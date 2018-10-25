Минималистичный бутик в Лондоне

Стокгольмский бренд Eytys открыл первый магазин за пределами родной Швеции — в Лондоне. Оформлением нового бутика основатели Макс Шиллер и Джонатан Гиршфельд занимались сами. Отправной точкой концепции интерьера послужил дизайн магазина Иссея Мияке эпохи 1980-х, который придумал легендарный Широ Курамата (Shiro Kuramata) . Узнаваемые постмодернистские элементы дополнили грубоватыми деталями в духе скандинавского брутализма 1960-х, подчеркнув шведские корни бренда.

«Как в добротном микстейпе, в интерьере бутика Eytys в Лондоне соединились наши любимые архитектурные стили. Другими словами, вечеринка удалась, если рок-хиты следуют за диско-синглами», — смеется Шиллер, креативный директор бренда.

Угольно-черный потолок контрастирует с бежевой отделкой стен, грубый бетон перемежается с металлом и натуральным шпоном, массивная и брутальная скульптура соседствует с концептуальным арт-объектом из коровьей кожи. И правда, абсолютная эклектика!