Как быстро обновить интерьер дачи

Декоратор Женя Жданова рассказывает о том, как преобразить обыкновенную дачу в сжатые сроки и с минимальным бюджетом

Арочный проем вел на бывшую кухню. Его закрыли и превратили в шкаф для посуды.

Покрытая желтым лаком вагонка во всех без исключения помещениях, обилие мебели из натуральной сосны, две гостиные с кожаными креслами и диванами, микроскопическая кухня и всего один санузел на четыре спальни — вот что я увидела, впервые оказавшись в этом доме постройки 1990-х годов.

Фрагмент столовой. Деревянную вагонку на стенах и мебель — наследие предыдущих владельцев дома — покрасили в яркие цвета. Для этого использовали краску Masterlux Aqua от Dulux, которая наносится на поверхность без предварительной грунтовки.

Новые владельцы купили его, очаровавшись местом. Прямо за участком — красавица Волга с песчаным пляжем, собственный причал, сосновый лес, вокруг дома — роскошный яблоневый сад и пышные кусты малины. Хозяева хотели использовать дом как дальнюю дачу, куда приезжают нечасто, но большими компаниями.

Главные требования заказчиков звучали так: минимум затрат и сохранение всей существующей дачной мебели.

Кухня, ИКЕА, столешница из вяза. Старый холодильник преобразил набор магнитов «Газированная вода» от студии Артемия Лебедева. Светильники красили на месте из баллончика с краской по металлу.

Поэтому задачу передо мной поставили соответствующую: вдохнуть жизнь в унылые интерьеры, уложившись в минимальный бюджет, используя всю существующую мебель. Дело осложнялось тем фактом, что дом находится на полуострове. Летом сюда можно добраться на пароме, зимой, когда река встанет, прямо по льду, а в межсезонье — на судне на воздушной подушке либо сделав крюк в 120 км через Тверь.

Фрагмент «Желтой спальни». На стене — акварель Евгении Атт.

За время работы я испробовала все варианты и теперь без страха перехожу Волгу по льду или переправляюсь на судне-подушке, прихватив с собой вазу и пару кресел. Изначально речь шла исключительно о декоре, но в процессе работы возникло несколько удачных планировочных решений, которые были реализованы.

Некрашеная вагонка хороша для бани, но на стенах жилых комнат она выглядела довольно печально.

Гостиная. Дымоход и основание камина покрасили в черный цвет. Комод и журнальный столик — редкие предметы, которые сохранили свой первоначальный облик. Кожаные диваны спрятали под льняными чехлами.

Бывшую кухню переделали в удобную ванную комнату, а вторую гостиную — в большую кухню с островом для завтраков. Кроме того, арочный проем в столовой, который прежде вел на кухню, превратился в красивый посудный шкаф. Хозяева не захотели расставаться с прекрасно работающим холодильником, поэтому пришлось задуматься о его декорировании.

Вид из прихожей на гостевой санузел. Металлическая консоль для раковины сделана в мастерской декоратора. Столешница выложена плиткой, Vives, из коллекции 1900. Раковина, Roca. Смеситель, ИКЕА. Зеркало, The Furnish.

Решением стали магниты в виде советских автоматов по продаже газированной воды. Они привнесли в кухню ностальгические нотки социалистического быта, которые поддерживают плакаты Родченко и Маяковского и посуда времен СССР. В столовую ведут распашные двери из кухни.

«Бирюзовая спальня». Идеальным дополнением к цвету стен стали сочные ягодные оттенки. Штора из полупрозрачного льна фиксируется при помощи двух карнизов с крючками, закрепленных вверху и внизу мансардного окна. Перед ним разместилось рабочее место.

Чтобы смягчить индустриальный образ металлического стола, вокруг поставили стулья с подушками, а на окна повесили шторы свежего молочного цвета. На втором этаже расположены четыре спальни и ванная. Обставленные одинаковой мебелью, все комнаты выглядели грустно и однообразно. Я решила придать им индивидуальность и для каждой выбрала свой цвет: желтый, бирюзовый, голубой, лавандовый.

По утрам за окнами поют петухи, а сосед приносит цветы из своего сада.

Ванная комната возникла на месте бывшей кухни. Плитка, Kerama Marazzi.

Для удобства навигации филенки дверей спален выкрашены в соответствующий цвет. К слову, раньше, чтобы перекрасить вагонку, потребовалось бы снимать лак и делать шлифовку, но современная краска прекрасно легла на существующую поверхность без предварительной грунтовки. Углубления мы прокрашивали кистью, а потом покрывали поверхность валиком. Вообще крашеная вагонка — прекрасное решение для дачных интерьеров. Ее вертикальное размещение позволяет визуально поднять потолки, а горизонтальное — раздвинуть стены.

В «Голубой спальне» предусмотрена дополнительная детская кровать.

В сочетании с белым полом она смотрится свежо и уютно. Кстати, в этом проекте мы покрасили не только стены, но и всю мебель, добавив новую фурнитуру. Текстиль придал комнатам шарма, а правильно подобранный свет завершил образ дачи на Волге. Радостные интерьеры в полной мере соответствуют окружению, где по утрам поют петухи, а сосед приносит цветы из своего сада.

«Желтая спальня». Подушки и абажур обтянуты тканью с карельской вышивкой. На стене — вешалка для платков и украшений, сделанная из старых стульев в мастерской Made in August.