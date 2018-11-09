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9 ноября 2018

Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке

Знаменитый парфюмерный дом Claus Porto открыл первый бутик за пределами родной Португалии. Теперь уникальное мыло ручной работы и духи можно купить в Нижнем Манхэттене, заглянув в завораживающий портал, созданный студией Tacklebox Architecture

Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке (фото 0)
Фото: 
ERIC PETSCHEK

Открывая первый бутик за пределами Португалии, Claus Porto и студия Tacklebox Architecturе решили рассказать историю компании через историю своей родины. Поэтому в интерьере узнается не только фирменный почерк бренда, но и элементы культурного наследия. Каждый посетитель словно попадает в портал, открывающий проход в Португалию.

Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке (фото 2)
Фото: 
ERIC PETSCHEK
Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке (фото 3)
Фото: 
ERIC PETSCHEK

Сводчатая конструкция пространства отсылает к архитектуре знаменитого вокзала Сан-Бенту в Порто. Интересно, что его проект впервые представили члены муниципалитета Хосе Мария Феррейра и Антонио Джулио Мачадо именно в год основания бренда — в 1887-м. Станция открылась только к 1916 году и по сей день поражает туристов своей изящной красотой.

Массивная раковина в центре бутика вырезана из цельного куска мрамора Estremoz, как и ее «сестра» во флагманском бутике в Порто. А конусообразные плиты из португальской пробки напоминают экстравагантный фасад «граненого дома» Casa dos Bicos в Лиссабоне.

Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке (фото 5)
Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке (фото 6.1)
Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке (фото 6.2)
Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке (фото 7)
Фото: 
ERIC PETSCHEK

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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