Palazzo Barovier&Toso: флагманский шоу-рум на острове Мурано

На острове Мурано, старейшей столицы мирового стекольного дела, открылся новый флагманский шоу-рум итальянской мануфактуры Barovier&Toso . Он находится в историческом здании на берегу канала Rio dei Vetrai, недалеко от штаб-квартиры бренда, и занимает площадь более 900 кв м. Оформлением пространства занималась итальянская архитектурная студия Calvi Brambillа .

Архитекторы полностью преобразили внутреннее пространство старинного палаццо. На трех этажах шоу-рума представлены все самые значимые работы венецианской марки, по которым можно проследить ее историю и достижения в области технологий и дизайна — настоящий дворец стекольного искусства!

«Работая над Palazzo Barovier&Toso, мы замышляли пространство, в котором история будет сосуществовать с современностью, как две главные составляющих бренда Barovier&Toso», — говорит дизайнер Паоло Брамбилла (Paolo Brambilla). «Нам удалось гармонично соединить современный дизайн с величием муранского стекла, создать интерьер, наполненный светом и игрой отражений», — добавляет Фабио Калви (Fabio Calvi).