Современный интерьер в Подмосковье

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Кажется, что хозяева этого подмосковного дома, построенного архитекторами «Арт- бюро 1/1», смотрят на мир сквозь розовые очки
«C самого начала дом задумывался довольно традиционным и буржуазным — с каменными фасадами, роскошными полами из мрамора, травертина и старого дерева, с высокими потолками, французскими окнами в пол и парадными распашными дверями, — рассказывают авторы проекта архитекторы Лена Соловьева и Илья Климов. — Но в середине строительных работ грянул кризис, и список статусных европейских мебельных марок решено было несколько сократить.
С этого момента наша жизнь превратилась в азартный квест «Охотники за сокровищами». Мы открывали для себя новых бразильских и скандинавских дизайнеров, откапывали тайные закрома итальянского винтажа, поднимали старые связи с мэтрами советской скульптуры.
Нам удалось собрать потрясающую команду русских керамистов, мастеров по металлу, резчиков по камню. В результате классический дом превратился в своеобразное художественное произведение.
Этот процесс проходил столь увлекательно, что полностью захватил не только нас, но и заказчика».
Хозяева любят готовить и принимать гостей, поэтому весь первый этаж отдан под общественное пространство. Мраморный холл переходит в просторную гостиную и далее в столовую и зимний сад.
Второй этаж — приватные комнаты хозяев, а детская расположена на верхнем этаже вместе с игровой зоной. «В доме четыре гостевых блока, каждый со своей спальней, гардеробной и ванной комнатой.
При этом декор гостевых спален по просьбе владельца практически не уступает хозяйской. Такое проявление любви к гостям мы, признаться, встречаем впервые, — говорит Лена Соловьева. — Что касается общей стилистики, здесь много всего понамешано.
Архитектурные пропорции отсылают к бельгийским домам, колористическая гамма — к работам знаменитой итальянской группы «Мемфис», нас вдохновляли их смелые цветовые росчерки и выразительная пластика.
Но прежде всего мы проектировали комнаты, наполненные солнцем, бликами и игрой светотени. Это основа качественной жилой архитектуры. В рамках такой концепции мы предложили заказчикам попробовать пожить в гостиной без штор, если что — сразу приедем, повесим, но пока эксперимент проходит удачно».
Процесс подбора предметов для этого дома дизайнеры сравнивают с кропотливым созданием авторского украшения или написанием книги. «Мы старались нанизать на одну нить предметы из разной жизни, создать диалог между вещами и найти тонкие пересечения разных стилей, поверхностей и материалов».
Другая основополагающая вещь этого интерьера — строгая геометрия. Она проявилась в рисунке мозаичного пола в холле и в дизайне каминного портала, выполненного в виде лаконичных мраморных складок.
«При этом произведения искусства выбирали, наоборот, очень вольные, как бы эскизные, — замечает Илья. — Кстати, один из арт-объектов — это действительно не завершенное произведение, а всего лишь керамическая заготовка.
Интересно, вы угадаете, что именно я имею в виду?» «Арт-бюро 1/1». Авторы проекта: Лена Соловьева, Илья Климов, Влад Карпушин, www.oneoverone.ru