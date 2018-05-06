Современный интерьер в Подмосковье

Кажется, что хозяева этого подмосковного дома, построенного архитекторами «Арт- бюро 1/1», смотрят на мир сквозь розовые очки

«C самого начала дом задумывался довольно традиционным и буржуазным — с каменными фасадами, роскошными полами из мрамора, травертина и старого дерева, с высокими потолками, французскими окнами в пол и парадными распашными дверями, — рассказывают авторы проекта архитекторы Лена Соловьева и Илья Климов. — Но в середине строительных работ грянул кризис, и список статусных европейских мебельных марок решено было несколько сократить.

Гостиная. Диван, Muuto. Комод сделан по проекту «Арт-бюро 1/1». Ковер, Armani Casa. Столик, винтаж, галерея Midcentury 247. На стене — картина Натальи Ситниковой Big Crunch, галерея «Агентство. Art Ru». Фото: Сергей Ананьев

С этого момента наша жизнь превратилась в азартный квест «Охотники за сокровищами». Мы открывали для себя новых бразильских и скандинавских дизайнеров, откапывали тайные закрома итальянского винтажа, поднимали старые связи с мэтрами советской скульптуры.

Каминный портал из мрамора Bianco Carrara сделан по эскизам «Арт-бюро 1/1». На стене — работа Натальи Ситниковой из серии «Горизонт». Фото: Сергей Ананьев

Нам удалось собрать потрясающую команду русских керамистов, мастеров по металлу, резчиков по камню. В результате классический дом превратился в своеобразное художественное произведение.

Гостиная. Кушетки, 1950-е годы, Голландия, куплены в галерее Repeat Story, отреставрированы и перетянуты. Стол, дизайн Роже Карпона, винтаж. Плед, Vitra. Над комодом — черно-белые офорты Натальи Заровной. Кресло, Repeat Story. Люстра, Италия, 1950-е годы. Ковер, Armani Casa. Фото: Сергей Ананьев

Этот процесс проходил столь увлекательно, что полностью захватил не только нас, но и заказчика».

Вид из гостиной на зимний сад. Кресло с подставкой для ног, Vitra. Кресло из дуба и парусины, Италия, Werther Toffoloni, 1967 год. Фото: Сергей Ананьев

Хозяева любят готовить и принимать гостей, поэтому весь первый этаж отдан под общественное пространство. Мраморный холл переходит в просторную гостиную и далее в столовую и зимний сад.

Столовая. Стол из мрамора и металла сделан по проекту «Арт-бюро 1/1». Стулья с ротанговой спинкой, Sollos, привезены из Бразилии. На столе — коллекция из тридцати винтажных фарфоровых вазочек, Германия. Люстра, винтаж, Италия. Полы выложены антикварной доской из Бельгии. На стене слева — работа Виктора Решетникова. Фото: Сергей Ананьев

Второй этаж — приватные комнаты хозяев, а детская расположена на верхнем этаже вместе с игровой зоной. «В доме четыре гостевых блока, каждый со своей спальней, гардеробной и ванной комнатой.

Вид из столовой на кухню. Распашные двери сделаны по эскизам «Арт-бюро 1/1». Кухня Mesa, дизайн Альфредо Хэберли для Schiffini. Стулья, Muuto. Фото: Сергей Ананьев

При этом декор гостевых спален по просьбе владельца практически не уступает хозяйской. Такое проявление любви к гостям мы, признаться, встречаем впервые, — говорит Лена Соловьева. — Что касается общей стилистики, здесь много всего понамешано.

Кабинет — самая насыщенная по цвету комната. Комод, Норвегия, 1960-е годы, дизайн Rastad & Relling для Gustav Bahus, галерея Midcentury 247. Кресло, Голландия, 1960-е годы, дизайн Cor Bontenbal для Fristho. Люстра, винтаж, Италия. Картины «Храм», Вильям Бруй, 1986. Фото: Сергей Ананьев

Архитектурные пропорции отсылают к бельгийским домам, колористическая гамма — к работам знаменитой итальянской группы «Мемфис», нас вдохновляли их смелые цветовые росчерки и выразительная пластика.

Фрагмент холла. Консоль сделана по проекту «Арт-бюро 1/1». Декоративная птица, Vitra. Зеркало, Италия, 1950-е годы. Фото: Сергей Ананьев

Но прежде всего мы проектировали комнаты, наполненные солнцем, бликами и игрой светотени. Это основа качественной жилой архитектуры. В рамках такой концепции мы предложили заказчикам попробовать пожить в гостиной без штор, если что — сразу приедем, повесим, но пока эксперимент проходит удачно».

Фрагмент спальни хозяев. Кресло, дизайн Марко Дзанузo, Италия, 1970-е годы. Фото: Сергей Ананьев

Процесс подбора предметов для этого дома дизайнеры сравнивают с кропотливым созданием авторского украшения или написанием книги. «Мы старались нанизать на одну нить предметы из разной жизни, создать диалог между вещами и найти тонкие пересечения разных стилей, поверхностей и материалов».

Гостевая спальня. Кровать, Lema. Стул, Muuto. На стене — картина Натальи Ситниковой. Торшер, Италия, винтаж. Фото: Сергей Ананьев

Другая основополагающая вещь этого интерь­ера — строгая геометрия. Она проявилась в рисунке мозаичного пола в холле и в дизайне каминного портала, выполненного в виде лаконичных мраморных складок.

Гостевая спальня. Кровать, Lema. Картина над изголовьем — работа Натальи Ситниковой. На стене у окна — офорт Натальи Заровной. Архитекторы «Арт-бюро 1/1» тонко работают с колористикой и фактурой, это касается даже выбора постельного белья. Комплект из натурального льна, Marki Home. Фото: Сергей Ананьев

«При этом произведения искусства выбирали, наоборот, очень вольные, как бы эскизные, — замечает Илья. — Кстати, один из арт-объектов — это действительно не завершенное произведение, а всего лишь керамическая заготовка.

Спальня хозяев. Обои из авторской коллекции «Арт-бюро 1/1» сделаны на заказ в Германии. Кровать, De La Espada. Настольная лампа, 1960-е годы, куплена в Париже. Постельное белье, Marki Home. Фото: Сергей Ананьев

Интересно, вы угадаете, что именно я имею в виду?» «Арт-бюро 1/1». Авторы проекта: Лена Соловьева, Илья Климов, Влад Карпушин, www.oneoverone.ru