Бирюзовый коворкинг в Варшаве

Работать в дизайнерском пространстве, больше напоминающем лаунж-зону или клуб, чем обычный офис, в разы приятнее и продуктивнее, — считают в польской студии Beza Projekt. Тому наглядный пример — новый коворкинг Nest в Варшаве. «Что такое современное коворкинговое пространство? Как мы сегодня работаем? Мы проводим все больше и больше времени на работе, и в результате граница между работой и досугом постепенно стирается. Вы можете бороться с этим, либо просто адаптироваться под новые условия», — считают дизайнеры.

«Nest предназначен для современных людей, которые ценят свое время, и не важно, работают ли они всего несколько часов в день или восемь дней в неделю. Нашей главной целью было создать пространство, которое не похоже на офис, а скорее напоминает клуб, где ты можешь чувствовать себя расслабленно и комфортно».