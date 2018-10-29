В салоне KRASSKY появился отдел Luxury Textures

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Здесь продаются отделочные материалы и фактуры люксовых брендов, что позволит дизайнерам создавать интерьерные проекты «под ключ»
Luxury Textures — новый проект интерьерного салона KRASSKY, в создание которого компания инвестировала более 375 тыс. евро. Здесь на площади в 220 кв м представлены люксовые производители отделочных материалов, продукция которых разделена на двенадцать групп: камень, паркет, стекло, металл, кожа, плитка, ковры, текстиль, бумага, штукатурка, композитные материалы и полимеры.
Когда-то компания начинала свою деятельность именно с дистрибьюции отделочных материалов. За 13 лет работы она собрала «под своим крылом» лучших производителей, открыла новые имена и сегодня в ассортименте KRASSKY можно встретить как мастодонтов рынка, так и молодые марки, отличающиеся инновационными решениями и технологиями.
Так, например, в новом пространстве впервые в России представлены работы Германа Эрмича (Germans Ermičs) — художника, работающего со стеклом и создающего объекты на грани искусства и дизайна. Здесь также можно приобрести продукцию итальянских брендов Salvatori и de Castelli, паркет и деревянные полы Bauwerk и Weldon, настенные покрытия Calico, плитку и мозаику Micro, уникальный запатентованный материал Alcantara, натуральную кожу Sorensen Leather, Studioart и Whistler Leather и конечно же дизайнерские ковры от Яна Ката (Jan Kath), Микаэлы Шлейпен (Michaela Schleypen) и Зои Лондайк (Zoë Luyendijk).
«Здесь чувствуешь себя, как в ювелирном салоне, — говорит про новый проект совладелец и руководитель компании Эдгар Задушко. — Дизайнеры KRASSKY разрушают масштабы: создано пространство в пространстве. Когда заходишь в большую „шкатулку для драгоценностей“, взору предстают маленькие шкатулочки, посвященные каждой группе продуктов, и еще более маленькие — образцам каждого производителя». Благодаря появлению нового отдела KRASSKY теперь становится салоном полного цикла, предлагая дизайнерам возможность создавать интерьерные проекты «под ключ». www.krassky.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)