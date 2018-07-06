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6 июля 2018

Бутик The Molteni Group в Нью-Йорке от Винсента ван Дуйсена

В шоу-руме на Мэдисон-авеню Винсент ван Дуйсен соединил современное искусство, вечную классику дизайна и эстетические особенности брендов The Molteni Group

Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 0)

Компания The Molteni Group открыла флагманский бутик в самом центре Манхэттена на Мэдисон-авеню. Дизайном интерьеров занимался бельгийский архитектор Винсент ван Дуйсен (Vincent Van Duysen). «Проект смог привнести итальянский стиль в классическое нью-йоркское здание», — комментирует проект автор.

Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 1)

Шоу-рум на Мэдисон-авеню стал первым и единственным во всем мире, объединившим три бренда группы в одном пространстве: Molteni&C, Dada и UniFor. В работе над проектом дизайнер сосредоточил внимание на деталях и материалах. Пространство бутика 1200 кв. метров оформлено мрамором и травертином, центральным элементом стала эффектная лестница из орехового дерева.

Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 2.1)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 2.2)

Дизайн пространства построен на отличительных эстетических чертах трех брендов. Бутик предлагает путешествие по комнатам итальянской виллы, где господствуют сложные благородные материалы, а теплые цвета чередуются с холодными оттенками.

Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 3)

В новом флагманском бутике разместилось собрание работ современных художников — в духе концепции дома коллекционера. Среди произведений молодых авторов можно обнаружить монохромные скульптуры Санто Толоне (Santo Tolone), произведения Стефана Фелтона (Stephen Felton).

Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 4)

Искусство и дизайн усиливают друг друга. Работы современных художников представлены на фоне вечной мебельной классики разных десятилетий (например, объектов Джо Понти, Жана Нувеля, Микеле де Луки) и предметов молодых авторов, таких как Франческо Меда (Francesco Meda).

Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 5)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 6)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 7)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 8)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 9.1)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 9.2)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 10)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 11)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 12)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 13.1)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 13.2)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 14)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 15.1)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 15.2)
Винсент ван Дуйсен оформил бутик The Molteni Group в Нью-Йорке (фото 16)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Жан Нувель (Jean Nouvel)The Molteni GroupДжо Понти (Gio Ponti)Микеле де ЛукиВинсент ван Дуйсен (Vincent Van Duysen)Molteni&CФранческо Меда (Francesco Meda)DadaUniFor
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