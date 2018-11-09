Парфюмерный бутик Claus Porto в Нью-Йорке

Открывая первый бутик за пределами Португалии, Claus Porto и студия Tacklebox Architecturе решили рассказать историю компании через историю своей родины. Поэтому в интерьере узнается не только фирменный почерк бренда, но и элементы культурного наследия. Каждый посетитель словно попадает в портал, открывающий проход в Португалию.

Сводчатая конструкция пространства отсылает к архитектуре знаменитого вокзала Сан-Бенту в Порто. Интересно, что его проект впервые представили члены муниципалитета Хосе Мария Феррейра и Антонио Джулио Мачадо именно в год основания бренда — в 1887-м. Станция открылась только к 1916 году и по сей день поражает туристов своей изящной красотой.

Массивная раковина в центре бутика вырезана из цельного куска мрамора Estremoz, как и ее «сестра» во флагманском бутике в Порто. А конусообразные плиты из португальской пробки напоминают экстравагантный фасад «граненого дома» Casa dos Bicos в Лиссабоне.