Практика: обустройство декоративного огорода

История возникновения декоративных огородов идет из монастырских садов Средневековья. В те времена грядки располагали чаще всего в форме креста, а выращивали на них преимущественно аптекарские травы. Декоративные огороды существовали и в эпоху Ренессанса, когда их разбивали у подножия замков, но они носили скорее увеселительный характер.