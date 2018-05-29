Концептуальный бутик в Мадриде

Фото: Asier Rua

Когда дизайнер и заказчик говорят на одном языке и достигают абсолютного взаимопонимания, рождаются такие проекты, как флагманский бутик бренда аксессуаров Malababa. В Мадриде к созданию суперконцептуального пространства пригласили местную студию Ciszak Dalmas (Альберто Гоббино Цишак и Андреа Карузо Дальма) и дизайнера Маттео Феррари (Matteo Ferrari).

Фото: Asier Rua

Шоу-рум символизирует собой концептуальную идентичность марки: всеподавляющая экологичность, ремесленные традиции и натуральная цветовая палитра. Пространство перекликается с аксессуарами Malababa — оно получилось такое же душевное, творческое и честное.

Фото: Asier Rua Фото: Asier Rua

Самым эстетичным элементом интерьера стал эффектный кожаный занавес. Испанский ремесленник, создавший его, использовал такие же кусочки кожи, которые применяются и в производстве аксессуаров бренда. То же касается и деталей из агата, интегрированных в пространство бутика, как и в предметы Malababa.

Фото: Asier Rua

Каждый материал был тщательно отобран после долгих размышлений. «Несовершенство отделки» стен и естественная цветовая палитра укрепляют концепцию ремесленного штучного производства. Стены облицованы смесью галисийской глины, белого мраморного порошка и пищевых нетоксичных загустителей. Отделка не только эстетична, но и практична: она регулирует влажность и температуру воздуха, обеззараживает помещение.

Фото: Asier Rua

Основу эффектной «кустарной» перегородки составляют небольшие плитки из шлама, который является отходом производства в карьерах Эстремадуры на юго-западе Испании. Каждый «кирпичик» был изготовлен вручную мастером из Толедо. Все максимально экологично: даже для обжига в качестве топлива использовалась специальная биомасса.

Фото: Asier Rua Фото: Asier Rua

Подавляющее большинство предметов мебели и демонстрационные поверхности выполнены из севильского известняка. Мобильную модульную мебель можно легко комбинировать под разные сценарии и перемещать по мере необходимости.

Фото: Asier Rua Фото: Asier Rua

Фото: Asier Rua

Фото: Asier Rua Фото: Asier Rua

Фото: Asier Rua Фото: Asier Rua

Фото: Asier Rua Фото: Asier Rua