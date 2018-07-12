Уроки красоты: дом Терри де Гинзбург

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Королева декоративной косметики Терри де Гинзбург дает нам настоящий урок красоты и в очередной раз признается в любви к таланту декоратора Жака Гранжа
Терри де Гинзбург — создательница французского косметического бренда by Terry и страстный коллекционер дизайна. История ее дома в Провансе берет свое начало в XVIII веке. Когда-то здесь была ферма по разведению шелковичных червей, которую затем несколько раз перестраивали.
Семья Гинзбург живет здесь последние двадцать лет, а лет десять назад Терри затеяла глобальную реновацию. Взяв в сообщники мужа Жана де Гинзбурга, галериста Пьера Пассебона и давнего друга семьи знаменитого декоратора Жака Гранжа, она провела работы по восстановлению дома.
Взяв в сообщники мужа, известного галериста И знаменитого декоратора, хозяйка создала уникальный интерьер.
Сохранив оригинальную каменную кладку и терракотовые полы, декоратор и коллекционер заново прорисовали контуры и рельефы некоторых помещений, местами — где это возможно — подняли традиционные для прованской фермы низкие потолки. Беленые известью стены, характерные для местных домов, стали фоном для ярких ковров из керамической плитки с бело-изумрудным орнаментом, нарисованным Жаком Гранжем, и произведений искусства из коллекции хозяйки.
«Белый салон» — единственное место в доме, где внукам запрещено играть без присмотра взрослых.
В залитом солнцем саду и на террасах всеми красками играют скульптуры Ники де Сен-Фалль, Тони Крэгга и Филиппа Икили, комнаты изобилуют уникальными предметами Жана Руайера, Этторе Соттсасса, на стенах — картины Филиппа Конье. При этом дом, наполненный произведениями искусства, вовсе не похож на галерею.
«Это семейное жилище, где на каникулы собираются четыре поколения!» — смеется Терри. Но все же признается, что внукам доступ в драгоценный «Белый салон», где собраны лучшие объекты, закрыт!
Садовый гарнитур раньше принадлежал племяннику сестер карита, у которых терри начинала карьеру.
К слову, почти все комнаты имеют свои названия. Помимо упомянутого «Белого салона», здесь есть холл «Торжество красной помады» и гостиная «Сюрреалист». Интерьер этого пространства с шестиметровыми потолками — результат совместного творчества Жака Гранжа и Терри де Гинзбург. Ей хотелось иметь керамический камин, декоратор предложил выложить декор плиткой встык, без швов — для достижения более современного эффекта.
У Терри давний роман с керамикой, и она виртуозно смешивает современность и старину.
У Терри давний роман с керамикой. Она уже собрала большую коллекцию и виртуозно смешивает современные и старые объекты. В саду есть предмет, напоминающий Терри о начале ее профессиональной карьеры.
«Это вышло случайно, — рассказывает хозяйка. — Однажды я купила на блошином рынке садовый гарнитур — каменный стол и табуретки в виде грибов, а потом узнала, что их владельцем был Кристоф Карита, племянник сестер Карита, у которых начиналась моя профессиональная карьера».
Терри обожает подобные «знаки судьбы», но по-настоящему судьбоносным считает свое давнее знакомство с Жаком Гранжем.
«Интерьеры жака гранжа — невероятно изысканные и естественные одновременно. Вот это настоящий класс!»
Знаменитый декоратор, чье виртуозное умение жонглировать разными стилями и приверженность историческим ремеслам давно закрепили за ним звание современного классика дизайна, оформляет уже не первый интерьер Терри де Гинзбург.
Среди других знаменитостей в списке его клиентов числились кутюрье Валентино Гаравани и Карл Лагерфельд, принцесса Монако Каролина, режиссер Фрэнсис Форд Коппола, звезда французского кино Изабель Аджани, миллиардер и меценат Франсуа Пино.
«Это не удивительно. У Жака Гранжа невероятное ощущение материала и чувство прекрасного, — восхищается Терри. — Его работы изысканные и естественные одновременно, при всей исключительности дизайна они никогда не кажутся показными. Вот это — настоящий класс!»
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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