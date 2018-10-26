У мебели из лодок появился новый шоу-рум в Москве

Мебель Like Lodka — необычная, она делается из старых лодок и кораблей и поэтому каждый объект не похож на остальные и имеет свою индивидуальность и персональную историю. Предметы производятся вручную на острове Ява, в небольшой рыбацкой деревушке у подножия вулкана Бромо. Местное население говорит только на индонезийском, поэтому чтобы общаться с мастерами, основателям марки — Яну и Кате — пришлось выучить основы бахасы.

Лодки для изготовления предметов интерьера собирают и доставляют с разных индонезийских островов, затем пилят пополам, а фрагменты разбирают на доски и тщательно зачищают. Корабельная древесина — материал особенный. В кораблестроении используются породы с большим содержанием эфирных масел (тик, махагон, суара), поэтому такая древесина обладает естественной влагостойкостью, устойчива к гниению, грибку, древесным жучкам и другим вредителям.