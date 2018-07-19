Павильоны для дачи: 10 проектов российских архитекторов

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Чайный павильон, беседка для игр, модульная баня или летний шатер на природе — что выбрать и как сделать? Ищем ответы в проектах лучших российских архитекторов и дизайнеров
Павильон LUx PAVILION, 350 м², архитектурная компания ARCH.625. «Павильон в частной московской резиденции предназначен для приема гостей, — комментирует архитектор Сергей Наседкин. — Монументальное и одновременно легкое строение отражает идею современного прочтения архитектуры 60-х годов, выполненное с применением современных технологий», www.arch-625.ru
«Дерево введено только на потолке, — продолжает Сергей Наседкин. — Это своего рода возврат в историю, ведь многие века существовали каменные дома с деревянными перекрытиями. При этом все привычные компоненты окна — рамы, створки, ручки — сведены к минимуму. Мы использовали швейцарскую систему сдвижного остекления Sky-Frame. На мой взгляд, это лучший вариант остекления больших — до 4-х метров высотой, проемов. Фактически вы можете отказаться от стен в пользу стеклянных панелей, что создает ощущение вовлеченности дома в природу. Пространство меняется с каждой переменой погоды и буквально растворяется в воздухе».
Садовая беседка в подмосковном поселке Довиль. Авторы проекта: «Бахарев и партнеры», ландшафтное бюро «Мир Цветов» и архитектор Леонид Зорин. «Беседка создана как часть ландшафтного проекта загородного дома, — говорят архитекторы. — Легкая пергольная конструкция венчает композицию декоративного пруда с растущими в нем лилиями и создает эффект визуальной перспективы», www.baharev.ru
Дачный павильон «Оригами» включает в себя мини-кухню, спортплощадку и летний кинотеатр. Архитектор Петр Костелов вдохновлялся искусством оригами, но вместо бумаги взял металл и террасные доски из экзотического дерева гарапа, www.kostelov.ru
Павильон «Четыре сезона», 65 м², благодаря раздвижной стене зимой служит каминным залом, а летом превращается в открытую беседку. Проект архитекторов Филиппа Тангалычева и Дарьи Касацкой, Studio Plan, www.studioplan.ru
Беседка для барбекю в подмосковном доме по проекту Наталии и Ивана Трофимовых, бюро Blockstudio, www.blockstudio.ru
Открытая беседка из дерева и металла с летней кухней и кинотеатром, проект архитекторов Дмитрия Александрова и Веры Гапон.
Идея! Почему бы не разбить на участке настоящий шатер? В эко-отеле «Лес и море» по проекту архитектора Катерины Виноградовой, бюро Restudio, такое решение выглядит просто и роскошно одновременно.
Беседка — летняя кухня, 40 м², в виде сложной архитектурной формы, проект Петра Зайцева и Арсения Борисенко, мастерская ZaBor, www.zabor.net
Архитектурное бюро «Объем» предлагает дома на вырост. Разработанная бюро система «Тривкубе» включает в себя готовые модульные беседки, дома и бани, которые можно увеличивать по мере необходимости, www.obem.archi / 3vkube.ru
Если хочется оторваться от земли и окинуть взглядом красоты пейзажа...
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Хёрст Шкулёв Паблишинг
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