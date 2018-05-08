Монохромный офис по проекту Гарри Нуриева

«Лиловый — очень эгоистичный цвет. Просто посмотрите на него, и вы сразу это почувствуете», — Гарри Нуриев.

Выпускник МАРХИ, архитектор и художник Гарри Нуриев основал совместно с Дмитрием Воронцовым студию Crosby Studios в 2014 году. И если раньше автор брался за самые разные проекты, то с этого момента дизайнер стал искать и вырабатывать собственный стиль и почерк. Сердца современного поколения Instagram покорило уникальное чувство цвета Нуриева, а также отсылки к русской культуре, советскому наследию и детству в Ставрополье.

Последним проектом Crosby Studios стал редизайн московского офиса. «Меня так увлек этот проект, что мне понадобился всего месяц на реализацию!», — рассказывает Гарри Нуриев.

Для пространства архитектор выбрал нежный лиловый оттенок. «Мои отношения с цветом постоянно меняются. Сейчас я нахожусь в „синей фазе“ — предпочитаю его светлые оттенки и голубые тона. До этого был „электрический синий“ — очень агрессивный цвет, связанный с моим переездом в Нью-Йорк. Это устремление в будущее, я нацелен на успех. А в самом начале творчества был „розовый период“, слегка наивный и очаровательный», — комментирует архитектор.

Автор не случайно раз за разом обращается к приему монохромного интерьера: «Обычно в пространстве собраны разные материалы — текстиль, дерево, пластик. И все эти поверхности транслируют разные сообщения. Но когда они предстают в одном цвете, сообщения сливаются воедино, а форма и масштаб пространства становятся простыми и понятными», — делится впечатлениями автор.