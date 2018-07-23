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23 июля 2018

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой

Дизайнер интерьеров Надя Зотова, основатель студии Enjoy Home, рассказывает о работе с заказчицей, которая не боялась смелых решений

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 0)
Обеденный стол и стулья, Stanley.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

История этого дома началась одним весенним днем, когда у нас в студии появилась заказчица и попросила срочно подключиться к проекту дома — стройка была в самом разгаре, а вот идеи закончились. И хотя обычно мы не берем проекты, которые находятся на стадии стройки, в данном случае отказать было невозможно...

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 7)
Гостиная. Журнальный стол, кресло, тумба — Enjoy Home. Декоративные подушки, Designers Guild (Manders). Плед, Yves Delorme. Ковер, Art de Vivre. Картина Владимира Семенского, галерея 11.12. Искусственные цветы, AH Flowers. Аксессуары, Moon Stores.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Всего за час общения заказчица очаровала всех сотрудников студии. И дело не только в ее обезоруживающей улыбке. Каждое слово звучало, как бальзам на душу. Нас просили использовать яркие краски, активные обои, придумать домашний кинотеатр и целых три детских комнаты!

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 5)
Кухня-столовая. Вазы и искусственные цветы, Moon Stores и AH Flowers. Ковер, Art de Vivre.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

И все-таки проектировать интерьер параллельно со стройкой было не очень просто. Нам приходилось придумывать концепцию, чертить и выбирать материалы, а параллельно отвечать на вопросы строителей и инженеров. К счастью, быстрое решение нашлось быстро. Концепция дома была утверждена сразу, и позже в нее не вносили никаких изменений.

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 2.1)
Холл на первом этаже. Комод, Roche Bobois. Скульптура Александра Чичкина, L'Appartement.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 2.2)
Двери в холле задекорировали гипсовой раскладкой, которую пустили прямо по полотнам дверей.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Первым делом мы постарались исправить сложную архитектуру лестничного холла, в который выходило пять дверей, а заканчивался он камином в гостиной. Высоту дымохода подчеркнули природным эффектным рисунком натурального оникса, а высокие потолки и второй свет — огромным металлическим фонарем.

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 3)
Обеденный стол и стулья, Stanley.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 4.1)
Гардеробная. Ковер, Art de Vivre.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 4.2)
Прихожая. Вазы, Moon Stores.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Двери в холле задекорировали гипсовой раскладкой, которую пустили прямо по полотнам дверей. При этом внутри комнат все двери разные — где-то выделены цветом, а где-то наоборот покрашены в цвет стен, чтобы не выделяться. Еще одним эффектным «персонажем» интерьера стала лестница, точнее сто латунных балясин, которые были сделаны по нашим эскизам.

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 6.1)
Кухня-столовая. Ковер, Art de Vivre.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 6.2)
Вазы и искусственные цветы, Moon Stores и AH Flowers.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Так как заказчица не боялась смелых решений, а площадь дома в почти пятьсот метров и обилие света позволяли не скромничать, мы решили поработать с крупными орнаментами. Они появились почти в каждой комнате. В холле положили мраморный пол с эффектным рисунком, в ванных комнатах за основу идеи взяли цементную плитку, сделанную на заказ по нашим эскизам, а для детских выбрали обои с активным узором.

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 15)
Игровая. Обои из коллекции Rice от Eijffinger. Ковер, Art de Vivre. Декор, Moon Stores.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

При этом сам дом и большая часть мебели — белая, так что это уравновесило смелые акценты и создало эффект современной картинной галереи, основной принцип которой — белый куб с яркой живописью.

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 8)
Гостиная. Журнальный стол, кресло, тумба - Enjoy Home. Ковер, Art de Vivre. Картина Владимира Семенского, галерея 11.12.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 9)
Спальня хозяев. Кровать, стол и пуф, Enjoy Home. Плед, Yves Delorme.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Покраска в белый цвет создала эффект современной картинной галереи, основной принцип которой — белый куб с яркой живописью.

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 10.1)
Консоль и пуф, Enjoy Home.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 10.2)
Кровать, Enjoy Home.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 11)
Фрагмент спальни хозяев. Ковер, Art de Vivre. Журнальный стол и ваза, Moon Stores. Искусственные цветы, Ah Flowers.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 12)
Ванная комната. Полотенца, Yves Delorme. Аксессуары, Moon Stores. Букет, AH Flowers.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Нас просили использовать яркие краски, активные обои, придумать домашний кинотеатр и целых три детских комнаты!

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 13)
Спальня. Обои из коллекции Bridgehampton от Thibaut. Настольная лампа, Moon Stores. Цветы, Ah Flowers. Кровать, Enjoy Home.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 14)
Спальня. Обои из коллекции Bridgehampton от Thibaut. Кровать, Enjoy Home. Покрывало, Designers Guild.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Без предметов искусства в нашем проекте тоже не обошлось, часть работ были взяты из коллекции хозяйки, но заново оформлены в рамы, часть работ приехало из галереи 11.12. Так мы нашли баланс между актуальной живописью и классическими приемами в интерьере.

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 16.1)
Диван, Enjoy Home. Обои из коллекции Rice от Eijffinger.Декоративные подушки, Designers Guild, Manders. Ковер, Art de Vivre.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 16.2)
Обои из коллекции Rice от Eijffinger. Ковер, Art de Vivre.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 17)
Детский санузел. Ваза и табурет, Moon Stores. Полотенца, Yves Delorme. Букет, Ah Flowers.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 18)
Гостевая спальня. Обои из коллекции Oxygen от Khroma.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 19)
Гостевой санузел. Обои из коллекции Greenwood от Thibaut. Встроенная мебель, Enjoy Home.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Одной из самых сложных частей работы в техническом плане был домашний кинотеатр. Его мы разрабатывали совместно с инженерами по звуку, здесь учтено все, чтобы создать эффект погружения в фильм — звукоизоляция стен и дверей, мягкое ковровое покрытие, плотные цвета и глубокие диваны. К слову, еще одной особенностью этого яркого дома стало то, что мы разработали не только дизайн-проект, но и изготовили почти всю мебель, от корпусной до мягкой. Дизайнер интерьеров Надя Зотова, студия Enjoy Home, www.enjoyhome.ru

Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 20.1)
Внутри комнат все двери разные. Где-то выделены цветом, а где-то наоборот покрашены в цвет стен, чтобы не выделяться.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева
Яркий дом 500 м² по проекту Нади Зотовой (фото 20.2)
Домашний кинотеатр. Диваны изготовлены в мастерской Enjoy Home.
Фото: 
Михаил Лоскутов
Стиль: 
Дарья Соболева

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Факс:
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