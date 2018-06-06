Богемный корнер Baccarat в ЦУМе

Обновленный корнер Baccarat открылся на первом этаже ЦУМа. В соответствии с концепцией «В гостях у Baccarat» на площади 56 кв. метров был воссоздан интерьер богемной парижской квартиры. Ощущение жилого пространства помогает продемонстрировать, как хрусталь будет смотреться в доме.

Белые стены бутика оформлены молдингами, на полу — паркетная доска из светлого дуба, чередующаяся с черно-белой мраморной плиткой. Дополняют интерьер хрустальные люстры Baccarat и невесомые металлические стеллажи с прозрачными полками. Мебель из древесины дымчатого дуба с отделкой из мрамора и стали делит корнер на пять тематических зон.

В «мужском кабинете» демонстрируются анималистичные скульптуры из прозрачного и цветного хрусталя, а также коллекция барных аксессуаров. В «гостиной» представлены лимитированные объекты и архивные серии, а в «коридоре» — бестселлеры бренда. В «столовой» выставлена классическая французская сервировка для семейного или дружеского обеда. Завершающая часть экспозиции — «женский будуар», в котором расположились украшения и аксессуары из разноцветного и прозрачного хрусталя.