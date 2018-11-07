Мастерская в бывшем вино-водочном цехе

Полимерные полы, Teping. Скульптурные фигуры обезьян, Artefacto. Желтые двери, мастерская DoorsBrothers, doorsbrothers.ru. Фото: Михаил Степанов

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: творческая студия, мастерская Метраж: 59 м² Где находится: г. Москва, ул. Самокатная, 4 Стиль: лофт Основная идея проекта: спроектировать функциональное помещение для работы с живописными полотнами большого формата, определить удобную систему хранения для художественных материалов, зону переговоров и пространство для комфортного отдыха, сделать все это с ограниченным бюджетом Цветовая гамма: фактура вековых кирпичей, теплая глина, монохромное решение остальных плоскостей и акцентный желтый пигмент Авторы проекта: Екатерина Тулупова, творческое пространство «Окрашено», okrasheno.com, tulupova.ekaterina@gmail.com, т. +7 916 980-82-27

Желтые двери, мастерская DoorsBrothers, doorsbrothers.ru. Желтые стулья, рабочий стол, Artefacto. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ

Старый технический железный шкаф был стилизован под китайский кабинет с золотым диском в центре — по пропорциям он идеально совпадал с восточным прототипом. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ

Студия расположена в бывшем цеху вино-водочного завода «Кристалл» 1901 года постройки. Сегодня территория завода арендуется разного рода предпринимателями: творческими студиями, ресторанами, мелкими производствами, фото-студиям, лабораториями, пекранями, мастерскими.

Этот проект — типичный пример творческого пространства, созданного художником на свой вкус и для себя. Кате хотелось, чтобы в ее мастерской было больше света и воздуха — так выбор пал на старое заводское помещение с кирпичной кладкой, высоченными потолками (почти 5,5 м!) и огромными окнами, которые дают много естественного света и создают атмосферу некой отрешенности от мегаполиса. «Завод „Кристалл“ — памятник архитектуры. Здесь до сих пор ощущается атмосфера конца ХIХ века — это завораживает, вдохновляет», — говорит дизайнер.

Мольберт эпохи модерн, антикварный стул и напольное зеркало в деревянной резной раме – собственность Екатерины Тулуповой. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ В мастерской живут две антикварные обезьяны из Азии, выполненные из каменного дерева. Каждая весит 30 кг. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ

Бюджет проекта был достаточно ограниченным, в результате родилась мысль дать вторую жизнь старым, ненужным вещам. Так, старый технический шкаф был стилизован под китайский кабинет, а стеллаж, на котором выставлены баллончики с красками, сделали из металлической ржавой сетки на рамах, купленной на строительном рынке. Через основное помещение протянуты три трубы с вентилями диаметром 90 мм. «Это не вода и не канализация, — говорит Катя, — По ним когда-то перегоняли водку, остались даже таблички с пломбами!»

Одна из самых интересных деталей в интерьере — это система хранения для красочных материалов. «Студия напоминает магазин товаров для художника, несколько свободных мольбертов приглашают незамедлительно начать созидать. Хочется смотреть, трогать и пробовать — как все это работает, — говорит Екатерина. С помощью стальной ржавой сетки (за ней специально бегали по строительным рынкам) соорудили универсальную систему хранения, на которой можно в любом порядке закрепить стандартные подвесные системы для кухонной утвари. Система получилась функциональной, а видавший виды металл органично вписывается в концепцию лофта. В основном помещении использованы вместительные стеллажи в индустриальном стиле от компании Archpole, спроектированные по индивидуальным размерам.

Входную дверь сделали лицом студии — главной светлой приглашающей цветовой эмоцией. Дверь, мастерская DoorsBrothers. Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ

Самым сложным оказался этап демонтажа старых покрытий. «После того как мы обнажили кирпичную кладку, она стала довлеть надо всем остальным интерьером. Возникла необходимость визуально „облегчить“ стены. Чтобы заставить тяжелые кирпичные стены „парить“ в воздухе, было решено сделать полы наливными с глянцевым эффектом. Также в процессе разбора мусора в межстенном пространстве мы обнаружили дополнительный проем — дверь, которую было решено оставить. Это сделало пространство интереснее и легче». Светильники на подвесных тросах образуют дублирующий, более комфортный, уровень потолка на высоте 2,7 м. Оконные профили в мастерской сделали графичного черного цвета и по контрасту с ними подобрали широкие подоконники из массива натуральной сосны. Под потолком по периметру нанесли текст на латыни про любовь к миру — так у мастерской появился свой сакральный лозунг!