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28 мая 2018

Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects

Студия Бориса Воскобойникова VOX Architects спроектировала бизнес-лаунж международных воздушных линий аэропорта «Платов»

Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects (фото 0)
Аэропорт «Платов» — новый международный аэропорт Ростова-на-Дону, общей площадью более 50 000 м²
Фото: 
Мамука Хелашвили

Бизнес-зал занимает площадь 420 квадратных метров и начинается с зоны ресепшн в виде огромного солнца. На закате арт-объект сливается с настоящим солнцем за окнами, и возникает невероятный световой эффект. Усиливают впечатление расположенные рядом перегородки из натянутых металлических нитей в виде тонких лучей. Светящийся арт-объект вызывает сильную эмоцию, но имеет вполне функциональное назначение: «солнце» структурирует основной клиентский поток и отсекает его от трафика обслуживающего персонала.

Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects (фото 2)
Бизнес-зал рассчитан на 65 пассажиров, включает в себя индивидуальную рассадку вдоль окон; диванные группы для больших компаний; обособленную детскую зону c игровой; места для сна; зоны бара и ресторана.
Фото: 
МАМУКА ХЕЛАШВИЛИ

«Благодаря криволинейным стенам и перегородкам пространство буквально перетекает из одной зоны в другую, словно течение реки, плавно перенося посетителя от одной функции помещения к другой, — говорят авторы проекта. —Со временем ритм замедляется и становится более плавным и расслабленным, настраивая посетителя на отдых».

Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects (фото 4)
Чтобы ничто не закрывало вид из окон, все сервисные и сантехнические помещения расположены по внутреннему периметру помещения. Пробковое покрытие стен, Cork House. Керамогранит, Laminam. Декоративное покрытие стен с металлическим эффектом, Dulux.
Фото: 
МАМУКА ХЕЛАШВИЛИ

«Перед нами стояла задача спроектировать современное комфортное пространство, — говорит архитектор Борис Воскобойников, руководитель студии VOX. — Доминантой интерьера стало панорамное остекление, откуда открывается замечательный вид на просторы Ростовской области. Дизайнерская и цветовая концепция проекта отражает природную красоту южного региона: высокие и низкие берега Дона, перепад которых достигает восьмидесяти метров, долина полноводной реки, заросшие отмели, общее ощущение тепла, простора и изобилия, которое чувствует каждый, кто здесь оказывается. Покидая Ростов-на-Дону, пассажиры сохраняют впечатления о солнечном городе с богатой историей, щедрой природой и сильной энергией». www.vox-architects.com

Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects (фото 6)
Расстановка мебели образует замкнутые обособленные зоны. Сервисные и сантехнические помещения отделены высокими криволинейными перегородками, которые, помимо всего прочего, обладают высокими характеристиками звукопоглощения.
Фото: 
МАМУКА ХЕЛАШВИЛИ
Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects (фото 7)
Посадочные места отделены друг от друга эфемерными перегородками из нитей на металлическом основании.
Фото: 
МАМУКА ХЕЛАШВИЛИ
Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects (фото 8)
Каждый предмет мебели был лично протестирован авторами проекта. Важен был не только внешний вид, но и показатели износоустойчивости и комфорта.
Фото: 
МАМУКА ХЕЛАШВИЛИ
Фактуры основного зала создают ассоциативный ряд с аграрными богатствами крупнейшего сельскохозяйственного региона России. Пробковое покрытие, специальным способом обработанный ОСБ и общая теплая цветовая гамма дарят ощущение близости природы.
Основное освещение решено за счет отраженного света в потолочных панелях «облаках», сделанных по индивидуальному заказу. При проектировании была разработана специальная система профиля, которая фиксирует угол падения светового потока и создает приятное отраженное рассеянное свечение. Декоративный света выделяет зоны, создает особую атмосферу и настроение.
Для контраста с основным залом все закрытые помещения выполнены исключительно в холодной металлической отделке, с эффектными металлическими фактурами и керамогранитом с металлопокрытием. Плавные и отражающие формы символизируют воды Дона.

Авторы проекта — бюро VOX Architects: Борис Воскобойников, Мария Ахременкова, Андрей Косков, Юлия Носкова, Анна Коскова. Генподрядчик: WGM. Светотехническое проектирование: QPRO. Изготовление индивидуальных изделий: Vector, Новый Проект, Smile, WGM. Мебель от Vitra, Arper, Magis, Smarin. Свет от Artemide, Vesoi, QPRO, Catellani & Smith, Flos.

Бизнес-лаунж аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону: проект VOX Architects (фото 11)
В отделке аэропорта использованы только негорючие материалы: матовый керамогранит, матовая покраска наклонных потолочных поверхностей, специальное негорючее пробковое покрытие криволинейных стен, звукопоглощающие негорючие обои с напечатанным градиентом.
Фото: 
МАМУКА ХЕЛАШВИЛИ

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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