Бутик от Studiopepe в Милане

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Лаконичное оформление шоу-рума бренда Alysi от Studiopepe подчеркивает предметы одежды, а не подавляет их
В дизайнерском районе Брера модный бренд Alysi открывает первый шоу-рум в Милане. Пространство в историческом здании XVII века оформили итальянцы Studiopepe.
Основательницы студии дизайнеры Арианна Лелли Мами и Кьяра ди Пинто (Arianna Lelli Mami & Chiara Di Pinto) выбрали спокойную цветовую палитру с естественными оттенками для лучшего прочтения предметов одежды.
Бутик представляет собой последовательные помещения, каждое из которых имеет индивидуальный характер и отличается одно от другого сочетанием материалов и цветов. Мотив арок в пространстве поддерживают рейлы для одежды и подставки для обуви.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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