Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей
6 июня 2018

Богемный корнер Baccarat в ЦУМе

В Москве открылось обновленное пространство французской мануфактуры с 250-летней историей Baccarat, оформленное в духе богемной парижской квартиры

Обновленный корнер Baccarat в ЦУМе (фото 0)

Обновленный корнер Baccarat открылся на первом этаже ЦУМа. В соответствии с концепцией «В гостях у Baccarat» на площади 56 кв. метров был воссоздан интерьер богемной парижской квартиры. Ощущение жилого пространства помогает продемонстрировать, как хрусталь будет смотреться в доме.

Обновленный корнер Baccarat в ЦУМе (фото 1)

Белые стены бутика оформлены молдингами, на полу — паркетная доска из светлого дуба, чередующаяся с черно-белой мраморной плиткой. Дополняют интерьер хрустальные люстры Baccarat и невесомые металлические стеллажи с прозрачными полками. Мебель из древесины дымчатого дуба с отделкой из мрамора и стали делит корнер на пять тематических зон.

Обновленный корнер Baccarat в ЦУМе (фото 2)

В «мужском кабинете» демонстрируются анималистичные скульптуры из прозрачного и цветного хрусталя, а также коллекция барных аксессуаров. В «гостиной» представлены лимитированные объекты и архивные серии, а в «коридоре» — бестселлеры бренда. В «столовой» выставлена классическая французская сервировка для семейного или дружеского обеда. Завершающая часть экспозиции — «женский будуар», в котором расположились украшения и аксессуары из разноцветного и прозрачного хрусталя.

Обновленный корнер Baccarat в ЦУМе (фото 3)

Адрес: Москва, ЦУМ, Петровка, 2.

Обновленный корнер Baccarat в ЦУМе (фото 4)
Обновленный корнер Baccarat в ЦУМе (фото 5)
Обновленный корнер Baccarat в ЦУМе (фото 6)
Обновленный корнер Baccarat в ЦУМе (фото 7)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
МоскваBaccarat
Блоги
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 