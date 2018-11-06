Бирюзовый коворкинг в Варшаве

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Польская студия Beza Projekt спроектировала коворкинг, который благодаря яркому необычному дизайну больше напоминает клуб, чем деловое пространство
Работать в дизайнерском пространстве, больше напоминающем лаунж-зону или клуб, чем обычный офис, в разы приятнее и продуктивнее, — считают в польской студии Beza Projekt. Тому наглядный пример — новый коворкинг Nest в Варшаве. «Что такое современное коворкинговое пространство? Как мы сегодня работаем? Мы проводим все больше и больше времени на работе, и в результате граница между работой и досугом постепенно стирается. Вы можете бороться с этим, либо просто адаптироваться под новые условия», — считают дизайнеры.
«Nest предназначен для современных людей, которые ценят свое время, и не важно, работают ли они всего несколько часов в день или восемь дней в неделю. Нашей главной целью было создать пространство, которое не похоже на офис, а скорее напоминает клуб, где ты можешь чувствовать себя расслабленно и комфортно».
Коворкинг находится в здании, спроектированном польской архитектурной студией G5 Architekci, помещения представляют собой просторные залы открытой планировки с панорамными окнами по обе стороны.
Для каждого этажа дизайнеры разработали свои планировочные решения. Ресепшн соединяется с шоу-румом, на первом этаже находится кофе-бар и большая лаунж-зона с рабочими местами, на втором этаже — детская комната, где можно оставить ребенка под присмотром аниматоров, пока родители работают. Весь третий этаж коворкинга представляет собой микс-зону, разделенную на большой общий зал и небольшие офисы. Четвертый этаж предназначен для проведения различных мероприятий, на пятом находится мини-офисы, а на шестом, под самой крышей, —офисы и конференц-зал.
По контрасту с современной графичной, «угловатой» архитектурой здания дизайнеры создали уютное пространство с богатыми фактурами и ярким интерьером цвета морской волны. Мебель обтекаемых округлых форм смягчает строгую геометричность архитектуры. Бетонные колонны оклеены обоями с принтом, имитирующим мрамор. Дополнительный уют пространству придают керамическая плитка, ковры и мягкие диваны по собственному дизайну Beza Projekt. Для этого проекта они также разработали рабочий стол, предназначенный для общественной зоны, и корпусную мебель (столы, системы хранения и двусторонние книжные стеллажи) для офисных зон.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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