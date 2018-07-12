Уроки красоты: дом Терри де Гинзбург

Королева декоративной косметики Терри де Гинзбург дает нам настоящий урок красоты и в очередной раз признается в любви к таланту декоратора Жака Гранжа

Хозяйка дома Терри де Гинзбург. На стене — фото Линн Дэвис, Galerie du Passage. Шкаф, декорированный янтарем, дизайн Kam Tin, Maison Rapin. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

Терри де Гинзбург — создательница французского косметического бренда by Terry и страстный коллекционер дизайна. История ее дома в Провансе берет свое начало в XVIII веке. Когда-то здесь была ферма по разведению шелковичных червей, которую затем несколько раз перестраивали.

Холл. Плитка из обливной керамики с бело-изумрудным рисунком, дизайн Жака Гранжа. На серванте лакированного дерева работы Жана Руайера — керамика Брюно Гэмбона, керамическая собака Жерара Друйе, гуашь Сони Делоне, шкатулка из хрусталя и латуни от Роберто Джулио Риды, Maison Rapin. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

Семья Гинзбург живет здесь последние двадцать лет, а лет десять назад Терри затеяла глобальную реновацию. Взяв в сообщники мужа Жана де Гинзбурга, галериста Пьера Пассебона и давнего друга семьи знаменитого декоратора Жака Гранжа, она провела работы по восстановлению дома.

Взяв в сообщники мужа, известного галериста И знаменитого декоратора, хозяйка создала уникальный интерьер.

Гостиная с шестиметровым потолком. Серия скульптур «Армия терпения» Вероник Дюрье. Диптих Марсена Дюдека, Edel Assanti. Кабинет и столик, дизайн Элизабет Гаруст и Маттиа Бонетти. Пара кресел, Maison Darré. Торшер, дизайн Винсента Корбьера. Шезлонг, дизайн Жана Руайера. Иранский ковер, Nilufar Gallery. Диван, Rossi di Albizzate. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

Сохранив оригинальную каменную кладку и терракотовые полы, декоратор и коллекционер заново прорисовали контуры и рельефы некоторых помещений, местами — где это возможно — подняли традиционные для прованской фермы низкие потолки. Беленые известью стены, характерные для местных домов, стали фоном для ярких ковров из керамической плитки с бело-изумрудным орнаментом, нарисованным Жаком Гранжем, и произведений искусства из коллекции хозяйки.

«Белый салон» — единственное место в доме, где внукам запрещено играть без присмотра взрослых.

Керамика из коллекции Терри де Гинзбург. Настольная лампа, Georges Jouve. Фото Ренаты Граф. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

В залитом солнцем саду и на террасах всеми красками играют скульптуры Ники де Сен-Фалль, Тони Крэгга и Филиппа Икили, комнаты изобилуют уникальными предметами Жана Руайера, Этторе Соттсасса, на стенах — картины Филиппа Конье. При этом дом, наполненный произведениями искусства, вовсе не похож на галерею. «Это семейное жилище, где на каникулы собираются четыре поколения!» — смеется Терри. Но все же признается, что внукам доступ в драгоценный «Белый салон», где собраны лучшие объекты, закрыт!

Садовый гарнитур раньше принадлежал племяннику сестер карита, у которых терри начинала карьеру.

«Белый салон». Кирпич и патинированное железо придают актуальный акцент комнате с арочными потолками. Канапе, дизайн Теренса Гарольда Робсджон-Гиббингса. Пара датских кресел, дизайн Флемминга Лассена, 1950-е го­ды. Комод из латуни и стекла, дизайн Роберто Джулио Риды, Maison Rapin. На низком столике, дизайн Этторе Сотсасса, — ваза «Венец» Мартина Шекели. Скамья Ирены Пуалан, известной как Ibu, Ibu Gallery. Иранский ковер, Nilufar Gallery. На стене — работа Филиппа Конье Beaubourg n°II. В глубине — снимок цветка Мариан Хаас. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

К слову, почти все комнаты имеют свои названия. Помимо упомянутого «Белого салона», здесь есть холл «Торжество красной помады» и гостиная «Сюрреалист». Интерьер этого пространства с шестиметровыми потолками — результат совместного творчества Жака Гранжа и Терри де Гинзбург. Ей хотелось иметь керамический камин, декоратор предложил выложить декор плиткой встык, без швов — для достижения более современного эффекта.

У Терри давний роман с керамикой, и она виртуозно смешивает современность и старину.

Бар облицован португальской керамической плиткой. Потолок обшит сосновыми ламелями. На столе — тарелки из рельефной обливной керамики. Алфавит на стене — работа Мари-Лор де Декер, Galerie du Passage. Бумажные светильники Warmluft, ИКЕА. Настольная лампа с керамическим основанием — работа Бруно Гэмбоне, ротанговый абажур, Castorama. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

У Терри давний роман с керамикой. Она уже собрала большую коллекцию и виртуозно смешивает современные и старые объекты. В саду есть предмет, напоминающий Терри о начале ее профессиональной карьеры. «Это вышло случайно, — рассказывает хозяйка. — Однажды я купила на блошином рынке садовый гарнитур — каменный стол и табуретки в виде грибов, а потом узнала, что их владельцем был Кристоф Карита, племянник сестер Карита, у которых начиналась моя профессиональная карьера».

В саду — гарнитур в виде грибов из камня, купленный на блошином рынке. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

Терри обожает подобные «знаки судьбы», но по-настоящему судьбоносным считает свое давнее знакомство с Жаком Гранжем.

«Интерьеры жака гранжа — невероятно изысканные и естественные одновременно. Вот это настоящий класс!»

Кухня с отделкой из лакированного дерева и плитки — работа местных мастеров, дизайн Терри де Гинзбург. Столешница из кварцита African Fusion. Керамика, Au Bain Marie. Стул из ротанга, XIX век. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

Знаменитый декоратор, чье виртуозное умение жонглировать разными стилями и приверженность историческим ремеслам давно закрепили за ним звание современного классика дизайна, оформляет уже не первый интерьер Терри де Гинзбург.

Холл. Скамья в виде губ из лакированного железа — работа Клето Мунари. На стене — керамические объекты Эндрю Вуда, Galerie du Passage. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

Среди других знаменитостей в списке его клиентов числились кутюрье Валентино Гаравани и Карл Лагерфельд, принцесса Монако Каролина, режиссер Фрэнсис Форд Коппола, звезда французского кино Изабель Аджани, миллиардер и меценат Франсуа Пино.

Сад разбит по первоначальному проекту ландшафтного архитектора Мишеля Семини и отредактирован Терри де Гинзбург в союзе с молодым архитектором садов Давидом Папеном. Скульптурная группа Ники де Сен-Фалль «Поэт и его муза». Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

«Это не удивительно. У Жака Гранжа невероятное ощущение материала и чувство прекрасного, — восхищается Терри. — Его работы изысканные и естественные одновременно, при всей исключительности дизайна они никогда не кажутся показными. Вот это — настоящий класс!»

Спальня расположена под самой крышей. Кровать в португальском стиле сочетается с деревянными ставнями, которые заменяют шторы. Настольная лампа, дизайн Фредерика Таккенберга, Galerie du Passage. Фотография Анри Картье-Брессона. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)

Ванная. Реплики зеркал Кристиана Берара. Табурет, дизайн Матье Матего. Раковины, Margot. Фото: Николя Матье (nicolas Mathéus)