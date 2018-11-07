Дом с необычной крышей в Эквадоре

Techitos (исп. «маленькие крыши») — так окрестил свой проект в местечке Пифо (Эквадор) архитектор Фелипе Эскудеро (Felipe Escudero). Речь идет о небольшом промышленном комплексе, включающим складское помещение и офисную пристройку, с необычными остроугольными крышами из алюминиевых панелей, повторяющими очертания Андских гор.

Комплекс состоит из трех зданий: собственно склада для хранения сыра, где поддерживается постоянная температура и влажность, офиса фирмы открытой планировки и входной зоны, которая представляет собой уменьшенную копию офисной зоны. Для всех трех построек архитектор использовал одинаковую форму, играя масштабами и размерами. Внутри высота и острая геометрия потолков сглаживается горизонтальными подвесными светильниками. С обратной стороны здания предусмотрен небольшой зеленый дворик, куда сотрудники могут выходить «на перекур» или на пятиминутку отдыха.