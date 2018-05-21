Питер Марино переосмыслил бутик Bvlgari в Нью-Йорке

Фото: Manolo Yllera

Бутик итальянской компании Bvlgari занимает два этажа Crown Building на Манхэттене с 1989 года. Пространство в здании от признанной архитектурной фирмы Warren and Wetmore считается одним из самых дорогостоящих площадей во всех Соединенных Штатах. В прошлом году настало время для обновления шоу-рума.

Фото: MANOLO YLLERA

Чтобы передать многовековое наследие бренда и воплотить в пространстве солнечные образы Рима (родной город Bvlgari), был приглашен эпатажный нью-йоркский архитектор Питер Марино (Peter Marino).

Фото: MANOLO YLLERA Фото: MANOLO YLLERA

Переосмысление бутика в Нью-Йорке площадью более 400 квадратных метров — уже не первый совместный проект Марино и Bvlgari. Ранее архитектор занимался обновлением римской штаб-квартиры, а также оформлял лондонский шоу-рум в 2016 году. Подробнее о бутике на виа Кондотти читайте в отдельном материале по ссылке.

Фото: Manolo Yllera

Марино настоящий фанат бронзы, коллекционирует шедевры Ренессанса и эпохи барокко из этого благородного материала. Фасад бутика украшен бронзовой решеткой с орнаментом в виде диагональных ромбов. Выбранный узор — отсылка к архивному эскизу броши Bvlgari, которая, к сожалению, никогда не была создана.

Фото: MANOLO YLLERA

Тема бронзы продолжается и внутри помещения — лестницу окружают геометрические экраны, паттерн которых был повзаимствован из римского Пантеона. Другие элементы дизайна также вдохновлены итальянской культурой, работами знаменитых мастеров — Джо Понти (Gio Ponti), Пьеро Порталуппи (Piero Portaluppi) и Карло Скарпы (Carlo Scarpa). Например, поверхностью для демонстрации ювелирных украшений служит мраморный стол Освальдо Борсани (Osvaldo Borsani), а дополняет пространство пара уникальных бронзовых светильников Джо Понти.

Фото: MANOLO YLLERA

Для бутика архитектор выбрал сразу пять разновидностей итальянского мрамора. «Желтый, оранжевый, красный», — я никогда раньше не оформлял шоу-рум с использованием этих цветов. Ключевая особенность магазина — самые дорогостоящие ювелирные изделия не спрятаны в задних помещениях. Все объекты выставлены на показ гостям, посетителям и туристам.

Фото: MANOLO YLLERA

Также в нью-йоркском бутике Марино разместил арт-объект от студии Campagnolo & Biondo — стилизованный портрет актрисы Элизабет Тейлор, которая была одной из самых знаменитых клиенток Bvlgari.

Фото: Manolo Yllera

Фото: MANOLO YLLERA

Фото: Manolo Yllera