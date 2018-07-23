Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой

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Дизайнер интерьеров Надя Зотова, основатель студии Enjoy Home, рассказывает о работе с заказчицей, которая не боялась смелых решений
История этого дома началась одним весенним днем, когда у нас в студии появилась заказчица и попросила срочно подключиться к проекту дома — стройка была в самом разгаре, а вот идеи закончились. И хотя обычно мы не берем проекты, которые находятся на стадии стройки, в данном случае отказать было невозможно...
Всего за час общения заказчица очаровала всех сотрудников студии. И дело не только в ее обезоруживающей улыбке. Каждое слово звучало, как бальзам на душу. Нас просили использовать яркие краски, активные обои, придумать домашний кинотеатр и целых три детских комнаты!
И все-таки проектировать интерьер параллельно со стройкой было не очень просто. Нам приходилось придумывать концепцию, чертить и выбирать материалы, а параллельно отвечать на вопросы строителей и инженеров. К счастью, быстрое решение нашлось быстро. Концепция дома была утверждена сразу, и позже в нее не вносили никаких изменений.
Первым делом мы постарались исправить сложную архитектуру лестничного холла, в который выходило пять дверей, а заканчивался он камином в гостиной. Высоту дымохода подчеркнули природным эффектным рисунком натурального оникса, а высокие потолки и второй свет — огромным металлическим фонарем.
Двери в холле задекорировали гипсовой раскладкой, которую пустили прямо по полотнам дверей. При этом внутри комнат все двери разные — где-то выделены цветом, а где-то наоборот покрашены в цвет стен, чтобы не выделяться. Еще одним эффектным «персонажем» интерьера стала лестница, точнее сто латунных балясин, которые были сделаны по нашим эскизам.
Так как заказчица не боялась смелых решений, а площадь дома в почти пятьсот метров и обилие света позволяли не скромничать, мы решили поработать с крупными орнаментами. Они появились почти в каждой комнате. В холле положили мраморный пол с эффектным рисунком, в ванных комнатах за основу идеи взяли цементную плитку, сделанную на заказ по нашим эскизам, а для детских выбрали обои с активным узором.
При этом сам дом и большая часть мебели — белая, так что это уравновесило смелые акценты и создало эффект современной картинной галереи, основной принцип которой — белый куб с яркой живописью.
Без предметов искусства в нашем проекте тоже не обошлось, часть работ были взяты из коллекции хозяйки, но заново оформлены в рамы, часть работ приехало из галереи 11.12. Так мы нашли баланс между актуальной живописью и классическими приемами в интерьере.
Одной из самых сложных частей работы в техническом плане был домашний кинотеатр. Его мы разрабатывали совместно с инженерами по звуку, здесь учтено все, чтобы создать эффект погружения в фильм — звукоизоляция стен и дверей, мягкое ковровое покрытие, плотные цвета и глубокие диваны. К слову, еще одной особенностью этого яркого дома стало то, что мы разработали не только дизайн-проект, но и изготовили почти всю мебель, от корпусной до мягкой. Дизайнер интерьеров Надя Зотова, студия Enjoy Home, www.enjoyhome.ru
Elle Decoration
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