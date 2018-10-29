В салоне KRASSKY появился отдел Luxury Textures

Luxury Textures — новый проект интерьерного салона KRASSKY, в создание которого компания инвестировала более 375 тыс. евро. Здесь на площади в 220 кв м представлены люксовые производители отделочных материалов, продукция которых разделена на двенадцать групп: камень, паркет, стекло, металл, кожа, плитка, ковры, текстиль, бумага, штукатурка, композитные материалы и полимеры.

Когда-то компания начинала свою деятельность именно с дистрибьюции отделочных материалов. За 13 лет работы она собрала «под своим крылом» лучших производителей, открыла новые имена и сегодня в ассортименте KRASSKY можно встретить как мастодонтов рынка, так и молодые марки, отличающиеся инновационными решениями и технологиями.