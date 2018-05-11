Фасад для загородного дома: шутка мецената

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Фасаду этой подмосковной дачи может позавидовать любой музей современного искусства. Вполне логичный результат сотрудничества арт-дилера и концептуального художника.
Знакомство с домом началось издалека. Вначале мы встретились с художником Александром Константиновым, о котором уже писали в нашем журнале (ELLE DECORATION № 47). С момента той публикации прошло много времени, и Александр показывал нам свои последние работы. Его инсталляции хорошо известны, но автор постепенно перешел к более крупным архитектурным формам.
Его конструкции украшают парки и общественные пространства во Франции и США, а в 2008-м по его проекту был выполнен фасад городской библиотеки в Люксембурге. Мое внимание привлек фрагмент здания, разлинованного, как миллиметровая бумага, полосами блестящего металла.
«Когда были установлены первые конструкции фасада, на все вопросы соседей мы отвечали, что это особый утеплитель».
«Если вам интересно, то скоро вы сможете увидеть этот дом полностью, — сказал Александр. — Это подмосковная дача моего друга Максима Боксера, которая скоро будет готова».
С Максимом я был знаком давно, но заочно. Создатель лондонской галереи Ravenscourt, увлеченный собиратель французского и русского искусства XX века, он является инициатором многочисленных художественных событий в современном русском искусстве. В общем, как это принято, дождавшись завершения строительства, мы напросились шумной толпой на чай.
Максиму к таким нашествиям не привыкать. Его загородный дом давно стал ареной художественных баталий. Все началось, собственно, с этого самого дома, где нашлось место не только для современного искусства, но и для всей большой семьи. Старорежимная дубовая мебель (согласитесь, для дачи ничего лучше пока не придумали) мирно уживается с живописными экспериментами друзей хозяев.
Более того, исходной точкой планировки гостиной стал портал-лайтбокс, выполненный Гором Чахалом. Правда, снаружи дом выглядел по-другому, но об этом позже. Потом возник парк скульптур, куда свезли фигуры пионерок и стахановцев Гриши Брускина, оставшиеся после съемок фильма «Парк советского периода». Автор настаивал на их разрушении, но сейчас они мирно доживают свои дни под открытым небом.
Там же появились «зачарованные» шалаши Николая Полисского. В 2007 году Александр Константинов оформил фасад театра, по совместительству являющегося гаражом и мастерской младшего сына Саши. Красная деревянная конструкция превратила самую обыкновенную постройку в арт-объект.
«Конечно, во время спектаклей мы выкатываем автомобиль, а в остальном — это самый настоящий театр, — говорит Максим, — правда, очень маленький. Но машинерия самая настоящая: во время последнего спектакля дети, к ужасу родителей, летали под потолком». А после театра настал черед дома.
Старорежимная мебель мирно уживается с художественными экспериментами друзей хозяев.
«Это была унылая краснокирпичная коробка, сил поначалу хватило только на интерьер. Мы с Александром задумались, как бы исправить ситуацию. В голове почему-то вертелась идея нормандского дома — строгого и графичного. Саша сделал модель, выбрали материал для современного «фахверка» — квадратные алюминиевые трубки — и приступили к работе. Удивлению соседей не было предела, когда дом выкрасили в черный цвет.
Ну а когда установили конструкцию на первой стене, начались расспросы. Любопытным Александр отвечал, что это особый утеплитель, и почему-то такое объяснение всех устроило».
Стройка стала художественным событием: автор не только осуществлял надзор, но и устанавливал конструкции и крепил заклепки. Фасад стал едва ли не самым главным объектом в коллекции хозяина — игра света превращает здание в огромную скульптуру.
«Во время последнего спектакля дети, к ужасу родителей, летали под потолком».
«Я и сам пока не очень к нему привык — облик дома все время меняется, и его можно рассматривать часами, прежде чем поймешь, какой вид самый лучший», — говорит Максим. Завидное постоянство в нашем меняющемся мире.
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