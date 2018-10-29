Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Коллекционная мебель

Где покупать limited edition

20 фильмов со стильными интерьерами

Фильмы с красивыми интерьерами для вдохновения

Cersaie 2018: главные новинки

Самые модные коллекции плитки 2018 года

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Собор Sagrada Família

Самый одиозный долгострой в мире

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Заха Хадид

15 лучших построек

Филармония «Зарядье»

Главная архитектурная премьера года

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Пентхаус Бьорк

Дом певицы в Бруклине

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

10 главных мебельных трендов 2019 года

Cамые яркие тенденции грядущего года
29 октября 2018

Дуплекс в Бейруте с яркими акцентами

Студия дизайна Askdeco оформила дом для молодой семейной пары в центре динамичной столицы Ливана

Семейный дуплекс в Бейруте (фото 0)
Фото: 
Alex Jeffries

Владельцы этого современного дуплекса площадью 700 кв. м — молодая пара с ребенком. «На первой встрече заказчики сказали, что хотят дом в индустриальном стиле», — рассказывает Низрин Насер (Nisrine Nasr), соосновательница студии Askdeco. — «Но в ходе совместной работы над проектом концепция сдвинулась в сторону более изысканного и удобного пространства». Сохранив минималистичную индустриальную эстетику, к которой стремились клиенты, дизайнеры привнесли в интерьер элементы уюта и элегантности.

Современный дуплекс в Бейруте (фото 2)
Фото: 
Alex Jeffries
Современный дуплекс в Бейруте (фото 3)
Фото: 
Alex Jeffries

Дизайнеры Askdeco уверены, что умение понимать своих заказчиков — это ключ к созданию функциональных пространств. «Приглашая клиента к обсуждению проекта, мы стараемся выстроить доверительные отношения. Такой подход гарантирует грамотное распоряжение временем клиента и его ресурсами», — объясняет Низрин.

Современный дуплекс в Бейруте (фото 5)
Фото: 
Alex Jeffries

Из окон дома открываются, с одной стороны, захватывающий вид на Средиземное море и римские руины, а с другой — на полные красок улицы Бейрута. Чтобы подчеркнуть эту двойственность в интерьере, дизайнеры разбавили монохромную палитру всплесками цвета. Выразительные произведения искусства, яркие предметы мебели и эксцентричные элементы декора добавили интерьеру живости и динамики.

Современный дуплекс в Бейруте (фото 7)
Фото: 
Alex Jeffries
Современный дуплекс в Бейруте (фото 8)
Фото: 
Alex Jeffries

Помещение разделили на две функциональные части. На первом этаже — приватная зона для отдыха с просторной спальней и мраморной ванной комнатой. Наверху располагается зона для встреч и приема гостей с сигарным салоном, баром и игровой комнатой, оснащенной бильярдным столом и настольным футболом. Два этажа соединяет эффектная винтовая лестница, напоминающая птичью клетку.

Современный дуплекс в Бейруте (фото 10)
Современный дуплекс в Бейруте (фото 11)
Фото: 
Alex Jeffries

«Хорошо оформленные пространства улучшают качество жизни тех, кто там живет. У нас за плечами много коммерческих проектов, но дизайн жилых помещений для нас не менее значим. Когда мы видим, что клиенты чувствуют себя как дома в обновленном интерьере, — это особая награда», — говорит Низрин.

Современный дуплекс в Бейруте (фото 13)
Фото: 
Alex Jeffries
Современный дуплекс в Бейруте (фото 14)
Фото: 
Alex Jeffries
Современный дуплекс в Бейруте (фото 15)
Фото: 
Alex Jeffries
Современный дуплекс в Бейруте (фото 16)
Фото: 
Alex Jeffries

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Домсерыйсовременныйбольше 120 квмгородской особнякБейрутЛиванAskdeco
Блоги
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Мари Кондо
Мари Кондо Как привести дом в порядок в новом году
Зоя Ти
Зоя Ти Обзор «Цвет года 2019»
 