10 самых модных растений для сада

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Ландшафтный архитектор Юлия Наместникова назвала 10 самых модных растений этого лета и рассказала, чем они хороши
Сразу оговорюсь: важно не столько само растение, а то, как оно вписано в общую концепцию и композицию сада. Задача ландшафтного архитектора – создать настроение, написать своего рода живую картину, которая будет каждый сезон восприниматься по-разному, но одинаково привлекательно и живописно. Но если говорить именно о растениях, то вот мой рейтинг:
1. Ирга канадская – безусловный фаворит садов и выставок. Красива и неприхотлива все четыре сезона: нежное майское цветение и осенний желто-красный эффект листвы. Изящная структура ветвей и стволов позволяет стричь и формировать растение, а вкусные плоды этого древовидного кустарника понравятся не только вам, но и птицам.
2. Береза. Белоствольные красавицы не сдают позиции в частных садах и все больше завоевывают лучшие места в городе. Особенно хороши многоствольные формы березы Жакмона Дооренбос (Betula utilis var.Jacquemontii Doorenbos).
3. Ива. Благодаря интересным оттенкам коры ива считается одним из самых актуальных и перспективных растений в саду. В зимнее время и межсезонье на фоне хвойных разноцветная кора привносит в ландшафт необходимое разнообразие и игру цвета.
4. Декоративные яблони. Морозоустойчивые и достаточно нетребовательные, они являются несомненными солитерами, но хороши и в группах. Стройные колоновидные или раскидистые и живописные. Необыкновенное цветение гарантировано. Из ярких розово-красных мне нравится сорт Royalty, а из компактных сортов для крыши и малого сада Malus sargentii.
5. Декоративные изгороди по-прежнему в моде. Не важно, из каких растений. Главное, что они дают четкую структуру, форму, динамику. Особенно актуальны диагонали, цилиндры, колонны среди газона или цветника.
6. Цветы-вертикали. Например, наперстянка пурпурная. Высокая грациозная эффектная любимица дизайнеров шоу-садов. В сочетании с ирисами, розами, шалфеем.
7. Зонтиковидные и воздушные, например, Пусторебрышник обнаженный (Cenolophium denudatum), фаворит из зонтичных, когда нужна невидимая и легкая дымка, особенно хорош с розами.
8. Шалфей. Ни один сад не обходится без очень декоративного и неприхотливого шалфея, его голубые облака магическим образом завоевали сердца практически всех садоводов и дизайнеров. И не удивительно, ощущение глубины и ширины сада с ним значительно усиливается. Он комбинируется с различными цветами, вносит гармонию и спокойствие.
9. Папоротниковидные или папоротники. Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), страусник (Matteuccia), Осмунда коричная (Osmunda cinnamomea), Щитовник, Кочедыжник (Athyrium). Папоротники важные спутники рододендронов, в садах Челси с ирисами, астранциями, роджерсиями.
10. Декоративные травы модны и завоевали особенное место в дизайне. Молинии, вейники, мискантусы создают своим колыханием динамику и ритмичность саду.