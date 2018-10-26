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26 октября 2018

У мебели из лодок появился новый шоу-рум в Москве

На территории квартала Loft River открылся новый шоу-рум Like Lodka, где продается мебель из старых индонезийских лодок и кораблей

У мебели из лодок появился новый шоу-рум в Москве (фото 0)

Мебель Like Lodka — необычная, она делается из старых лодок и кораблей и поэтому каждый объект не похож на остальные и имеет свою индивидуальность и персональную историю. Предметы производятся вручную на острове Ява, в небольшой рыбацкой деревушке у подножия вулкана Бромо. Местное население говорит только на индонезийском, поэтому чтобы общаться с мастерами, основателям марки — Яну и Кате — пришлось выучить основы бахасы.

У мебели из лодок появился новый шоу-рум в Москве (фото 2)

Лодки для изготовления предметов интерьера собирают и доставляют с разных индонезийских островов, затем пилят пополам, а фрагменты разбирают на доски и тщательно зачищают. Корабельная древесина — материал особенный. В кораблестроении используются породы с большим содержанием эфирных масел (тик, махагон, суара), поэтому такая древесина обладает естественной влагостойкостью, устойчива к гниению, грибку, древесным жучкам и другим вредителям.

Недавно у молодого бренда появился новый дом в Москве: на территории клубного квартала Loft River открылся шоу-рум Like Lodka. Здесь можно приобрести уже полюбившиеся московским хипстерам стеллажи и винные шкафы из лодок всех цветов и размеров, а также комоды, зеркала, столы и другие предметы мебели и декора из настоящей корабельной древесины. Самый оригинальный объект — барная стойка, сделанная из гигантской рыбацкой лодки небесно-голубого цвета! 15 ноября хозяева обещают полное обновление экспозиции: в Москву «приплывает» новая коллекция. А пока предметы можно посмотреть и заказать на сайте со скидкой в 10%. www.likelodka.com

У мебели из лодок появился новый шоу-рум в Москве (фото 5)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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