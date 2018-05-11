Фасад для загородного дома: шутка мецената

Фасад театра оформлен Александром Константиновым в 2007 году. Фото: кирилл овчинников

Знакомство с домом началось издалека. Вначале мы встретились с художником Александром Константиновым, о котором уже писали в нашем журнале (ELLE DECORATION № 47). С момента той публикации прошло много времени, и Александр показывал нам свои последние работы. Его инсталляции хорошо известны, но автор постепенно перешел к более крупным архитектурным формам.

На ­отделку фасада дома ушло 4,5 км алюминиевого профиля. Для ­покраски выбран теплый оттенок черного. Фото: кирилл овчинников

Его конструкции украшают парки и общественные пространства во Франции и США, а в 2008-м по его проекту был выполнен фасад городской библиотеки в Люксембурге. Мое внимание привлек фрагмент здания, разлинованного, как миллиметровая бумага, полосами блестящего металла.

«Когда были установлены первые конструкции фасада, на все вопросы соседей мы отвечали, что это особый утеплитель».

Гости­ную и столовую разделяет портал-­лайтбокс с изображением Лизы Плавинской, выполенный Гором ­Чахалом. Моде´рновая мебель ­начала XX века вполне уживается с современным искусством. Фото: кирилл овчинников

«Если вам интересно, то скоро вы сможете увидеть этот дом полностью, — сказал Александр. — Это подмосковная дача моего друга Максима Боксера, которая скоро будет готова».

С Максимом я был знаком давно, но заочно. Создатель лондонской галереи Ravenscourt, увлеченный собиратель французского и русского искусства XX века, он является инициатором многочисленных художественных событий в современном русском искусстве. В общем, как это принято, дождавшись завершения строительства, мы напросились шумной толпой на чай.

Фрагмент фасада дома. Фото: кирилл овчинников

Максиму к таким нашествиям не привыкать. Его загородный дом давно стал ареной художественных баталий. Все началось, собственно, с этого самого дома, где нашлось место не только для современного искусства, но и для всей большой семьи. Старорежимная дубовая мебель (согласитесь, для дачи ничего лучше пока не придумали) мирно уживается с живописными экспериментами друзей хозяев.

Гипсовая скульптура пионерки работы Гриши Брускина. Фото: кирилл овчинников

Более того, исходной точкой планировки гостиной стал портал-­лайтбокс, выполненный Гором Чахалом. Правда, снаружи дом ­выглядел по-другому, но об этом позже. Потом возник парк скульптур, куда свезли фигуры пионерок и стахановцев Гриши Брускина, оставшиеся после съемок фильма «Парк советского периода». Автор настаивал на их разрушении, но сейчас они мирно доживают свои дни под открытым небом.

Холл второго этажа. Двери ведут в комнаты детей и кабинет. Для отделки использован холст, наклеенный на фанеру и покрашенный в белый цвет. На стене произведения Гора Чахала из серии «Серафимы». на странице слева Фото: кирилл овчинников

Там же появились «зачарованные» шалаши Николая Полисского. В 2007 году Александр Константинов оформил фасад театра, по совместительству являющегося гаражом и мастерской младшего сына Саши. Красная деревянная конструкция превратила самую обыкновенную постройку в арт-объект.

Фрагмент кабинета. На книжных полках — работа Леонида Тишкова. Фото: кирилл овчинников

«Конечно, во время спектаклей мы выкатываем автомобиль, а в остальном — это самый настоящий театр, — говорит Максим, — правда, очень маленький. Но машинерия самая настоящая: во время последнего спектакля дети, к ужасу родителей, летали под потолком». А после театра настал черед дома.

Старорежимная мебель мирно уживается с художественными экспериментами друзей хозяев.

Железное дерево Игоря ­Шелковского. Фото: кирилл овчинников Коллекция стульев привезена из Вологды. Фото: кирилл овчинников

«Это была унылая краснокирпичная коробка, сил поначалу хватило только на интерьер. Мы с Александром задумались, как бы исправить ситуацию. В голове почему-то вертелась идея нормандского дома — строгого и графичного. Саша сделал модель, выбрали материал для современного «фахверка» — квадратные алюминиевые трубки — и приступили к работе. Удивлению соседей не было предела, когда дом выкрасили в черный цвет. Ну а когда установили конструкцию на первой стене, начались расспросы. Любопытным Александр отвечал, что это особый утеплитель, и почему-то такое объяснение всех устроило».

Одна из стен ванной оклеена фотографиями из старого архитектурного атласа. От воды они защищены плексигласом. Фото: кирилл овчинников

Стройка стала художественным событием: автор не только осуществлял надзор, но и устанавливал конструкции и крепил заклепки. Фасад стал едва ли не самым главным объектом в коллекции хозяина — игра света превращает здание в огромную скульптуру.

«Во время последнего спектакля дети, к ужасу родителей, летали под потолком».

Бетонная лестница отлита за один прием и имеет скрытые опоры — кажется, что она парит в воздухе. Фото: кирилл овчинников

«Я и сам пока не очень к нему привык — облик дома все время меняется, и его можно рассматривать часами, прежде чем поймешь, какой вид самый лучший», — говорит Максим. Завидное постоянство в нашем меняющемся мире.

Стены комнаты для гостей окрашены черной краской. Это лучшее место для отдыха в доме. Фото: кирилл овчинников