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8 мая 2018

Монохромный офис по проекту Гарри Нуриева

Студия Crosby Studios архитектора Гарри Нуриева оформила в Москве монохромный офис с доминирующим нежно-лиловым оттенком

«Лиловый — очень эгоистичный цвет. Просто посмотрите на него, и вы сразу это почувствуете», — Гарри Нуриев.
Монохромный офис по проекту Гарри Нуриева (фото 1)
Офис Нуриева (фото 0)

Выпускник МАРХИ, архитектор и художник Гарри Нуриев основал совместно с Дмитрием Воронцовым студию Crosby Studios в 2014 году. И если раньше автор брался за самые разные проекты, то с этого момента дизайнер стал искать и вырабатывать собственный стиль и почерк. Сердца современного поколения Instagram покорило уникальное чувство цвета Нуриева, а также отсылки к русской культуре, советскому наследию и детству в Ставрополье.

Офис Нуриева (фото 1)

Последним проектом Crosby Studios стал редизайн московского офиса. «Меня так увлек этот проект, что мне понадобился всего месяц на реализацию!», — рассказывает Гарри Нуриев.

Офис Нуриева (фото 2)

Для пространства архитектор выбрал нежный лиловый оттенок. «Мои отношения с цветом постоянно меняются. Сейчас я нахожусь в „синей фазе“ — предпочитаю его светлые оттенки и голубые тона. До этого был „электрический синий“ — очень агрессивный цвет, связанный с моим переездом в Нью-Йорк. Это устремление в будущее, я нацелен на успех. А в самом начале творчества был „розовый период“, слегка наивный и очаровательный», — комментирует архитектор.

Офис Нуриева (фото 3)

Автор не случайно раз за разом обращается к приему монохромного интерьера: «Обычно в пространстве собраны разные материалы — текстиль, дерево, пластик. И все эти поверхности транслируют разные сообщения. Но когда они предстают в одном цвете, сообщения сливаются воедино, а форма и масштаб пространства становятся простыми и понятными», — делится впечатлениями автор.

Офис Нуриева (фото 4)

Интерьер офиса наполнен предметами из дизайнерской линейки Crosby Studios. Здесь уже ставшие знаменитыми по всему миру металлические арочные этажерки, а также жестяные светильники, ссылающиеся на традицию деревянного зодчества. «Я пытаюсь размыть границы между искусством, дизайном и архитектурой, но при этом все что я делаю очень функционально», — комментирует Нуриев.

Монохромный офис по проекту Гарри Нуриева (фото 12)
Офис Нуриева (фото 6)
Офис Нуриева (фото 7)
Монохромный офис по проекту Гарри Нуриева (фото 15)
Монохромный офис по проекту Гарри Нуриева (фото 16)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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