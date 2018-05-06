10 самых модных растений для сада

Сразу оговорюсь: важно не столько само растение, а то, как оно вписано в общую концепцию и композицию сада. Задача ландшафтного архитектора – создать настроение, написать своего рода живую картину, которая будет каждый сезон восприниматься по-разному, но одинаково привлекательно и живописно. Но если говорить именно о растениях, то вот мой рейтинг:

1. Ирга канадская – безусловный фаворит садов и выставок. Красива и неприхотлива все четыре сезона: нежное майское цветение и осенний желто-красный эффект листвы. Изящная структура ветвей и стволов позволяет стричь и формировать растение, а вкусные плоды этого древовидного кустарника понравятся не только вам, но и птицам.