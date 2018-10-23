Яркий офис в Дубае

Перед тем как приступить к разработке дизайн-концепции нового офиса PR-агентства Edelman в Дубае, студия Roar решила провести небольшой опрос среди ее сотрудников. Дизайнер Паллави Дин (Pallavi Dean) и ее команда столкнулись с абсолютно разными точками зрения: молодежь хотела работать почти лежа, в обнимку с ноутбуком, а коллеги постарше — в уединенном и тихом месте.

Вместо того чтобы мучительно выбирать что-то одно, студия решилась удовлетворить запросы обоих поколений. В результате получился затейливый и эклектичный интерьер, в котором есть и уютные кресла-мешки на фоне обоев с бананами, и формальные рабочие столы с экранами, которые служат одновременно ширмой и доской для заметок.