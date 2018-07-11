Практика: обустройство декоративного огорода

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Мода на декоративные огороды набирает обороты. Подробно об этом явлении нам рассказала дизайнер Татьяна Губская.
История возникновения декоративных огородов идет из монастырских садов Средневековья. В те времена грядки располагали чаще всего в форме креста, а выращивали на них преимущественно аптекарские травы. Декоративные огороды существовали и в эпоху Ренессанса, когда их разбивали у подножия замков, но они носили скорее увеселительный характер.
Это была своего рода игра в сельское хозяйство, модная забава, которая существовала вплоть до XVIII века. Вспомните огороды Марии Антуанетты! Декоративные огороды эпохи классицизма имели регулярную планировку, которая популярна и в наши дни. Это неудивительно, ведь регулярная планировка обеспечивает самый удобный доступ к грядкам. Итак, приступаем.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)