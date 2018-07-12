Мода, дизайн и искусство: новый бутик Delvaux в Брюсселе

Магазин расположился в историческом здании ХIX века на Бульваре Ватерлоо, в главном «шопинг-районе» города по соседству с бутиками известных модных брендов и дизайнерских марок. Над интерьерами работала миланская дизайн-студия Vudafieri-Saverino Partners, которая с 2012 года занимается оформлением бутиков Delvaus по всему миру.

В отличие от других бутиков бренда в основе дизайна «Le 27» лежит совершенно новая концепция: поскольку речь идет о бренде с богатой историей (компания Delvaux был основана в 1829 году), то ключевую роль дизайнеры отвели бельгийскому историческому наследию. В комнатах (а здесь именно комнаты, а не торговые залы) собрана мебель в духе лучших образцов бельгийского модернизма, а стены украшают картины в стиле художественного направления De Stijl, ярким представителем которого был Мондриан. Богатый барочный декор шкафов и латунные люстры компенсируются здесь лаконичностью материалов и минимализмом белых стен, создавая идеальный баланс между классикой и современностью, гармонией и хаосом, строгими правилами и исключениями из правил.

В отличие от других бутиков бренда в основе дизайна «Le 27» лежит совершенно новая концепция: поскольку речь идет о бренде с богатой историей (компания Delvaux был основана в 1829 году), то ключевую роль дизайнеры отвели бельгийскому историческому наследию. В комнатах (а здесь именно комнаты, а не торговые залы) собрана мебель в духе лучших образцов бельгийского модернизма, а стены украшают картины в стиле художественного направления De Stijl, ярким представителем которого был Мондриан. Богатый барочный декор шкафов и латунные люстры компенсируются здесь лаконичностью материалов и минимализмом белых стен, создавая идеальный баланс между классикой и современностью, гармонией и хаосом, строгими правилами и исключениями из правил.

Бутик занимает два этажа. Старинная деревянная лестница с резными перилами в стиле ар-деко — одно из его главных украшений. Подняться по ней стоит хотя бы для того, чтобы полюбоваться вблизи фотографиями аргентинской художницы Ромины Рессиа в стиле полотен фламандских художников, украшающими лестничные пролеты.

В обстановке концепт-store можно обнаружить действительно уникальные объекты мастеров бельгийского дизайна XX века, таких как Жюль Вабб, Питер де Брёйне, Ренат Браэм, Эмиль Вераннема. Все это предметы музейного уровня, выпущенные лимитированными сериями и подписанные авторами. Наряду с ними здесь также можно встретить мебель и аксессуары современных дизайнеров — как из Бельгии, так и из других стран, а также богатую коллекцию бельгийской керамики.