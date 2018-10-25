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25 октября 2018

Магазин вееров в пекинском хутуне

Студия Golucci Interior Architects создала лаконичное минималистское пространство для сувенирной лавки в традиционном пекинском хутуне

Магазин вееров в пекинском хутуне (фото 0)
Фото: 
Lulu Xi

Бывшая лачуга в традиционном пекинском хутуне силами дизайн-бюро Golucci Interior Architects превратилась в модную лавку по продаже вееров. В просторном минималистском пространстве Jing Fan shор общей площадью 150 кв м нашлось место и для мастерской, и для сувенирного магазинчика, и для кота и даже для настоящего живого дерева!

Магазин вееров в пекинском хутуне (фото 2.1)
Фото: 
Lulu Xi
Магазин вееров в пекинском хутуне (фото 2.2)
Фото: 
LULU XI

На контрасте с холодным фасадом из серого камня интерьеры целиком отделаны теплым натуральным дубом. Витрины и стеллажи с веерами также выполнены из дуба, благодаря чему внутреннее пространство выглядит цельным и однородным.,

«Дизайн магазина простой и лакончиный, — говорит про свой проект глава студии Golucci Interior Architects Ли Хсухэн. — «Это старый дом в пекинском старом городе, который мы «упаковали» в новую деревянную «коробку». Таким образом мы хотим повысить интерес молодежи к старым национальным традициям, таким как, например, изготовление китайских вееров».

Магазин вееров в пекинском хутуне (фото 4)
Фото: 
LULU XI

У магазинчика имеется крохотный внутренний дворик, где растет настоящая магнолия. Сюда можно выйти покурить или просто выйти на свежий воздух, чтобы погладить местного кота, который любит здесь греться на солнце.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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