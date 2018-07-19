Павильоны для дачи: 10 проектов российских архитекторов

Чайный павильон, беседка для игр, модульная баня или летний шатер на природе — что выбрать и как сделать? Ищем ответы в проектах лучших российских архитекторов и дизайнеров



ARCH.625 Павильон LUx PAVILION, 350 м², архитектурная компания ARCH.625. «Павильон в частной московской резиденции предназначен для приема гостей, — комментирует архитектор Сергей Наседкин. — Монументальное и одновременно легкое строение отражает идею современного прочтения архитектуры 60-х годов, выполненное с применением современных технологий», www.arch-625.ru

Слэбы мансуровского гранита одинаковые на полу и на фасаде. Потолочные балки и панели из ясеня покрыты тиксотропным лаком. Мебель, Maxalto. Фото: Алексей Народицкий Линейная планировка, натуральные материалы и панорамное остекление, Sky-Frame, создают эффект слияния дома и природы. Фото: Алексей Народицкий

«Дерево введено только на потолке, — продолжает Сергей Наседкин. — Это своего рода возврат в историю, ведь многие века существовали каменные дома с деревянными перекрытиями. При этом все привычные компоненты окна — рамы, створки, ручки — сведены к минимуму. Мы использовали швейцарскую систему сдвижного остекления Sky-Frame. На мой взгляд, это лучший вариант остекления больших — до 4-х метров высотой, проемов. Фактически вы можете отказаться от стен в пользу стеклянных панелей, что создает ощущение вовлеченности дома в природу. Пространство меняется с каждой переменой погоды и буквально растворяется в воздухе».

Павильон, ARCH.625, включает в себя банкетный зал на 20 человек, лаунж и каминную зону, два санузла, гардеробную, площадку для барбекю и отдельный зал с кухней. Фото: Алексей Народицкий Каменный кухонный остров, Bulthaup, окружен стеклом, словно ценный экспонат в музее. Встроенные рулонные шторы выезжают автоматически, KNХ. Фото: Алексей Народицкий



«Бахарев и партнеры» Садовая беседка в подмосковном поселке Довиль. Авторы проекта: «Бахарев и партнеры», ландшафтное бюро «Мир Цветов» и архитектор Леонид Зорин. «Беседка создана как часть ландшафтного проекта загородного дома, — говорят архитекторы. — Легкая пергольная конструкция венчает композицию декоративного пруда с растущими в нем лилиями и создает эффект визуальной перспективы», www.baharev.ru

Садовая беседка. Авторы проекта: «Бахарев и партнеры», ландшафтное бюро «Мир Цветов» и архитектор Леонид Зорин.



Петр Костелов Дачный павильон «Оригами» включает в себя мини-кухню, спортплощадку и летний кинотеатр. Архитектор Петр Костелов вдохновлялся искусством оригами, но вместо бумаги взял металл и террасные доски из экзотического дерева гарапа, www.kostelov.ru



Studio Plan Павильон «Четыре сезона», 65 м², благодаря раздвижной стене зимой служит каминным залом, а летом превращается в открытую беседку. Проект архитекторов Филиппа Тангалычева и Дарьи Касацкой, Studio Plan, www.studioplan.ru

Павильон включает в себя гриль, обеденный стол и детскую игровую. Раздвижная стена позволяет использовать павильон круглый год.

Проект Наталии и Ивана Трофимовых, бюро Blockstudio. Фото: Сергей ананьев

Беседка для барбекю, Blockstudio. Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ



Дмитрий Александров и Вера Гапон Открытая беседка из дерева и металла с летней кухней и кинотеатром, проект архитекторов Дмитрия Александрова и Веры Гапон.

Террасная доска, «Террадек». Мебель, ИКЕА. Стены обшиты досками из лиственницы, BigHouse.



Restudio Идея! Почему бы не разбить на участке настоящий шатер? В эко-отеле «Лес и море» по проекту архитектора Катерины Виноградовой, бюро Restudio, такое решение выглядит просто и роскошно одновременно.

Палаточный отель «Лес и Море» на Алтае. Дизайном занималось архитектурное бюро Катерины Виноградовой Restudio. Гостиная представляет собой просторный шатер с ресторанной зоной, а также зоной для сна и отдыха. Диваны и пуфы, Smart Balls.

«Лес и Море» на Алтае – палаточный мини-отель на лоне дикой природы, проект архитектора Катерины Виноградовой, @r_e_s_t_u_d_i_o



ZaBor Беседка — летняя кухня, 40 м², в виде сложной архитектурной формы, проект Петра Зайцева и Арсения Борисенко, мастерская ZaBor, www.zabor.net



«Объем» Архитектурное бюро «Объем» предлагает дома на вырост. Разработанная бюро система «Тривкубе» включает в себя готовые модульные беседки, дома и бани, которые можно увеличивать по мере необходимости, www.obem.archi / 3vkube.ru

Модульная система «3-в-кубе» архитектурного бюро «Объем». Система состоит из шести кубов 3×3 метра и четырех секторов 2×3 метра высотой три метра. Каждый сектор — это отдельная комната. Модули можно использовать отдельно или комбинировать друг с другом.

Если хочется оторваться от земли и окинуть взглядом красоты пейзажа...