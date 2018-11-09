Сияние золота: салон красоты и бутик в Париже

Студия ARCHIEE оформила первый косметический салон и бутик японского бренда En в Париже, обыграв три значения слова в названии — «красота», «сфера» и «единение»

Фото: david foessel

Косметический бутик En расположился в здании XVIII века постройки в центральном районе Парижа. Архитекторы студии ARCHIЕE сохранили большинство элементов структуры дома и лишь добавили перегородки круглой формы, чтобы зонировать пространство. Снаружи они отделаны полированной латунью, а изнутри выкрашены в кристально белый цвет.

Фото: DAVID FOESSEL

Фото: DAVID FOESSEL

Уникальность бренда En в том, что он позволяет клиентам создавать косметику самим, смешивая разные ингредиенты. Открывая первый бутик в Париже, они хотели соединить эту практику с услугами салона красоты. На первом этаже располагается холл и зона консультирования и лечения.

Фото: DAVID FOESSEL

Спустившись по металлической лестнице, посетители попадают в подвальное помещение, где можно пройти сеанс массажа и создать свой бьюти-продукт. Оно чем-то напоминает винный погреб: часть бутылок и банок выставлена на полке с индивидуальным освещением, а остальное хранится в ящиках из адамова дерева.

Фото: DAVID FOESSEL

Фото: DAVID FOESSEL Фото: DAVID FOESSEL