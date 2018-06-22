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22 июня 2018

15 проектов бассейнов для загородного дома

Добро пожаловать к бассейну, вид которого более чем прекрасен. Жарким летним днем эти великолепные бассейны со всего мира подарят прохладу и заставят облачиться в купальные костюмы не раздумывая


БАССЕЙН В БОГЕМНОМ СТИЛЕ

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 0)

Студия в санта Монике, принадлежащая дизайнеру текстиля и интерьеров Кэтрин Айленд (Kathryn M. Ireland) была построена архитектурной фирмой Koning Eizenberg в 1970-х. Сегодня здание успешно совмещает обязанности офиса и места светских развлечений. Гости собираются у бассейна, окруженного винтажными креслами и цветочными кадками от Willy Guhl из цементного волокна. Патио декорировано пышными тропическими растениями от ландшафтной компании Inner Gardens.


Лаконичный бассейн в тоскане

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 1)

Этот элегантный бассейн в минималистском стиле находится на территории частного владения в Тоскане, неподалеку от Флоренции. Для отдыха у воды предусмотрены складные белые лежаки, от палящего солнца их защищают раскидистые кроны многолетних дубов и кипарисов.


Модернистский БАССЕЙН

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 2)

Крытый павильон у бассейна разработан дизайнером Джейми Бушем (Jamie Bush) и архитектором Деннисом Гиббенсом (Dennis Gibbens) для частного дома в Беверли Хиллз, Калифорния. Изогнутая форма секционного дивана повторяет очертания патио, подушки покрыты влагостойкой тканью подходящей для уличного использования. Приятную тень над лаунж-зоной создает изящный полукруглый навес. Белые столики из бетона от компании Ernsdorf Design.


БАССЕЙН на высоте

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 3)

Частный дом в Кейптауне, Южная Африка, возведен на скалистом берегу Атлантического океана, а из его окон открываются великолепные виды на водные просторы. Проект разработан архитекторами бюро TMA Architects, в центре внутреннего двора находится бассейн, приподнятый почти до уровня второго этажа. Балконы-террасы образуют переход-мостик между корпусами постройки, соединяя разные жилые зоны, гостиную слева и спальню хозяев справа.


БАССЕЙН В ИСПАНСКОМ СТИЛЕ

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 4)

Дом в испанском стиле постройки 1920-х годов располагается на Голливудских холмах и принадлежит американской актрисе Эллен Помпео. На лужайке у бассейна стоит садовый диван в колониальном стиле, авторства Мартина Лоуренса Балларда (Martyn Lawrence Bullard), живая изгородь из кипарисов скрывает территорию бассейна от лишних взглядов.


Бассейн уходящий в бесконечность

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 5)

Дом бизнесмена Дэвида Гилмора и его жены Джилл (Jill, David Gilmour) расположен на их собственном частном острове, входящем в состав архипелага Фиджи. Автор проекта архитектор Тони Чи (Tony Chi), чаша бассейна визуально сливающегося с океанскими просторами, выложена мозаикой Bisazza, шезлонги — Dedon, в центре антикварные садовые табуреты, выточенные из мрамора.


Бассейн с патио из индийского Камня

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 6)

К бассейну исторического дома на Лонг-Айленде примыкает терраса с навесом из рифленого армированного стекла. Садовая мебель сделана под заказ и дополнена подушками из ткани с защитой от влаги и солнечных лучей. Живая изгородь из деревьев закрывает участок от посторонних глаз. Территория вокруг бассейна выложена индийским камнем Kota Stone и окружена остриженными кустами самшита.


МИНИМАЛИСТСКИЙ БАССЕЙН

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 6)

Оливковые рощи и поляны усыпанные цветами окружают этот лаконичный бассейн с бетонной отделке. Постройка располагается на ферме, входящей в состав старинного комплекса, отреставрированного под руководством архитектора Патрисии Сболкхиро (Patrizia Sbalchierо). Владение находится в сицилийском городке Кьярамонте Гюль, славящемся производством превосходного оливкового масла и вина.


ИЗУМРУДНЫЙ БАССЕЙН

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 7)

Французский дизайнер интерьеров Фредерик Мечич (Frédéric Méchichе) дополнил мавританскими мотивами свою небольшую виллу XXVII века, раположенную в горах юго-восточной Франции. Арочные дверные проемы и окна выходят к бассейну, чаша которого отделана покрытием изумрудного цвета.


БАССЕЙН INDOOR/OUTDOOR

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 8)

Этот дом в стиле midcentury-modern со стеклянными стенами принадлежит модельеру Карлосу Миле (Carlos Mielе) и находится в прибрежном городе Флориэнополис в Бразилии. Владелец обустроил бассейн длиной 82 фута, выходящий прямо из гостиной. Водное сооружение проходит через раздвижные двери и устремляется в пышный сад. Веранда вокруг бассейна отделана сосновыми досками, на переднем плане кресло-качели от Армандо Серельо, в глубине шезлонг Ле Корбюзье.


БАССЕЙН в стиле дзен

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 4)

Загородный дом для летнего отдыха молодой семейной пары был построен дизайн-бюро под управлением Тимоти Хейнса и Кевина Робертса (Timothy Haynes, Kevin Roberts). Водное сооружение обступает пышные высокие травы, а с бортиков открывается восхитительный вид на Атлантический океан. На переднем плане: лежанки из тика от компании Sutherland и минималистичный столик из цемента.


БАССЕЙН из мексиканского камня

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 11)

Дом дизайнера интерьеров Релы Глисон и ее мужа Дона (Rela, Don Gleason) находится в местечке Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика. Лестница во внутреннем дворе ведет на второй этаж в гостевую мансарду, крыша которой увита виноградной лозой. Разросшееся у бассейна дерево шеффлера (зонтичное дерево) создает декоративный акцент. Настил вокруг бассейна выложен местным камнем adoquín.


Бассейн из каменных плит

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 10)

Вашингтон, Коннектикут. Дом в колониальном стиле дизайнера Филипа Горривэна (Philip Gorrivan) был построен в 1840 году в другом месте, позже в 1955 году был бережно перенесен в его текущее местоположение. Классический и современный дизайн встречаются у бассейна, окруженного винтажной мебелью авторства Ричарда Шульца, сегодня выпускаемой компанией Knoll International.


БАССЕЙН под старинными сводами

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 11)

Миланский дизайнер Эрик Игэн (Eric Egan) превратил сельский дом XXVII века на границе Тосканы и Умбрии в просторную загородную резиденцию для молодой интернациональной семейной пары. Старинные своды укрывают лестницу ведущую в бассейн, с территории которого открывается вид на соседнюю сельскую местность.


БАССЕЙН ИЗ ПЕСЧАНИКА

15 восхитительных проектов бассейнов для загородного дома (фото 12)

Дом с бассейном в Милбруке, Нью-Йорк, принадлежит художнику перформанса Мартину фон Хазельбергу (Martin von Haselberg). Он проектировал его вместе с художницей-декоратором Нэнси Кинтиш (Nancy Kintisch). Бассейн отделанный аризонским песчаником был отдельно разработан ландшафтным и водным дизайнером Энтони Арчер-Виллсом (Anthony Archer-Wills).

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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