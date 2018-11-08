Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios

Дизайн-студия Йоханнса Торпе (Johannes Torpe Studios) передела бывший склад компании Unitеd Сусling площадью 1650 кв м в городке Люнге (недалеко от Копенгагена) в концептуальное пространство, где располождились новый магазин, офисы и штаб-квартира одного из крупнейших дистрибьюторов спортивных велосипедов и оборудования для профессионального спорта.

Представительству было необходимо современное и удобное выставочное пространство и конечно, модный шоу-рум.