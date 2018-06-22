15 проектов бассейнов для загородного дома

Добро пожаловать к бассейну, вид которого более чем прекрасен. Жарким летним днем эти великолепные бассейны со всего мира подарят прохладу и заставят облачиться в купальные костюмы не раздумывая



БАССЕЙН В БОГЕМНОМ СТИЛЕ

Студия в санта Монике, принадлежащая дизайнеру текстиля и интерьеров Кэтрин Айленд (Kathryn M. Ireland) была построена архитектурной фирмой Koning Eizenberg в 1970-х. Сегодня здание успешно совмещает обязанности офиса и места светских развлечений. Гости собираются у бассейна, окруженного винтажными креслами и цветочными кадками от Willy Guhl из цементного волокна. Патио декорировано пышными тропическими растениями от ландшафтной компании Inner Gardens.



Лаконичный бассейн в тоскане

Этот элегантный бассейн в минималистском стиле находится на территории частного владения в Тоскане, неподалеку от Флоренции. Для отдыха у воды предусмотрены складные белые лежаки, от палящего солнца их защищают раскидистые кроны многолетних дубов и кипарисов.



Модернистский БАССЕЙН

Крытый павильон у бассейна разработан дизайнером Джейми Бушем (Jamie Bush) и архитектором Деннисом Гиббенсом (Dennis Gibbens) для частного дома в Беверли Хиллз, Калифорния. Изогнутая форма секционного дивана повторяет очертания патио, подушки покрыты влагостойкой тканью подходящей для уличного использования. Приятную тень над лаунж-зоной создает изящный полукруглый навес. Белые столики из бетона от компании Ernsdorf Design.



БАССЕЙН на высоте

Частный дом в Кейптауне, Южная Африка, возведен на скалистом берегу Атлантического океана, а из его окон открываются великолепные виды на водные просторы. Проект разработан архитекторами бюро TMA Architects, в центре внутреннего двора находится бассейн, приподнятый почти до уровня второго этажа. Балконы-террасы образуют переход-мостик между корпусами постройки, соединяя разные жилые зоны, гостиную слева и спальню хозяев справа.



БАССЕЙН В ИСПАНСКОМ СТИЛЕ

Дом в испанском стиле постройки 1920-х годов располагается на Голливудских холмах и принадлежит американской актрисе Эллен Помпео. На лужайке у бассейна стоит садовый диван в колониальном стиле, авторства Мартина Лоуренса Балларда (Martyn Lawrence Bullard), живая изгородь из кипарисов скрывает территорию бассейна от лишних взглядов.



Бассейн уходящий в бесконечность

Дом бизнесмена Дэвида Гилмора и его жены Джилл (Jill, David Gilmour) расположен на их собственном частном острове, входящем в состав архипелага Фиджи. Автор проекта архитектор Тони Чи (Tony Chi), чаша бассейна визуально сливающегося с океанскими просторами, выложена мозаикой Bisazza, шезлонги — Dedon, в центре антикварные садовые табуреты, выточенные из мрамора.



Бассейн с патио из индийского Камня

К бассейну исторического дома на Лонг-Айленде примыкает терраса с навесом из рифленого армированного стекла. Садовая мебель сделана под заказ и дополнена подушками из ткани с защитой от влаги и солнечных лучей. Живая изгородь из деревьев закрывает участок от посторонних глаз. Территория вокруг бассейна выложена индийским камнем Kota Stone и окружена остриженными кустами самшита.



МИНИМАЛИСТСКИЙ БАССЕЙН

Оливковые рощи и поляны усыпанные цветами окружают этот лаконичный бассейн с бетонной отделке. Постройка располагается на ферме, входящей в состав старинного комплекса, отреставрированного под руководством архитектора Патрисии Сболкхиро (Patrizia Sbalchierо). Владение находится в сицилийском городке Кьярамонте Гюль, славящемся производством превосходного оливкового масла и вина.



ИЗУМРУДНЫЙ БАССЕЙН

Французский дизайнер интерьеров Фредерик Мечич (Frédéric Méchichе) дополнил мавританскими мотивами свою небольшую виллу XXVII века, раположенную в горах юго-восточной Франции. Арочные дверные проемы и окна выходят к бассейну, чаша которого отделана покрытием изумрудного цвета.



БАССЕЙН INDOOR/OUTDOOR

Этот дом в стиле midcentury-modern со стеклянными стенами принадлежит модельеру Карлосу Миле (Carlos Mielе) и находится в прибрежном городе Флориэнополис в Бразилии. Владелец обустроил бассейн длиной 82 фута, выходящий прямо из гостиной. Водное сооружение проходит через раздвижные двери и устремляется в пышный сад. Веранда вокруг бассейна отделана сосновыми досками, на переднем плане кресло-качели от Армандо Серельо, в глубине шезлонг Ле Корбюзье.



БАССЕЙН в стиле дзен

Загородный дом для летнего отдыха молодой семейной пары был построен дизайн-бюро под управлением Тимоти Хейнса и Кевина Робертса (Timothy Haynes, Kevin Roberts). Водное сооружение обступает пышные высокие травы, а с бортиков открывается восхитительный вид на Атлантический океан. На переднем плане: лежанки из тика от компании Sutherland и минималистичный столик из цемента.



БАССЕЙН из мексиканского камня

Дом дизайнера интерьеров Релы Глисон и ее мужа Дона (Rela, Don Gleason) находится в местечке Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика. Лестница во внутреннем дворе ведет на второй этаж в гостевую мансарду, крыша которой увита виноградной лозой. Разросшееся у бассейна дерево шеффлера (зонтичное дерево) создает декоративный акцент. Настил вокруг бассейна выложен местным камнем adoquín.



Бассейн из каменных плит

Вашингтон, Коннектикут. Дом в колониальном стиле дизайнера Филипа Горривэна (Philip Gorrivan) был построен в 1840 году в другом месте, позже в 1955 году был бережно перенесен в его текущее местоположение. Классический и современный дизайн встречаются у бассейна, окруженного винтажной мебелью авторства Ричарда Шульца, сегодня выпускаемой компанией Knoll International.



БАССЕЙН под старинными сводами

Миланский дизайнер Эрик Игэн (Eric Egan) превратил сельский дом XXVII века на границе Тосканы и Умбрии в просторную загородную резиденцию для молодой интернациональной семейной пары. Старинные своды укрывают лестницу ведущую в бассейн, с территории которого открывается вид на соседнюю сельскую местность.



БАССЕЙН ИЗ ПЕСЧАНИКА