Сад Пьеро Форназетти

Этот сад в пригороде Милана — маленький уединенный мир, благоухающий сотней ароматов, полный цветов и зелени, среди которых обнаруживаются оригинальные творения Пьеро Форназетти (Piero Fornasetti, 1913–1988): глиняная собачка, вазоны в виде сосновых шишек или белая кованая мебель с симпатичными завитушками. «Сад создали еще мои бабушка с дедушкой, когда построили этот дом, — рассказывает Барнаба Форназетти (Barnaba Fornasetti). — Сначала это был классический фруктовый сад, но потом, в пятидесятых, отец полностью его переделал. Он создал строгую, упорядоченную композицию с клумбами и дорожками, выложенными из камня. В центре на песке росла гигантская плакучая ива, под которой я играл совсем ребенком. Сегодня здесь растет всего понемногу.

С помощью ландшафтного дизайнера Фабио (он известен как Фабио Садовник) мне удалось создать сад непрерывного цветения. Первыми появляются форзиции, потом крокусы, гиацинты, нарциссы, посаженные моей мамой, потом наступает время фруктовых деревьев, азалий, глициний, ирисов, пионов. Но самая красота — летом, когда наступает пора гортензий». «Барнаба ценит простоту, и в последние годы мы стали сажать цветы, которые давно вышли из моды: колеус, алтею, бегонию, сцеволу, настурции, — подхватывает Фабио. — Осенью мы сажаем черный морозник и разные виды нарциссов, сцилл, гиацинтов, которые первыми распустятся весной». Приходится бороться с тенью.

«Мы рассчитали, как правильно расположить деревья у входа, чтобы они не закрывали солнечный свет, но все равно не все растения получают его в достатке, — продолжает Форназетти-младший. — Нам пришлось отказаться от фруктового сада и выкопать почти все розы, потому что они плохо росли. Зато мы посадили много разных растений, чтобы хоть как-то „осветлить“ темные участки и наполнить сад новыми красками и контрастами. Это белая гортензия метельчатая, лигуструм, пышные киви, которыми увита ограда, могучий страстоцвет и мои любимые ломоносы. У нас есть лиловые, белые и бордовые — почти черные — лилии. Невообразимо красивые! Они самоопыляются и цветут до конца сентября». В саду запрещены пестициды и химические удобрения, а с дроздами у Барнабы разговор простой: «У меня есть кот, и он не дремлет. А вообще я всегда оставляю им немного ягод и фруктов, чтобы они не трогали другой урожай». www.fornasetti.com