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11 мая 2018

Фасад для загородного дома: шутка мецената

Фасаду этой подмосковной дачи может позавидовать любой музей современного искусства. Вполне логичный результат сотрудничества арт-дилера и концептуального художника.

Шутка мецената (фото 0)
Фасад театра оформлен Александром Константиновым в 2007 году.
Фото: 
кирилл овчинников

Знакомство с домом началось издалека. Вначале мы встретились с художником Александром Константиновым, о котором уже писали в нашем журнале (ELLE DECORATION № 47). С момента той публикации прошло много времени, и Александр показывал нам свои последние работы. Его инсталляции хорошо известны, но автор постепенно перешел к более крупным архитектурным формам.

Шутка мецената (фото 2)
На ­отделку фасада дома ушло 4,5 км алюминиевого профиля. Для ­покраски выбран теплый оттенок черного.
Фото: 
кирилл овчинников

Его конструкции украшают парки и общественные пространства во Франции и США, а в 2008-м по его проекту был выполнен фасад городской библиотеки в Люксембурге. Мое внимание привлек фрагмент здания, разлинованного, как миллиметровая бумага, полосами блестящего металла.

«Когда были установлены первые конструкции фасада, на все вопросы соседей мы отвечали, что это особый утеплитель».
Шутка мецената (фото 5)
Гости­ную и столовую разделяет портал-­лайтбокс с изображением Лизы Плавинской, выполенный Гором ­Чахалом. Моде´рновая мебель ­начала XX века вполне уживается с современным искусством.
Фото: 
кирилл овчинников
«Если вам интересно, то скоро вы сможете увидеть этот дом полностью, — сказал Александр. — Это подмосковная дача моего друга Максима Боксера, которая скоро будет готова».

С Максимом я был знаком давно, но заочно. Создатель лондонской галереи Ravenscourt, увлеченный собиратель французского и русского искусства XX века, он является инициатором многочисленных художественных событий в современном русском искусстве. В общем, как это принято, дождавшись завершения строительства, мы напросились шумной толпой на чай.

Шутка мецената (фото 8)
Фрагмент фасада дома.
Фото: 
кирилл овчинников

Максиму к таким нашествиям не привыкать. Его загородный дом давно стал ареной художественных баталий. Все началось, собственно, с этого самого дома, где нашлось место не только для современного искусства, но и для всей большой семьи. Старорежимная дубовая мебель (согласитесь, для дачи ничего лучше пока не придумали) мирно уживается с живописными экспериментами друзей хозяев.

Шутка мецената (фото 10)
Гипсовая скульптура пионерки работы Гриши Брускина.
Фото: 
кирилл овчинников

Более того, исходной точкой планировки гостиной стал портал-­лайтбокс, выполненный Гором Чахалом. Правда, снаружи дом ­выглядел по-другому, но об этом позже. Потом возник парк скульптур, куда свезли фигуры пионерок и стахановцев Гриши Брускина, оставшиеся после съемок фильма «Парк советского периода». Автор настаивал на их разрушении, но сейчас они мирно доживают свои дни под открытым небом.

Шутка мецената (фото 12)
Холл второго этажа. Двери ведут в комнаты детей и кабинет. Для отделки использован холст, наклеенный на фанеру и покрашенный в белый цвет. На стене произведения Гора Чахала из серии «Серафимы». на странице слева
Фото: 
кирилл овчинников

Там же появились «зачарованные» шалаши Николая Полисского. В 2007 году Александр Константинов оформил фасад театра, по совместительству являющегося гаражом и мастерской младшего сына Саши. Красная деревянная конструкция превратила самую обыкновенную постройку в арт-объект.

Шутка мецената (фото 14)
Фрагмент кабинета. На книжных полках — работа Леонида Тишкова.
Фото: 
кирилл овчинников

«Конечно, во время спектаклей мы выкатываем автомобиль, а в остальном — это самый настоящий театр, — говорит Максим, — правда, очень маленький. Но машинерия самая настоящая: во время последнего спектакля дети, к ужасу родителей, летали под потолком». А после театра настал черед дома.

Старорежимная мебель мирно уживается с художественными экспериментами друзей хозяев.
Шутка мецената (фото 17)
Железное дерево Игоря ­Шелковского.
Фото: 
кирилл овчинников
Шутка мецената (фото 18)
Коллекция стульев привезена из Вологды.
Фото: 
кирилл овчинников

«Это была унылая краснокирпичная коробка, сил поначалу хватило только на интерьер. Мы с Александром задумались, как бы исправить ситуацию. В голове почему-то вертелась идея нормандского дома — строгого и графичного. Саша сделал модель, выбрали материал для современного «фахверка» — квадратные алюминиевые трубки — и приступили к работе. Удивлению соседей не было предела, когда дом выкрасили в черный цвет.

Ну а когда установили конструкцию на первой стене, начались расспросы. Любопытным Александр отвечал, что это особый утеплитель, и почему-то такое объяснение всех устроило».

Шутка мецената (фото 20)
Одна из стен ванной оклеена фотографиями из старого архитектурного атласа. От воды они защищены плексигласом.
Фото: 
кирилл овчинников

Стройка стала художественным событием: автор не только осуществлял надзор, но и устанавливал конструкции и крепил заклепки. Фасад стал едва ли не самым главным объектом в коллекции хозяина — игра света превращает здание в огромную скульптуру.

«Во время последнего спектакля дети, к ужасу родителей, летали под потолком».
Шутка мецената (фото 23)
Бетонная лестница отлита за один прием и имеет скрытые опоры — кажется, что она парит в воздухе.
Фото: 
кирилл овчинников

«Я и сам пока не очень к нему привык — облик дома все время меняется, и его можно рассматривать часами, прежде чем поймешь, какой вид самый лучший», — говорит Максим. Завидное постоянство в нашем меняющемся мире. 

Шутка мецената (фото 25)
Стены комнаты для гостей окрашены черной краской. Это лучшее место для отдыха в доме.
Фото: 
кирилл овчинников
Шутка мецената (фото 26)
В спальне хозяев буржуазная модерновая кровать вполне уживается с работами Гоши Острецова — фрагментами декораций к одному из спектаклей.
Фото: 
кирилл овчинников

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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