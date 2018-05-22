Бутик от Studiopepe в Милане

В дизайнерском районе Брера модный бренд Alysi открывает первый шоу-рум в Милане. Пространство в историческом здании XVII века оформили итальянцы Studiopepe .

Бутик представляет собой последовательные помещения, каждое из которых имеет индивидуальный характер и отличается одно от другого сочетанием материалов и цветов. Мотив арок в пространстве поддерживают рейлы для одежды и подставки для обуви.