Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
22 мая 2018

Бутик от Studiopepe в Милане

Лаконичное оформление шоу-рума бренда Alysi от Studiopepe подчеркивает предметы одежды, а не подавляет их

Бутик от Studiopepe в Милане (фото 0)
Фото: 
Silvia Rivoltella

В дизайнерском районе Брера модный бренд Alysi открывает первый шоу-рум в Милане. Пространство в историческом здании XVII века оформили итальянцы Studiopepe.

Бутик от Studiopepe в Милане (фото 2.1)
Фото: 
SILVIA RIVOLTELLA
Бутик от Studiopepe в Милане (фото 2.2)
Фото: 
SILVIA RIVOLTELLA

Основательницы студии дизайнеры Арианна Лелли Мами и Кьяра ди Пинто (Arianna Lelli Mami & Chiara Di Pinto) выбрали спокойную цветовую палитру с естественными оттенками для лучшего прочтения предметов одежды.

Бутик от Studiopepe в Милане (фото 4)
Фото: 
Silvia Rivoltella

Бутик представляет собой последовательные помещения, каждое из которых имеет индивидуальный характер и отличается одно от другого сочетанием материалов и цветов. Мотив арок в пространстве поддерживают рейлы для одежды и подставки для обуви.

Бутик от Studiopepe в Милане (фото 6)
Фото: 
Silvia Rivoltella
Бутик от Studiopepe в Милане (фото 7)
Фото: 
Silvia Rivoltella
Бутик от Studiopepe в Милане (фото 8)
Фото: 
Silvia Rivoltella

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
МиланStudiopepeбутикБрера
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Канны 2018
Канны 2018 Репортажи ELLE и L’Oréal Paris с Лазурного побережья
Ведущие эксперты
Ведущие эксперты Где покупать коллекционную мебель
 