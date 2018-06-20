Реконструкция старой дачи в предгорьях Кавказа

Дизайнер Екатерина Ловягина рассказывает о реконструкции дачи 290 м² в небольшом поселении под Апшеронском: «Вокруг небольшого двухэтажного домика выстроили новый каркас, добавили жилой площади и накрыли новой крышей. Звучит все довольно просто...»

Терраса — место, где семья проводит основное время в весенне-летний сезон. Зона барбекю декорирована плиткой с ярким узором. Оособое праздничное настроение задает удобный гостеприимный стол. Фото: Михаил Чекалов

Кресло, Secret De Maison. Торшер, Il Fanale. Библиотека из массива манго, «Артефакт». Фото: Михаил Чекалов

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: дача Метраж: дом 290 м², терраса 48 м² Место: небольшое поселение в лесу под Апшеронском Стиль: шале и традиционные решения для дома в горах Основная идея проекта: реконструкция дома для комфортной жизни большой семьи, бережное отношение к артефактам старой дачи, организация спа-зоны и террасы Цветовая гамма: соответствующая духу места палитра натуральных оттенков лесного пейзажа, тонированное дерево, медь, бронза, яркая керамика ручной работы Автор проекта: Екатерина Ловягина, дизайн-студия «Фактура», katya@factura-group.ru, (918) 983 9284

Кухня, L'Ottocento. Полы — метлахская плитка, Winckelmans, и керамический гранит, Johnson Tiles. Светильники, Il Fanale. Стол «Оптимус Прайм» от «Д Дерево». Фото: Михаил Чекалов

Екатерина Ловягина, основатель дизайн-студии «Фактура». Родилась в Краснодаре, окончила Художественно-графический факультет КубГУ, оформлением интерьеров занимается с 2001 года. «В моих проектах всегда тем или иным образом звучит богемная нотка, поскольку я воспринимаю себя прежде всего художницей и без искусства интерьеры не мыслю».

«Вокруг небольшого двухэтажного домика выстроили новый каркас, добавили жилой площади и накрыли новой крышей, — рассказывает дизайнер Екатерина Ловягина. — На словах все довольно просто, но задача эта кропотливая — функционально увязать новый объем с уже существующим, не нарушив ауру старой дачи. Сложность работы над планировкой заключалась еще и в том, что мы не могли перестраивать существующие комнаты. Спальни, холл, гардеробная на первом этаже и галерея второго света, куда выходят верхние спальни, остались неизменными. Даже двери остались на своих местах, не говоря уже о высоте и форме помещения. Также нужно было сохранить старую лестницу и обыграть маленький бассейн на первом этаже, чаша которого тоже осталась прежней по конфигурации».

Стол и комод, Moonzana. Диваны, The Idea. Ковер, ИКЕА. Краска, Benjamin Moore. Фотографии на стенах - В. Зенкова. Фото: Михаил Чекалов

«Впрочем, все работы и правда велись легко. Заказчики — удивительно дружная и очень доброжелательная большая семья, с тонким чувством прекрасного, — продолжает Екатерина. — Многие решения по стройке и декорированию были отданы мне на откуп. Но генеральная линия концепции исходила от главы семейства, он принимал самое активное участие в согласовании проекта и даже сам нашел некоторые предметы, определившие образ будущего интерьера. В частности, антикварный буфет в гостиную».

Полы — метлахская плитка, Winckelmans, и керамический гранит, Johnson Tiles. Мрамор и майолика от Ceramica Elias (Фактура). Фото: Михаил Чекалов

«Оформление интерьера построено на контрасте материалов, цветов, узоров, текстур, объемов. Я с удовольствием использовала свою любимую керамику ручной работы, натуральный камень и настоящие старые доски. Они применены в отделке хозяйского санузла, барбекюшницы на террасе, кухни и камина, который мы сделали двухсторонним».

Двусторонний камин связывает столовую и гостиную. Каминная топка Schmid, облицовка каминного портала из старых досок — мастерская Naoba2. Фото: Михаил Чекалов

«Как всегда, пошла в ход метлахская плитка, изумительно обогатившая интерьер ритмом узоров. Их смягчила и поддержала ручная роспись на плитках кухонного фартука и в обрамлении окна на кухне. Основной цвет в интерьере — зеленый, его моховые, миртовые, оливковые и папоротниковые тона. Для основных поверхностей я выбрала сложный белый и антрацитовый из палитры американских красок и много тонированного в разные цвета и гладко окрашенного дерева. Атмосферу старой дачи создают натуральные льняные шторы и обивки мебели, джутовые ковровые покрытия, широкие деревянные доски для пола второго этажа с сучками и сложными переходами цвета».

«Я переобила и перекрасила древний бильярдный стол, выбрав для него оливковое сукно. В детской соорудила кровать на четырех человек по мотивам лежанок в горных убежищах и дополнила окна в бильярдной-библиотеке и детской удобными широкими подоконниками. На них теперь можно даже лежать».

Краска для стен, Benjamin Moore. Светильники, Il Fanale. Фото: Михаил Чекалов Деревянный пол сочетается с метлахской плиткой, Winckelmans. Фото: Михаил Чекалов

Кресло, Secret De Maison. Торшер, Il Fanale. Библиотека из массива манго, «Артефакт». Фото: Михаил Чекалов Отделка вокруг печки-буржуйки: метлахская плитка, Winckelmans, и керамическая плитка, H&E Smith, "Фактура". Фото: Михаил Чекалов

«Одна из самых забавных историй, связанных с этим проектом, — как мы пачкали потолок над гостиной. Столяра выдали нам относительно скучный цвет подшивки и балок, и мы с заказчиком решили его слегка исправить. На высоте шесть метров ребята балансировали на лесах и безбожно портили аккуратный потолок. Все получилось чудесно».

Двусветное пространство разделено по вертикали при помощи цвета. Нижняя часть гостиной и примыкающей к ней кухни — белые. Верхний ярус и обходная галерея — темные, что позволило обыграть невысокий второй этаж. Фото: Михаил Чекалов Гостиную и кухню разделяет камин с туннельной топкой. Со стороны гостиной портал двустороннего камина выглядит массивным и ярким. Совсем иначе, чем со стороны кухни. Фото: Михаил Чекалов

Фото: Михаил Чекалов Фото: Михаил Чекалов

«Спальни взрослых остались от старого домика, поэтому их пропорции не менялись. При реконструкции образовались новые окна, а колористику комнат определила освещенность и пожелания тех, кому принадледат спальни».

Комод, Moonzana. Корзина, Zara Home. Текстиль, ИКЕА и Zara Home. Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ Комод, Moonzana. Текстиль, ИКЕА и Zara Home. Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ

Текстиль и столики, Zara Home. Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ Комод, Moonzana. На стене — фотографии В. Зенковой. Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ

«Отдельная история — детская, моя гордость и радость для детей и их гостей. Двухъярусные огромные кровати, где на верхнем ярусе у каждой кровати есть собственное окно, емкая и удобная система хранения и много места для игр. Замечу, что взрослые тоже полюбили там валяться, и теперь комната стала очень популярной среди семьи и гостей».

В детской дизайнер спроектировала кровати на четырех человек по мотивам лежанок в горных убежищах и дополнила окна удобными широкими подоконниками, производство — местная столярная мастерская. Светильники, ИКЕА. Фото: Михаил Чекалов

«Не могу не сказать о фотографиях, которые я использовала для оформления дома. Они сделаны моей мамой, профессиональным фотографом и журналистом, — продолжает Екатерина Ловягина. — Согласно изначальной концепции „Дома для Души“, мы хотели использовать только то, что принадлежит этому месту. Поскольку наша собственная дача находится неподалеку, буквально через две горы, я взяла мамины фотографии местной природы и фауны и увеличила их для этого проекта. Все растения, насекомые, цветы сфотографированы в этих лесах в разное время года».

Кресло, Secret De Maison. Cтолики, Zara Home. Текстиль, ИКЕА. На стене - фотографии В. Зенковой. Фото: Михаил Чекалов

Стены комнат украшают фотографии местной природы и фауны В. Зенковой. Торшер, Il Fanale. Фото: Михаил Чекалов

«Ванные комнаты и спа — моя бесконечная страсть. На втором этаже настоящие старые доски, мебель из натурального тика, зеркала в художественном багете, удивительно совпавшим по цвету с яркой испанской керамикой, каменные раковины и бронза смесителей создают прекрасный ансамбль. В спа-зоне получилось воплотить концепцию ваби-саби и получить отличное пространство для релакса и вдохновения».

Спа-зона. В отделке использована португальская мозаика, Kerion, сложного зеленого цвета для чаши бассейна и натуральная водостойкая штукатурка для стен и потолка. Дизайнер обыграла существующий ригель, превратив его в элемент стойки, которая разделяет зону отдыха перед топкой сауны и саму купель. Лавку в душевой оснастила системой подогрева, превратив ее тем самым в мини-хаммам. Фото: Михаил Чекалов

Португальская мозаика, Kerion. Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ

Тумба под раковины, d-Bodhi. Зеркала, «Багетная мастерская Ларина». Бра, Il Fanale ("Фактура"). Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ

Фото: Михаил Чекалов

Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ

«Все предметы поддерживают друг друга и выглядят так, словно были здесь со времен строительства дома. Для дизайнера огромная радость осознавать, что тщательно продуманный интерьер выглядит естественно и натурально, а заказчики не хотят ничего менять и живут так красиво, что в любой день можно повторить фотосъемку. И все же самым важным в этом проекте для меня стал потрясающий опыт общения с уникальной семьей, доверие, возникшее с первого дня работы, и как результат — реализовавшийся без малейших изменений проект». Екатерина Ловягина, дизайн-студия «Фактура».