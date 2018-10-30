Человек-легенда: садовод Рейчел Меллон

Рейчел Меллон была одной из самых богатых и знатных женщин США. Она скрывала свою личную жизнь от посторонних и за 103 года дала не более десятка интервью. Но главный предмет ее любви доподлинно известен — садоводство

Рейчел Банни Меллон работала в саду в костюмах, которые специально для этих целей создавал для нее Юбер де Живанши (фото 1982 года).

Факты

Рейчел Меллон (Rachel Mellon, 1910–2014). В высшем обществе Америки она была известна как Банни Меллон (Bunny Melon) — так в детстве ее звала мама.

1910–2014). В высшем обществе Америки она была известна как Банни Меллон (Bunny Melon) — так в детстве ее звала мама. В 1961 году оформила Сад роз при Белом доме. Среди других работ: Сад им. Жаклин Кеннеди, Сад Юбера де Живанши, Парк около Библиотеки и Музея им. президента Кеннеди в Бостоне.

В 1993–1996 годах была спонсором и консультантом проекта реставрации Огорода короля в Версале.

Вместе с мужем Полом Меллоном передала в Национальную галерею в Вашингтоне 1000 картин (в том числе Ван Гога, Дега, Пикассо, Моне и др.).

В 2018 году издательство Vendome Press выпустило иллюстрированное издание The Gardens of Bunny Mellon. 300 страниц, более 300 цветных и черно-белых иллюстраций и эксклюзивные интервью, которые автор книги, Линда Джейн Холден, взяла у Банни незадолго до ее смерти.

История Рейчел Меллон могла бы послужить сюжетом для романа в духе Фицджеральда. Она родилась в 1910 году в богатой и знатной семье Принстона, ее дедушка — Джордан Ламберт — был изобретателем антисептика листерина, а папа сделал капитал на производстве этого средства.

Рейчел была ландшафтным дизайнером президентов США, но больше любила Оак Спринг

В 1932 году девушку благополучно выдали замуж, она родила двоих детей. Потом началась Вторая мировая война, во время которой муж Рейчел — офицер — проходил службу в Лондоне. В одном доме с ними квартировал другой американский офицер, тоже с женой и двумя детьми. Это был Пол Меллон, сын миллиардера, единственный наследник огромного состояния.

Одна из визитных карточек ее вирджинского поместья Оак Спринг — аллея со шпалерами, увитыми яблонями сорта Mary Potter.

Огород короля в Версале. Исторический облик конца XVII века был воссоздан в 1993–1996 годах французским отделением Всемирного фонда охраны памятников при финансовой поддержке Рейчел и ее мужа. Рейчел также была научным консультантом проекта.

Оба брака были в кризисе, но чем бы все закончилось — неизвестно, если бы не трагедия в семье Пола. В 1946 году от астматического приступа скончалась его жена. Рейчел моментально откликнулась на беду, предложив помощь в воспитании детей. Вскоре она развелась с мужем, а в 1948-м они с Полом поженились. Ее новый муж, в отличие от своего отца, не интересовался бизнесом, он любил искусство, был англоманом и разводил скаковых лошадей.

Золотые браслеты из коллекции Рейчел. Комплект был продан на Sotheby’s за 13 750 долларов.

У Рейчел же была другая страсть — садоводство. Это началось еще в детстве: в 5–6 лет девочка увлеченно сажала цветы в родительском поместье. В 11 лет дедушка подарил ей первую садоводческую книгу, и Рейчел стала собирать библиотеку по ландшафтному дизайну, которая спустя годы разрастется до 10 тысяч томов и станет одной из лучших в мире.

Фрагмент столовой в поместье Оак Спринг.

Рейчел изучала ботанику и историю ландшафтного дизайна по книгам и старинным манускриптам, ее кумирами были придворные садовники Людовика XIV Андре Ленотр, автор Версальского парка, и Жан-Батист де Ла Кентини, устроитель знаменитого Огорода в Версале.

Конюшни в поместье Оак Спринг. Муж Рейчел занимался разведением скакунов. Некоторые из них вошли в Зал славы Национального музея скачек США.

Главным украшением комнат в доме одной из самых богатых женщин америки были комнатные деревца

Коллекция посуды в форме овощей и фруктов, украшавшая столовую в Оак Спринг.

Про их творения она знала все и даже создала макет версальского Огорода со всеми деревьями, грядками, дорожками и прудом в центре. Когда в 1993-м Франция занялась его реставрацией, Рейчел стала главным спонсором и консультантом. Сегодня Огород короля (Le Potager du Roi) — один из самых значимых национальных памятников ландшафтного дизайна.

Рейчел оформляла сады для своих родных и знакомых, начиная с 1933 года. Но проект, который прославил ее на всю Америку, пришел к ней только через десятилетия. С четой Кеннеди Меллоны познакомились в 1957 году, и Рейчел сразу стала доверенной подругой Жаклин.

Садовый павильон в имении Оак Спринг, в котором Рейчел работала с рассадой. Стены и шкафы украшает роспись-обманка французского художника Фернана Ренара с изображением заполненных садовым инвентарем полок.

Когда Жаклин в 1961- м стала первой леди, именно Рейчел занялась ландшафтным дизайном парка Белого дома. Еще в 1913 году с западной стороны здания на участке примерно в 7 соток был разбит Сад роз, который при президенте Эйзенхауэре превратился в сплошной газон.

Рейчел и Пол на скачках, 1971 год.

Рейчел заново обустроила сад на манер французских регулярных парков с живыми бордюрами и топиариями и, кроме роз, высадила множество деревьев, кустарников и цветов американского происхождения. Она считала, что растения лучше всего развиваются в естественных для себя условиях.

Бассейн в летней резиденции Рейчел и Пола на Антигуа.

Цветение в этом саду длится с ранней весны до поздней осени, а не только в разгар лета, когда распускаются розы. Начинают эстафету луковичные, а заканчивают хризантемы. Из деревьев Рейчел посадила дикие яблони, магнолии, липы. Партерный газон оставила как площадку для официальных мероприятий.

Ожерелье, Tiffany, из золота и 41 бриллианта из коллекции Рейчел.

Сад роз произвел фурор, а Рейчел поручили обустраивать участок с противоположной стороны от Белого дома — Восточный сад. Она оформила его в том же стиле. В 1965-м сад был переименован в честь Жаклин. Среди других работ Рейчел известны сады ее друга Юбера де Живанши во Франции, в Ривер Фарм, штаб-квартире Американского общества садоводов, в имении Жаклин Кеннеди на острове Мартас-Виньярд, парк около Музея и Библиотеки имени Кеннеди в Бостоне. Но больше всего она любила работать в саду их с Полом имения Оак Спринг: 1600 га, живописные пейзажи, французский регулярный парк, аллея с растущими на шпалерах фруктовыми деревьями, цветники, сюда же вписана взлетно-посадочная полоса.

Уникальная механическая модель Солнечной системы из коллекции Рейчел Меллон, Лондон, начало XIX века.

До Вашингтона 80 километров, но Рейчел, к неудовольствию соседей, предпочитала преодолевать их на личном самолете, шум мотора которого нарушал сельскую идиллию. Но чаще всего ее видели с садовыми ножницами, в рабочем костюме и панаме, которые для нее сшил ее близкий друг, Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy).

Гостиная в поместье Оак Спринг. На стенах — работы Камиля Писсарро, Уинслоу Гомера, Пауля Клее. На каминной полке — любимый декор Рейчел: комнатные деревца с круглыми кронами, которые она впервые увидела в средневековых манускриптах.

Рейчел называли некоронованной королевой США, а Оак Спринг — американским Букингемским дворцом. Здесь бывали супруги Кеннеди, Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз и принцесса Диана. Интерьеры дома не блистали роскошью. Главным украшением комнат были деревца с круглыми кронами, которые хозяйка формировала из мирта, тимьяна и розмарина.

Ожерелье из золота, жемчуга и бриллиантов из коллекции Рейчел.

Но настоящим сокровищем были картины — подлинники Ротко, Ван Гога, Руссо, Миро, Пикассо. Страсть к коллекционированию Меллонам передал отец Пола — основатель Национальной галереи в Вашингтоне. Рейчел и Пол в свою очередь передали музею еще тысячу полотен. Пол любил старых мастеров и импрессионистов, Рейчел предпочитала абстракционизм. У нее было самое большое частное собрание картин Марка Ротко.

Меллон и ее ближайший друг и любимый кутурье Живанши, 1970 год.

Рейчел избегала общения со СМИ, с трудом переживала неприятности последних лет жизни, когда ее имя стало мелькать в новостях. Ее дочь от первого брака сбила машина; Рейчел потеряла деньги в финансовой пирамиде; она спонсировала предвыборную кампанию сенатора Джона Эдвардса, который потратил ее деньги на любовницу. Были суды, допросы и расспросы. Рейчел скончалась в Оак Спринг в марте позапрошлого года, окруженная внуками и правнуками, в возрасте 103 лет. Незадолго до смерти она заказала у Живанши партию голубых футболок и обещала, как поправится, махнуть с ним в круиз по греческим островам. В ноябре 2014 Sotheby’s устроил распродажу ее с Полом коллекции картин и драгоценностей. Часть из вырученных 159 млн долларов поступила в благотворительный фонд, который будет поддерживать уникальную библиотеку Рейчел и откроет при ней научный центр и школу ландшафтного дизайна.