Кукольный дом для внучки миллионера

Билл и Офелия Рудины, владельцы Rudin Management, специализирующейся на коммерческой и частной недвижимости, входят в список самых богатых семей США по версии Forbes. Компания была основана в 1924 году выходцами из Литвы и сегодня является одной из самых успешных династий трейдеров на рынке недвижимости Нью-Йорка.

Не так давно их собственные владения в Бриджхэмптоне (Нью-Йорк) пополнились «элитной недвижимостью». Речь идет о кукольном домике, который Офелия Рудин подарила своей внучке Эль Рудин-Эрлз. Над подарком шестилетней малышке работало сразу несколько звезд современного дизайна.

Проект разработала архитектор и дизайнер Кэтрин «Kitty» Маккой (Kathrine «Kitty» McCoy), соседка Рудиных по Бриджхэмптону. Строительством дома занимался мастер-краснодеревщик Уолтер Стернлайб (Walter Sternlieb), который сконструировал и собрал его у себя в мастерской и привез на грузовой фуре. И, наконец, интерьеры кукольного домика оформил брат Офелии — известный декоратор Алекс Папакристидис (Alex Papachristidis), который подошел к задаче максимально отстветственно.