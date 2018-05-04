Что сажать на балконе: советы профессионала

Известный ландшафтный архитектор Анна Андреева ответила на вопросы редакторов ELLE DECORATION на тему озеленения балкона. Теперь мы знаем, как превратить обычный балкон в райский сад и чем заняться в ближайшие выходные

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с чего начать? что сажать в первую очередь? Анна Андреева: Мне нравится микс огорода и диких растений. Я всегда сажаю пряные травы — розмарин, мяту, тимьяны, лавр — не только для красоты, но и для использования по прямому назначению на кухне.

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Еще покупаю рассаду помидоров, перцев чили — они смотрятся красиво всегда.

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СЕМЕНА ИЛИ САЖЕНЦЫ? Я не выращиваю рассаду из семян, мне это не так интересно, нет терпения. Весной обычно покупаю и сажаю клубнику, лучше ремонтантную. Это всегда красиво!

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СЪеДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ? Если позволяет площадь балкона, я бы советовала посадить малину. Она придает городской квартире ощущение дачи и подходит даже для тех мест, где маловато солнца. Из трав в полутени может расти петрушка, выглядит она тоже неплохо. Еще я очень люблю капусту, ее легко выращивать, а выглядит она просто великолепно. Причем как декоративная, так и обыкновенная, и кейл. А самая красивая капуста — это брокколи, она похожа на маленькие смешные розочки.

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ЛАВАНДА — ДА? Скорее нет. Весной часто продается лаванда, но ее очень трудно вырастить начинающему садоводу. Она требует полного солнца и очень бедной почвы.

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ОДНОЛЕТНИКИ ИЛИ МНОГОЛЕТНИКИ? Все перечисленные выше растения не смогут пережить зиму на балконе, поэтому они временные, но я просто покупаю их каждый год заново. Но мой совет: обязательно дополняйте временные растения теми, что смогут перезимовать, тогда садик начнет вас радовать раньше. На моем балконе это, к примеру, лиственница, маленькие березки (не карликовые, а обыкновенные) и растения из Воронежской степи и горной сибирской тундры.

Лиственница и береза — это единственные деревья, которые в нашем климате могут зимовать в контейнерах. Можно еще посадить лапчатку, кизильник и рябинник рябинолистный — они тоже очень живучие и неприхотливые.

ВАРИАНТ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ? Незаменимое и надежное растение — девичий виноград пятилисточковый. Он хорошо живет в большом ящике и красиво краснеет осенью. Вариант для самых ленивых — вынести на балкон комнатные растения и составить из них интересную композицию. Главное — не забыть занести их обратно в комнату с наступлением заморозков.

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САМОЕ МОДНОЕ РАСТЕНИЕ ЭТОГО ГОДА? Не думаю, что есть модные растения для балкона, да и вообще. Нужно просто сажать то, что нравится, и тогда растения ответят взаимностью и будут радовать.

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МЕНЯТЬ ЛИ ПРОШЛОГОДНЮЮ ЗЕМЛЮ В КАШПО? Важно сделать один раз хорошую землю — не торфяную смесь, которая продается в магазинах, а настоящую, с дачи. Если вы хотите, чтобы у вас росли помидоры, то она должна быть прямо с перепревшим навозом.

Кашпо, Bacsac Кашпо, ИКЕА

МОДНЫЕ КАШПО ДЛЯ БАЛКОНА — ОНИ СУЩЕСТВУЮТ? Ой, с кашпо в России проблема. Сейчас стали доступны мои любимые французские сумки-кашпо Bacsac, которые раньше я везла в чемодане буквально из каждой поездки. Если их не хватает, в Москве я обычно сажаю растения в деревянные ящики, либо в пластиковые контейнеры, либо оставляю пластиковые горшки и ставлю их в оцинкованные кашпо из ИКЕА.



Сумки-кашпо, Bacsac

И ПОСЛЕДНЕЕ: КУДА БЕЖАТЬ? ГДЕ ПОКУПАТЬ РАСТЕНИЯ? Я покупаю все в магазине «7ЦВЕТОВ». Но это оптовый магазин для юридических лиц, они поставляют и в OBI, и в другие розничные сети. Анна Андреева, Landscape architect & Partner в Alphabet City, @andreyeva