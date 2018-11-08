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8 ноября 2018

Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios

Дизайнеры из Дании переделали бывшие складские помещения в модный велобутик

Магазин велосипедов от дизайнеров Johannes Torpe Studio (фото 0)
Фото: 
Alastair Philip Wiper
Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios (фото 2)
Йоханнс Торпе, основатель Johannes Torpe Studios.

Дизайн-студия Йоханнса Торпе (Johannes Torpe Studios) передела бывший склад компании Unitеd Сусling площадью 1650 кв м в городке Люнге (недалеко от Копенгагена) в концептуальное пространство, где располождились новый магазин, офисы и штаб-квартира одного из крупнейших дистрибьюторов спортивных велосипедов и оборудования для профессионального спорта.

Представительству было необходимо современное и удобное выставочное пространство и конечно, модный шоу-рум.

Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios (фото 4)
Фото: 
ALASTAIR PHILIP WIPER

Помимо собственно торгового зала дизайнеры спланировали мастерскую, конференц-залы, офисы для работы с клиентами, просторное кафе для персонала.

Когда встал вопрос, как спроектировать и оформить основной выставочный зал, чтобы подчеркнуть техническое превосходство новых разработок, студия предложила оригинальный ход — выставить модели в прозрачных стеклянных боксах как современную скульптуру.

Стену 6 м высотой разделили на восемь блоков, в каждый из которых дизайнеры поместили новые модели, дополнительно подсветив их, чтобы привлечь еще больше внимания к продукту — как подчеркивают произведения искусства. Часть велосипедов выставили в зале в стеклянных боксах, часть — подвесили прямо к потолку на специальных механических лебедках. При нажатии кнопки модели можно опустить на пол, если клиенты захотят более внимательно рассмотреть детали.

Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios (фото 6)
Фото: 
ALASTAIR PHILIP WIPER

Подобная экспозиция хороша тем, что позволяет рассмотреть модели со всех возможных углов. А лаконичный дизайн в духе датских традиций добавляет общей композиции цельности. «Признаемся, нас вдохновляла обстановка научных лабораторий, — говорят дизайнеры. — Здесь представлено профессиональное оборудование, поэтому этот подход оправдан. Излишний декор только бы отвлек клиентов от главного. Это своего рода футуристическая лаборатория — магазин взрослых игрушек для большого ребенка. Мы выдержали баланс между зрелищностью и практичностью».

Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios (фото 8.1)
Фото: 
ALASTAIR PHILIP WIPER
Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios (фото 8.2)
Фото: 
ALASTAIR PHILIP WIPER

Полы оставили бетонными, стены частично облицованы деревянными панелями. Фасад здания тоже поменялся. Архитекторы дополнили его перфорированными панелями из белого алюминия.

«В новой концепции пространства нам хотелось найти способ обыграть вечное противоборство природы и науки, человека и машины, — рассказывают дизайнеры. — Этим желанием обусловлен и выбор материалов, и сам интерьер».

Изобрести велосипед: проект в Копенгагене от Johannes Torpe Studios (фото 10)
Фото: 
ALASTAIR PHILIP WIPER

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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