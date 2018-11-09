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9 ноября 2018

Palazzo Barovier&Toso: флагманский шоу-рум на острове Мурано

У старейшего итальянского бренда появился новый флагманский шоу-рум на острове Мурано. Реализацией масштабного проекта занималась студия Calvi Brambilla

Palazzo Barovier&Toso: флагманский шоу-рум на острове Мурано (фото 0)

На острове Мурано, старейшей столицы мирового стекольного дела, открылся новый флагманский шоу-рум итальянской мануфактуры Barovier&Toso. Он находится в историческом здании на берегу канала Rio dei Vetrai, недалеко от штаб-квартиры бренда, и занимает площадь более 900 кв м. Оформлением пространства занималась итальянская архитектурная студия Calvi Brambillа.

Palazzo Barovier&Toso: флагманский шоу-рум на острове Мурано (фото 2)

Архитекторы полностью преобразили внутреннее пространство старинного палаццо. На трех этажах шоу-рума представлены все самые значимые работы венецианской марки, по которым можно проследить ее историю и достижения в области технологий и дизайна — настоящий дворец стекольного искусства!

«Работая над Palazzo Barovier&Toso, мы замышляли пространство, в котором история будет сосуществовать с современностью, как две главные составляющих бренда Barovier&Toso», — говорит дизайнер Паоло Брамбилла (Paolo Brambilla). «Нам удалось гармонично соединить современный дизайн с величием муранского стекла, создать интерьер, наполненный светом и игрой отражений», — добавляет Фабио Калви (Fabio Calvi).

Palazzo Barovier&Toso: флагманский шоу-рум на острове Мурано (фото 4)
Palazzo Barovier&Toso: флагманский шоу-рум на острове Мурано (фото 5.1)
Palazzo Barovier&Toso: флагманский шоу-рум на острове Мурано (фото 5.2)

Дизайн интерьеров навеян типичной архитектурой исторических палаццо итальянской знати: от классических венецианских полов «терраццо» до планировки и колористики, выбранной для каждого зала.

На первом этаже шоу-рума разместилась зона ресепшн и магазин, для которых дизайнеры выбрали черную гамму и приглушенный, мягкий свет. Второй этаж занимает серия залов, выполненных в белом, золотом, синем и красном цвете: здесь можно узнать об истории Barovier&Тoso, рассказанной с помощью самых выдающихся ее коллекций разных лет. На третьем этаже расположились величественные люстры в классическом и современном стиле. Это настоящее царство света и муранского стекла. Путешествие по дворцу заканчивается баром и кафе с интерьерами нежных розовых оттенков, которые наглядно демонстрируют, как светильники﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Barovier&Toso могут быть использованы в общественных пространствах.

Palazzo Barovier&Toso: новый флагманский шоу-рум на острове Мурано (фото 0)

Открытие Palazzo Barovier&Toso — часть масштабного проекта по развитию бренда, который реализуется компанией на протяжении последнего года. В рамках этой программы был обновлен логотип марки и ее веб-сайт.

Palazzo Barovier&Toso: флагманский шоу-рум на острове Мурано (фото 10)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Италияшоу-румBarovier & TosoМураноCalvi Brambilla
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