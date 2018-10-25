Магазин вееров в пекинском хутуне

Бывшая лачуга в традиционном пекинском хутуне силами дизайн-бюро Golucci Interior Architects превратилась в модную лавку по продаже вееров. В просторном минималистском пространстве Jing Fan shор общей площадью 150 кв м нашлось место и для мастерской, и для сувенирного магазинчика, и для кота и даже для настоящего живого дерева!

На контрасте с холодным фасадом из серого камня интерьеры целиком отделаны теплым натуральным дубом. Витрины и стеллажи с веерами также выполнены из дуба, благодаря чему внутреннее пространство выглядит цельным и однородным.,

«Дизайн магазина простой и лакончиный, — говорит про свой проект глава студии Golucci Interior Architects Ли Хсухэн. — «Это старый дом в пекинском старом городе, который мы «упаковали» в новую деревянную «коробку». Таким образом мы хотим повысить интерес молодежи к старым национальным традициям, таким как, например, изготовление китайских вееров».