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29 октября 2018

В салоне KRASSKY появился отдел Luxury Textures

Здесь продаются отделочные материалы и фактуры люксовых брендов, что позволит дизайнерам создавать интерьерные проекты «под ключ»

В салоне KRASSKY появился отдел Luxury Textures (фото 0)

Luxury Textures — новый проект интерьерного салона KRASSKY, в создание которого компания инвестировала более 375 тыс. евро. Здесь на площади в 220 кв м представлены люксовые производители отделочных материалов, продукция которых разделена на двенадцать групп: камень, паркет, стекло, металл, кожа, плитка, ковры, текстиль, бумага, штукатурка, композитные материалы и полимеры.

Когда-то компания начинала свою деятельность именно с дистрибьюции отделочных материалов. За 13 лет работы она собрала «под своим крылом» лучших производителей, открыла новые имена и сегодня в ассортименте KRASSKY можно встретить как мастодонтов рынка, так и молодые марки, отличающиеся инновационными решениями и технологиями.

В салоне KRASSKY появился отдел Luxury Textures (фото 2)

Так, например, в новом пространстве впервые в России представлены работы Германа Эрмича (Germans Ermičs) — художника, работающего со стеклом и создающего объекты на грани искусства и дизайна. Здесь также можно приобрести продукцию итальянских брендов Salvatori и de Castelli, паркет и деревянные полы Bauwerk и Weldon, настенные покрытия Calico, плитку и мозаику Micro, уникальный запатентованный материал Alcantara, натуральную кожу Sorensen Leather, Studioart и Whistler Leather и конечно же дизайнерские ковры от Яна Ката (Jan Kath), Микаэлы Шлейпен (Michaela Schleypen) и Зои Лондайк (Zoë Luyendijk).

В салоне KRASSKY появился отдел Luxury Textures (фото 4)
Новинки марки Alcantara.

«Здесь чувствуешь себя, как в ювелирном салоне, — говорит про новый проект совладелец и руководитель компании Эдгар Задушко. — Дизайнеры KRASSKY разрушают масштабы: создано пространство в пространстве. Когда заходишь в большую „шкатулку для драгоценностей“, взору предстают маленькие шкатулочки, посвященные каждой группе продуктов, и еще более маленькие — образцам каждого производителя». Благодаря появлению нового отдела KRASSKY теперь становится салоном полного цикла, предлагая дизайнерам возможность создавать интерьерные проекты «под ключ». www.krassky.ru

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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открытие магазинаОтделочные материалыгород МоскваЯн Кат (Jan Kath)Михаэла Шлейпен (Michaela Schleypen)Зои Лондайк (Zoë Luyendijk)
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