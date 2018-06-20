Как быстро обновить интерьер дачи

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Декоратор Женя Жданова рассказывает о том, как преобразить обыкновенную дачу в сжатые сроки и с минимальным бюджетом
Покрытая желтым лаком вагонка во всех без исключения помещениях, обилие мебели из натуральной сосны, две гостиные с кожаными креслами и диванами, микроскопическая кухня и всего один санузел на четыре спальни — вот что я увидела, впервые оказавшись в этом доме постройки 1990-х годов.
Новые владельцы купили его, очаровавшись местом. Прямо за участком — красавица Волга с песчаным пляжем, собственный причал, сосновый лес, вокруг дома — роскошный яблоневый сад и пышные кусты малины. Хозяева хотели использовать дом как дальнюю дачу, куда приезжают нечасто, но большими компаниями.
Главные требования заказчиков звучали так: минимум затрат и сохранение всей существующей дачной мебели.
Поэтому задачу передо мной поставили соответствующую: вдохнуть жизнь в унылые интерьеры, уложившись в минимальный бюджет, используя всю существующую мебель. Дело осложнялось тем фактом, что дом находится на полуострове. Летом сюда можно добраться на пароме, зимой, когда река встанет, прямо по льду, а в межсезонье — на судне на воздушной подушке либо сделав крюк в 120 км через Тверь.
За время работы я испробовала все варианты и теперь без страха перехожу Волгу по льду или переправляюсь на судне-подушке, прихватив с собой вазу и пару кресел. Изначально речь шла исключительно о декоре, но в процессе работы возникло несколько удачных планировочных решений, которые были реализованы.
Некрашеная вагонка хороша для бани, но на стенах жилых комнат она выглядела довольно печально.
Бывшую кухню переделали в удобную ванную комнату, а вторую гостиную — в большую кухню с островом для завтраков. Кроме того, арочный проем в столовой, который прежде вел на кухню, превратился в красивый посудный шкаф. Хозяева не захотели расставаться с прекрасно работающим холодильником, поэтому пришлось задуматься о его декорировании.
Решением стали магниты в виде советских автоматов по продаже газированной воды. Они привнесли в кухню ностальгические нотки социалистического быта, которые поддерживают плакаты Родченко и Маяковского и посуда времен СССР. В столовую ведут распашные двери из кухни.
Чтобы смягчить индустриальный образ металлического стола, вокруг поставили стулья с подушками, а на окна повесили шторы свежего молочного цвета. На втором этаже расположены четыре спальни и ванная. Обставленные одинаковой мебелью, все комнаты выглядели грустно и однообразно. Я решила придать им индивидуальность и для каждой выбрала свой цвет: желтый, бирюзовый, голубой, лавандовый.
По утрам за окнами поют петухи, а сосед приносит цветы из своего сада.
Для удобства навигации филенки дверей спален выкрашены в соответствующий цвет. К слову, раньше, чтобы перекрасить вагонку, потребовалось бы снимать лак и делать шлифовку, но современная краска прекрасно легла на существующую поверхность без предварительной грунтовки. Углубления мы прокрашивали кистью, а потом покрывали поверхность валиком. Вообще крашеная вагонка — прекрасное решение для дачных интерьеров. Ее вертикальное размещение позволяет визуально поднять потолки, а горизонтальное — раздвинуть стены.
В сочетании с белым полом она смотрится свежо и уютно. Кстати, в этом проекте мы покрасили не только стены, но и всю мебель, добавив новую фурнитуру. Текстиль придал комнатам шарма, а правильно подобранный свет завершил образ дачи на Волге. Радостные интерьеры в полной мере соответствуют окружению, где по утрам поют петухи, а сосед приносит цветы из своего сада.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)