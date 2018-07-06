Бутик The Molteni Group в Нью-Йорке от Винсента ван Дуйсена

В шоу-руме на Мэдисон-авеню Винсент ван Дуйсен соединил современное искусство, вечную классику дизайна и эстетические особенности брендов The Molteni Group

Компания The Molteni Group открыла флагманский бутик в самом центре Манхэттена на Мэдисон-авеню. Дизайном интерьеров занимался бельгийский архитектор Винсент ван Дуйсен (Vincent Van Duysen). «Проект смог привнести итальянский стиль в классическое нью-йоркское здание», — комментирует проект автор.

Шоу-рум на Мэдисон-авеню стал первым и единственным во всем мире, объединившим три бренда группы в одном пространстве: Molteni&C, Dada и UniFor. В работе над проектом дизайнер сосредоточил внимание на деталях и материалах. Пространство бутика 1200 кв. метров оформлено мрамором и травертином, центральным элементом стала эффектная лестница из орехового дерева.

Дизайн пространства построен на отличительных эстетических чертах трех брендов. Бутик предлагает путешествие по комнатам итальянской виллы, где господствуют сложные благородные материалы, а теплые цвета чередуются с холодными оттенками.

В новом флагманском бутике разместилось собрание работ современных художников — в духе концепции дома коллекционера. Среди произведений молодых авторов можно обнаружить монохромные скульптуры Санто Толоне (Santo Tolone), произведения Стефана Фелтона (Stephen Felton).