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30 октября 2018

Монохромный офис арх-бюро в Шанхае

Архитектурная студия Monoarchi создала в историческом особняке 1940-х годов в Шанхае монохромное дизайнерское пространство с белыми стенами и металлическими арками

Монохромный офис в Шанхае (фото 0)

Подыскивая помещение для нового офиса, архитектурная студия Monoarchi не пошла традиционными путями и не стала «селиться» в деловых районах Шайнхая, но вместо этого выбрала особняк 1940-х годов в историческом квартале. Речь идет о здании времен французской концессии в районе, находившемся под французским управлением на протяжении почти целого века.

Офис расположился на нижнем этаже дома, в помещении площадью 100 кв м с высокими потолками, коридорами и арочными проходами. Дизайнеры не стали менять изначальную планировку и сохранили деление пространства на три больших комнаты, в которых разместились рабочие места для восьми сотрудников, демонстрационный зал, переговорная с небольшой библиотекой и стендами с образцами работ, техническое помещение с принтерами и материалами для работы.

Черпая вдохновение в архитектуре квартала, дизайнеры дополнили существующее пространство минималистичными арочными конструкциями из черненой стали, напоминающими 3D-сетку в архитектурных компьютерных программах.

Монохромный офис в Шанхае (фото 3)

В этом офисе нет лишней мебели — архитекторы избавились от всего, что могло бы загромождать пространство и максимально функционально использовали свободную площадь. Все необходимое размещается на стеллажах вдоль стен. Они также сохранили зеленую лужайку перед входом в здание, соорудив над ней помост из металлической сетки, на котором летом можно устраивать «мозговые штурмы» прямо на свежем воздухе.

Монохромный офис в Шанхае (фото 2.1)
Монохромный офис в Шанхае (фото 2.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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