эффективного образа жизни в городе».

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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