Дуплекс в Бейруте с яркими акцентами

Фото: Alex Jeffries

Владельцы этого современного дуплекса площадью 700 кв. м — молодая пара с ребенком. «На первой встрече заказчики сказали, что хотят дом в индустриальном стиле», — рассказывает Низрин Насер (Nisrine Nasr), соосновательница студии Askdeco. — «Но в ходе совместной работы над проектом концепция сдвинулась в сторону более изысканного и удобного пространства». Сохранив минималистичную индустриальную эстетику, к которой стремились клиенты, дизайнеры привнесли в интерьер элементы уюта и элегантности.

Фото: Alex Jeffries

Фото: Alex Jeffries

Дизайнеры Askdeco уверены, что умение понимать своих заказчиков — это ключ к созданию функциональных пространств. «Приглашая клиента к обсуждению проекта, мы стараемся выстроить доверительные отношения. Такой подход гарантирует грамотное распоряжение временем клиента и его ресурсами», — объясняет Низрин.

Фото: Alex Jeffries

Из окон дома открываются, с одной стороны, захватывающий вид на Средиземное море и римские руины, а с другой — на полные красок улицы Бейрута. Чтобы подчеркнуть эту двойственность в интерьере, дизайнеры разбавили монохромную палитру всплесками цвета. Выразительные произведения искусства, яркие предметы мебели и эксцентричные элементы декора добавили интерьеру живости и динамики.

Фото: Alex Jeffries

Фото: Alex Jeffries

Помещение разделили на две функциональные части. На первом этаже — приватная зона для отдыха с просторной спальней и мраморной ванной комнатой. Наверху располагается зона для встреч и приема гостей с сигарным салоном, баром и игровой комнатой, оснащенной бильярдным столом и настольным футболом. Два этажа соединяет эффектная винтовая лестница, напоминающая птичью клетку.

Фото: Alex Jeffries

«Хорошо оформленные пространства улучшают качество жизни тех, кто там живет. У нас за плечами много коммерческих проектов, но дизайн жилых помещений для нас не менее значим. Когда мы видим, что клиенты чувствуют себя как дома в обновленном интерьере, — это особая награда», — говорит Низрин.

Фото: Alex Jeffries

Фото: Alex Jeffries

Фото: Alex Jeffries