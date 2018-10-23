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23 октября 2018

Яркий офис в Дубае

Дизайн-студия Roar создала затейливый интерьер офиса, который удовлетворяет интересы и юных амбициозных сотрудников, и их более консервативных коллег

Эклектичный офис в Дубае (фото 0)
Фото: 
ROAR

Перед тем как приступить к разработке дизайн-концепции нового офиса PR-агентства Edelman в Дубае, студия Roar решила провести небольшой опрос среди ее сотрудников. Дизайнер Паллави Дин (Pallavi Dean) и ее команда столкнулись с абсолютно разными точками зрения: молодежь хотела работать почти лежа, в обнимку с ноутбуком, а коллеги постарше — в уединенном и тихом месте.

Вместо того чтобы мучительно выбирать что-то одно, студия решилась удовлетворить запросы обоих поколений. В результате получился затейливый и эклектичный интерьер, в котором есть и уютные кресла-мешки на фоне обоев с бананами, и формальные рабочие столы с экранами, которые служат одновременно ширмой и доской для заметок.

Эклектичный офис в Дубае (фото 2)
Фото: 
ROAR
Эклектичный офис в Дубае (фото 3)
Фото: 
ROAR

Для неофициальных встреч, семинаров и обеденных перерывов дизайнеры оборудовали нечто вроде общественного парка — гибрид амфитеатра, барной стойки и кладовой с ящиками для хранения. Ковролин с крупными салатовыми разводами напоминает о летнем газоне, а обои с экзотическим принтом пробуждают мечты о тропиках.

Эклектичный офис в Дубае (фото 5)
Фото: 
ROAR
Эклектичный офис в Дубае (фото 6)
Фото: 
ROAR

«В креативном брифе клиент поставил задачу не просто обустроить большое офисное пространство, а создать второй дом для сотрудников, чтобы помочь им сплотиться», — сказал Ричард Дин, управляющий директор студии. Может показаться, что получившийся интерьер скорее способствует разобщению в коллективе, потому что дизайнеры создали разные условия для работы. Но на самом деле именно уважение к различиям в стиле работы и даже цветовых предпочтениях — то, что позволит офису функционировать как единое целое.

Эклектичный офис в Дубае (фото 8)
Фото: 
ROAR
Эклектичный офис в Дубае (фото 9)
Фото: 
ROAR
Эклектичный офис в Дубае (фото 10)
Фото: 
ROAR

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ОфисяркийсовременныйДубайRoarПаллави Дин (Pallavi Dean)
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