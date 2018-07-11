Новый парк в Москве с прудом-лагуной

Голландско-американский ландшафтный дизайнер и урбанист Джерри Ван Эйк (Jerry van Eyck) спроектировал в Даниловском районе Москвы новый парк «Тюфелева роща». На территории 10 гектаров наряду с многочисленными кустарниками и деревьями появился неглубокий пруд с многоступенчатой системой очистки.

Еще одной особенностью парка стала масштабная пергола длиной 1,3 километра из кортеновской стали в деревянной обшивке. Навес выполняет сразу две функции: это и зона для прогулок в плохую погоду и смотровая площадка для посетителей. По замыслу дизайнера, конструкция в скором времени заржавеет и получит интересный терракотовый оттенок.

Название парка было выбрано не случайно. «Тюфелева роща» — это историческая местность с реликтовым лесом и царскими охотничьими угодьями. Индустриализация привела к активной застройке района фабриками и заводами — вековые сосны и ели были вырублены на топливо. Спустя столетие жителям города наконец возвращается утраченное природное богатство Тюфелевой рощи.