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29 мая 2018

Концептуальный бутик в Мадриде

Студия Ciszak Dalmas и дизайнер Маттео Феррари оформили творческий и экологичный шоу-рум для испанского бренда Malababa

Бутик в Мадриде (фото 0)
Фото: 
Asier Rua

Когда дизайнер и заказчик говорят на одном языке и достигают абсолютного взаимопонимания, рождаются такие проекты, как флагманский бутик бренда аксессуаров Malababa. В Мадриде к созданию суперконцептуального пространства пригласили местную студию Ciszak Dalmas (Альберто Гоббино Цишак и Андреа Карузо Дальма) и дизайнера Маттео Феррари (Matteo Ferrari).

Бутик в Мадриде (фото 1)
Фото: 
Asier Rua

Шоу-рум символизирует собой концептуальную идентичность марки: всеподавляющая экологичность, ремесленные традиции и натуральная цветовая палитра. Пространство перекликается с аксессуарами Malababa — оно получилось такое же душевное, творческое и честное.

Бутик в Мадриде (фото 2.1)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 2.2)
Фото: 
Asier Rua

Самым эстетичным элементом интерьера стал эффектный кожаный занавес. Испанский ремесленник, создавший его, использовал такие же кусочки кожи, которые применяются и в производстве аксессуаров бренда. То же касается и деталей из агата, интегрированных в пространство бутика, как и в предметы Malababa.

Бутик в Мадриде (фото 3)
Фото: 
Asier Rua

Каждый материал был тщательно отобран после долгих размышлений. «Несовершенство отделки» стен и естественная цветовая палитра укрепляют концепцию ремесленного штучного производства. Стены облицованы смесью галисийской глины, белого мраморного порошка и пищевых нетоксичных загустителей. Отделка не только эстетична, но и практична: она регулирует влажность и температуру воздуха, обеззараживает помещение.

Бутик в Мадриде (фото 4)
Фото: 
Asier Rua

Основу эффектной «кустарной» перегородки составляют небольшие плитки из шлама, который является отходом производства в карьерах Эстремадуры на юго-западе Испании. Каждый «кирпичик» был изготовлен вручную мастером из Толедо. Все максимально экологично: даже для обжига в качестве топлива использовалась специальная биомасса.

Бутик в Мадриде (фото 6.1)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 6.2)
Фото: 
Asier Rua

Подавляющее большинство предметов мебели и демонстрационные поверхности выполнены из севильского известняка. Мобильную модульную мебель можно легко комбинировать под разные сценарии и перемещать по мере необходимости.

Бутик в Мадриде (фото 4.1)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 4.2)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 7)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 8.1)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 8.2)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 9.1)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 9.2)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 10.1)
Фото: 
Asier Rua
Бутик в Мадриде (фото 10.2)
Фото: 
Asier Rua

Испания, Мадрид, Calle de Serrano, 8.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

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