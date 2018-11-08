Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Дизайнеры из Дании переделали бывшие складские помещения в модный велобутик
Дизайн-студия Йоханнса Торпе (Johannes Torpe Studios) передела бывший склад компании Unitеd Сусling площадью 1650 кв м в городке Люнге (недалеко от Копенгагена) в концептуальное пространство, где располождились новый магазин, офисы и штаб-квартира одного из крупнейших дистрибьюторов спортивных велосипедов и оборудования для профессионального спорта.
Представительству было необходимо современное и удобное выставочное пространство и конечно, модный шоу-рум.
Помимо собственно торгового зала дизайнеры спланировали мастерскую, конференц-залы, офисы для работы с клиентами, просторное кафе для персонала.
Когда встал вопрос, как спроектировать и оформить основной выставочный зал, чтобы подчеркнуть техническое превосходство новых разработок, студия предложила оригинальный ход — выставить модели в прозрачных стеклянных боксах как современную скульптуру.
Стену 6 м высотой разделили на восемь блоков, в каждый из которых дизайнеры поместили новые модели, дополнительно подсветив их, чтобы привлечь еще больше внимания к продукту — как подчеркивают произведения искусства. Часть велосипедов выставили в зале в стеклянных боксах, часть — подвесили прямо к потолку на специальных механических лебедках. При нажатии кнопки модели можно опустить на пол, если клиенты захотят более внимательно рассмотреть детали.
Подобная экспозиция хороша тем, что позволяет рассмотреть модели со всех возможных углов. А лаконичный дизайн в духе датских традиций добавляет общей композиции цельности. «Признаемся, нас вдохновляла обстановка научных лабораторий, — говорят дизайнеры. — Здесь представлено профессиональное оборудование, поэтому этот подход оправдан. Излишний декор только бы отвлек клиентов от главного. Это своего рода футуристическая лаборатория — магазин взрослых игрушек для большого ребенка. Мы выдержали баланс между зрелищностью и практичностью».
Полы оставили бетонными, стены частично облицованы деревянными панелями. Фасад здания тоже поменялся. Архитекторы дополнили его перфорированными панелями из белого алюминия.
«В новой концепции пространства нам хотелось найти способ обыграть вечное противоборство природы и науки, человека и машины, — рассказывают дизайнеры. — Этим желанием обусловлен и выбор материалов, и сам интерьер».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)