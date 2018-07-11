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11 июля 2018

Практика: обустройство декоративного огорода

Мода на декоративные огороды набирает обороты. Подробно об этом явлении нам рассказала дизайнер Татьяна Губская.

Грядки в порядке (фото 0)
Татьяна Губская, основатель и руководитель Московского бюро ландшафтной архитектуры и дизайна Real Landscape.

История возникновения декоративных огородов идет из монастырских садов Средневековья. В те времена грядки располагали чаще всего в форме креста, а выращивали на них преимущественно аптекарские травы. Декоративные огороды существовали и в эпоху Ренессанса, когда их разбивали у подножия замков, но они носили скорее увеселительный характер.

Грядки в порядке (фото 2)
Кухонный огород — фрагмент сада в Лондоне, проект дизайнера Джулиана Доули. Деревянные обелиски служат опорой для вьющихся растений.

Это была своего рода игра в сельское хозяйство, модная забава, которая существовала вплоть до XVIII века. Вспомните огороды Марии Антуанетты! Декоративные огороды эпохи классицизма имели регулярную планировку, которая популярна и в наши дни. Это неудивительно, ведь регулярная планировка обеспечивает самый удобный доступ к грядкам. Итак, приступаем. 

Грядки в порядке (фото 6)
«Кухонный огород» с плетеными ограждениями в стиле кантри — фрагмент сада Томасо дель Буоно с выставки Chelsea Flower Show.
Грядки в порядке (фото 7)
Ограждение из металлических сеток-габионов, заполненных старой черепицей, — проект Клэр Уайтхаус для выставки Chelsea Flower Show.
  • Прежде всего выбираем место для огорода — хорошо освещенное и удобное для полива.
  • Снимаем верхний слой земли, смешиваем его с покупным грунтом и наполняем конструкции будущих грядок. Если на участке недавно велась стройка, верхний плодородный слой удаляем полностью.
  • Если грунтовые воды близко, делаем дренаж.
  • Пространство между грядками заполняем декоративными отсыпками с полимером — это новинка на рынке. Полимер фиксирует материал, при этом пропускает влагу, в будущем это облегчит уход за поверхностью. Другой вариант заполнения дорожек — низкорослые почвопокровные растения.
Грядки в порядке (фото 9)
Дом XIX века в Швеции. Оставшиеся после реконструкции здания старые балки использованы для оформления декоративного огорода.
Грядки в порядке (фото 10)
На обрамленных досками грядках можно выращивать не только овощи, но и любые декоративные растения.
  • Стенки приподнятых грядок выкладываем досками или камнем в зависимости от общего стиля сада. Либо используем готовые контейнеры — сейчас есть очень красивые.
  • Овощи и пряные травы подбираем так, чтобы они составили геометрический узор. Пустоты, возникающие на грядках при смене культур, заполняем эффектными однолетниками. 8 Вспоминаем о том, что огород — отличная забава для детей. Привлекаем их к посадкам и изготовлению табличек с названиями растений.
  • Урожай в нашем случае не главное, главное — эстетика. Поэтому сажаем самые яркие сорта капусты, фасоли, помидоров и перца. Отдельно — «чайные» грядки с мелиссой, чабрецом, шалфеем, ромашкой.
  • Наслаждаемся все лето!
Практика: обустройство декоративного огорода (фото 8)

Мозаика из травертина, Thrace.

Настил из керамики Tiles, Il Giardino di Legno, www.ilgiardinodilegno.it 

Лейка Esschert Design, Westwing.ru

Декоративное ограждение, «Леруа Мерлен», www.leroymerlin.ru 

Садовый кролик, Raumgestalt, www.raumgestalt.net

Садовые «ветерки», www.butlers-online.co.uk

Садовая лопатка Esschert Design, Westwing.ru

Садовый фонарь Pod Lens, дизайн Росса Лавгроува ля Luceplan.

Садовый контейнер, Tricotel, www. tricotel.com

Ящик для цветов Daisy, Nola Industrier, www.nola.se

Cадовые таблички — указатели растений, Raumgestalt, www.raumgestalt.net

Грядки в порядке (фото 4)
Путевой дворец Петра I в Стрельне. В нижней части южного склона расположены овощные грядки Царского огорода.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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