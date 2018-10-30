Монохромный офис арх-бюро в Шанхае

Подыскивая помещение для нового офиса, архитектурная студия Monoarchi не пошла традиционными путями и не стала «селиться» в деловых районах Шайнхая, но вместо этого выбрала особняк 1940-х годов в историческом квартале. Речь идет о здании времен французской концессии в районе, находившемся под французским управлением на протяжении почти целого века.

Офис расположился на нижнем этаже дома, в помещении площадью 100 кв м с высокими потолками, коридорами и арочными проходами. Дизайнеры не стали менять изначальную планировку и сохранили деление пространства на три больших комнаты, в которых разместились рабочие места для восьми сотрудников, демонстрационный зал, переговорная с небольшой библиотекой и стендами с образцами работ, техническое помещение с принтерами и материалами для работы.