Дом с необычной крышей в Эквадоре

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Студия архитектора Фелипе Эскудеро придумала для обычного промышленного помещения в Эквадоре необычную крышу, повторяющую очертания окружающих гор
Techitos (исп. «маленькие крыши») — так окрестил свой проект в местечке Пифо (Эквадор) архитектор Фелипе Эскудеро (Felipe Escudero). Речь идет о небольшом промышленном комплексе, включающим складское помещение и офисную пристройку, с необычными остроугольными крышами из алюминиевых панелей, повторяющими очертания Андских гор.
Комплекс состоит из трех зданий: собственно склада для хранения сыра, где поддерживается постоянная температура и влажность, офиса фирмы открытой планировки и входной зоны, которая представляет собой уменьшенную копию офисной зоны. Для всех трех построек архитектор использовал одинаковую форму, играя масштабами и размерами. Внутри высота и острая геометрия потолков сглаживается горизонтальными подвесными светильниками. С обратной стороны здания предусмотрен небольшой зеленый дворик, куда сотрудники могут выходить «на перекур» или на пятиминутку отдыха.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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