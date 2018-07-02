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2 июля 2018

Коворкинг Ива Беара в Сан-Франциско

Стильный коворкинг Canopy Jackson Square в зеленых и розовых оттенках по дизайну Ива Беара — пространство для серьезных деловых людей

Коворкинг Ива Беара в Сан-Франциско (фото 0)
Фото: 
Joe Fletcher

Швейцарский промышленный дизайнер-первопроходец Ив Беар (Yves Behar) совместно с девелопером Амиром Мортазави (Amir Mortazavi) оформил уже второй коворкинг в Сан-Франциско. Canopy Jackson Square — это пространство для серьезной работы на площади 1200 кв. метров.

Коворкинг Ива Беара в Сан-Франциско (фото 1)
Фото: 
Joe Fletcher

На одной стороне коворкинга сформированы частные офисы при помощи масштабных стеклянных перегородок. С другой — располагается открытое пространство с письменными столами и зоной отдыха.

Коворкинг Ива Беара в Сан-Франциско (фото 2)
Фото: 
Joe Fletcher

Цветовое решение строится на сочетании двух оттенков. Темно-зеленая обивка модульного дивана, офисных стульев и мраморные столешницы перекликаются с бледно-розовыми подушками, пудровыми стенами и столиками.

Коворкинг Ива Беара в Сан-Франциско (фото 3)
Фото: 
Joe Fletcher

«Цветовая палитра — это кивок в сторону географического расположения Canopy Jackson Square среди финансового района, китайского квартала и Северного пляжа города, — комментирует Ив Беар. — Чувство безмятежности и нарочито феминные оттенки контрастируют с текстурированными черными поверхностями и бетонными архитектурными элементами».

Коворкинг Ива Беара в Сан-Франциско (фото 4)
Фото: 
Joe Fletcher

Деревянные планки на потолке несут сразу несколько функций. Во-первых, они способствуют звукопоглощению, столь необходимому в условиях опен-спейсов, а во-вторых — скрывают освещение.

Коворкинг Ива Беара в Сан-Франциско (фото 5)
Фото: 
Joe Fletcher

Финальный эффектный штрих пространства — открытая терраса для работы с впечатляющими видом на Сан-Франциско. Крыша оборудована подогревом и доступна для использования круглый год.

Коворкинг Ива Беара в Сан-Франциско (фото 6)
Фото: 
Joe Fletcher

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Ив Беар (Yves Béhar)коворкингСан-ФранцискоАмир Мортазави (Amir Mortazavi)
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