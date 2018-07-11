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11 июля 2018

Бизнес-лаунж по проекту Матье Леаннера в Шарль-де-Голле

Зеркальный золотой потолок, уединенные кабинки с синим бархатом и натуральная древесина —парижский дизайнер Матье Леаннер оформил зону бара в новом бизнес-лаунже Air France

Бизнес-лаунж по проекту Матье Леаннера в Шарль-де-Голле (фото 0)

Французский дизайнер Матье Леаннер (Mathieu Lehanneur) выступил автором пространства бара в новом бизнес-лаунже Le Balcon авиакомпании Air France в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Компактное пространство площадью 160 кв. метров между небом и землей оформлено по вневременным принципам французского стиля жизни: утонченность, юмор и изобретательность.

Бизнес-лаунж по проекту Матье Леаннера в Шарль-де-Голле (фото 2)

Главным элементом бизнес-зоны стал золотой изогнутый потолок. В зеркальной поверхности ежедневно отражается бесконечная череда путешественников, оживляя ее. В центре лаунжа расположен барная стойка из мрамора, а вокруг на некотором отдалении — уютные кабинки. 

Бизнес-лаунж по проекту Матье Леаннера в Шарль-де-Голле (фото 4)

Диваны напоминают театральные ложи парижской Оперы Гранье. Посетители лаунжа отгорожены от окружающего общества ненавязчивым барьером, но между тем все еще вовлечены в происходящие вокруг события. Интерьер решен с ненавязчивым французским шиком: натуральная древесина и синий бархат. Здесь гости могут отдохнуть и насладиться деликатесами перед полетом.

Бизнес-лаунж по проекту Матье Леаннера в Шарль-де-Голле (фото 6)

Дизайнер решил добавить утонченному пространству и долю современных цифровых технологий. В центре бара в паркетный пол был интегрирован светодиодный экран, изображающий небо в течение дня и ночи.

Бизнес-лаунж по проекту Матье Леаннера в Шарль-де-Голле (фото 8)

Париж, аэропорт Шарль-де-Голль, терминал 2E, зал L.

Бизнес-лаунж по проекту Матье Леаннера в Шарль-де-Голле (фото 10)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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