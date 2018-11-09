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9 ноября 2018

Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже

Студия ARCHIEE оформила первый косметический салон и бутик японского бренда En в Париже, обыграв три значения слова в названии — «красота», «сфера» и «единение»

Сияние золота: японский салон красоты и бутик (фото 0)
Фото: 
david foessel

Косметический бутик En расположился в здании XVIII века постройки в центральном районе Парижа. Архитекторы студии ARCHIЕE сохранили большинство элементов структуры дома и лишь добавили перегородки круглой формы, чтобы зонировать пространство. Снаружи они отделаны полированной латунью, а изнутри выкрашены в кристально белый цвет.

Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже (фото 2)
Фото: 
DAVID FOESSEL
Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже (фото 3)
Фото: 
DAVID FOESSEL

Уникальность бренда En в том, что он позволяет клиентам создавать косметику самим, смешивая разные ингредиенты. Открывая первый бутик в Париже, они хотели соединить эту практику с услугами салона красоты. На первом этаже располагается холл и зона консультирования и лечения.

Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже (фото 5)
Фото: 
DAVID FOESSEL

Спустившись по металлической лестнице, посетители попадают в подвальное помещение, где можно пройти сеанс массажа и создать свой бьюти-продукт. Оно чем-то напоминает винный погреб: часть бутылок и банок выставлена на полке с индивидуальным освещением, а остальное хранится в ящиках из адамова дерева.

Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже (фото 7)
Фото: 
DAVID FOESSEL
Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже (фото 8.1)
Фото: 
DAVID FOESSEL
Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже (фото 8.2)
Фото: 
DAVID FOESSEL
Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже (фото 9)
Фото: 
DAVID FOESSEL

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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