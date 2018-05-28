Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects

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Студия Бориса Воскобойникова VOX Architects спроектировала бизнес-лаунж международных воздушных линий аэропорта «Платов»
Бизнес-зал занимает площадь 420 квадратных метров и начинается с зоны ресепшн в виде огромного солнца. На закате арт-объект сливается с настоящим солнцем за окнами, и возникает невероятный световой эффект. Усиливают впечатление расположенные рядом перегородки из натянутых металлических нитей в виде тонких лучей. Светящийся арт-объект вызывает сильную эмоцию, но имеет вполне функциональное назначение: «солнце» структурирует основной клиентский поток и отсекает его от трафика обслуживающего персонала.
«Благодаря криволинейным стенам и перегородкам пространство буквально перетекает из одной зоны в другую, словно течение реки, плавно перенося посетителя от одной функции помещения к другой, — говорят авторы проекта. —Со временем ритм замедляется и становится более плавным и расслабленным, настраивая посетителя на отдых».
«Перед нами стояла задача спроектировать современное комфортное пространство, — говорит архитектор Борис Воскобойников, руководитель студии VOX. — Доминантой интерьера стало панорамное остекление, откуда открывается замечательный вид на просторы Ростовской области. Дизайнерская и цветовая концепция проекта отражает природную красоту южного региона: высокие и низкие берега Дона, перепад которых достигает восьмидесяти метров, долина полноводной реки, заросшие отмели, общее ощущение тепла, простора и изобилия, которое чувствует каждый, кто здесь оказывается. Покидая Ростов-на-Дону, пассажиры сохраняют впечатления о солнечном городе с богатой историей, щедрой природой и сильной энергией». www.vox-architects.com
Авторы проекта — бюро VOX Architects: Борис Воскобойников, Мария Ахременкова, Андрей Косков, Юлия Носкова, Анна Коскова. Генподрядчик: WGM. Светотехническое проектирование: QPRO. Изготовление индивидуальных изделий: Vector, Новый Проект, Smile, WGM. Мебель от Vitra, Arper, Magis, Smarin. Свет от Artemide, Vesoi, QPRO, Catellani & Smith, Flos.
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