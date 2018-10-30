Монохромный офис арх-бюро в Шанхае

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Архитектурная студия Monoarchi создала в историческом особняке 1940-х годов в Шанхае монохромное дизайнерское пространство с белыми стенами и металлическими арками
Подыскивая помещение для нового офиса, архитектурная студия Monoarchi не пошла традиционными путями и не стала «селиться» в деловых районах Шайнхая, но вместо этого выбрала особняк 1940-х годов в историческом квартале. Речь идет о здании времен французской концессии в районе, находившемся под французским управлением на протяжении почти целого века.
Офис расположился на нижнем этаже дома, в помещении площадью 100 кв м с высокими потолками, коридорами и арочными проходами. Дизайнеры не стали менять изначальную планировку и сохранили деление пространства на три больших комнаты, в которых разместились рабочие места для восьми сотрудников, демонстрационный зал, переговорная с небольшой библиотекой и стендами с образцами работ, техническое помещение с принтерами и материалами для работы.
Черпая вдохновение в архитектуре квартала, дизайнеры дополнили существующее пространство минималистичными арочными конструкциями из черненой стали, напоминающими 3D-сетку в архитектурных компьютерных программах.
В этом офисе нет лишней мебели — архитекторы избавились от всего, что могло бы загромождать пространство и максимально функционально использовали свободную площадь. Все необходимое размещается на стеллажах вдоль стен. Они также сохранили зеленую лужайку перед входом в здание, соорудив над ней помост из металлической сетки, на котором летом можно устраивать «мозговые штурмы» прямо на свежем воздухе.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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