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7 ноября 2018

Дом с необычной крышей в Эквадоре

Студия архитектора Фелипе Эскудеро придумала для обычного промышленного помещения в Эквадоре необычную крышу, повторяющую очертания окружающих гор

Дом с необычной крышей в Эквадоре (фото 0)

Techitos (исп. «маленькие крыши») — так окрестил свой проект в местечке Пифо (Эквадор) архитектор Фелипе Эскудеро (Felipe Escudero). Речь идет о небольшом промышленном комплексе, включающим складское помещение и офисную пристройку, с необычными остроугольными крышами из алюминиевых панелей, повторяющими очертания Андских гор.

Дом с необычной крышей в Эквадоре (фото 3)

Комплекс состоит из трех зданий: собственно склада для хранения сыра, где поддерживается постоянная температура и влажность, офиса фирмы открытой планировки и входной зоны, которая представляет собой уменьшенную копию офисной зоны. Для всех трех построек архитектор использовал одинаковую форму, играя масштабами и размерами. Внутри высота и острая геометрия потолков сглаживается горизонтальными подвесными светильниками. С обратной стороны здания предусмотрен небольшой зеленый дворик, куда сотрудники могут выходить «на перекур» или на пятиминутку отдыха.

Дом с необычной крышей в Эквадоре (фото 5)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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