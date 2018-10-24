Кукольный дом для внучки миллионера

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Алекс Папакристидис оформил кукольный дом для маленькой внучки американских миллионеров
Билл и Офелия Рудины, владельцы Rudin Management, специализирующейся на коммерческой и частной недвижимости, входят в список самых богатых семей США по версии Forbes. Компания была основана в 1924 году выходцами из Литвы и сегодня является одной из самых успешных династий трейдеров на рынке недвижимости Нью-Йорка.
Не так давно их собственные владения в Бриджхэмптоне (Нью-Йорк) пополнились «элитной недвижимостью». Речь идет о кукольном домике, который Офелия Рудин подарила своей внучке Эль Рудин-Эрлз. Над подарком шестилетней малышке работало сразу несколько звезд современного дизайна.
Проект разработала архитектор и дизайнер Кэтрин «Kitty» Маккой (Kathrine «Kitty» McCoy), соседка Рудиных по Бриджхэмптону. Строительством дома занимался мастер-краснодеревщик Уолтер Стернлайб (Walter Sternlieb), который сконструировал и собрал его у себя в мастерской и привез на грузовой фуре. И, наконец, интерьеры кукольного домика оформил брат Офелии — известный декоратор Алекс Папакристидис (Alex Papachristidis), который подошел к задаче максимально отстветственно.
Миниатюрная мебель была куплена на антикварной ярмарке и заново обита тканью с рисунком жюи Manuel Canovas. Тот же рисунок и использован на обоях, также от Manuel Canovas. Забавный светильник-ночник в виде кролика был когда-то подарен Папакристидису его другом Марио Буатта (Mario Buatta), а теперь обрел новое место жительство в домике маленькой Эль. Геометрический узор на полу также имеет свою историю: рисунок инспирирован декором спальни Полин де Ротшильд в ее лондонской квартире.
На самом деле творческий тандем Китти Маккой и Алекс Папакристидиса не случаен: до этого дизайнеры занимались оформлением дома самих Билла и Офелии Рудиных в Бриджхэмптоне, так что игрушечный дом для внучки миллионеров стал своего рода «вишенкой на торте» этого глобального проекта.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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