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10 ноября 2018

Сад Пьеро Форназетти

Многие свои знаменитые объекты дизайнер Пьеро Форназетти придумал, сидя в тени абрикосового дерева у своего дома. «С тех пор в саду многое изменилось, но он по-прежнему вдохновляет», — рассказывает сын Пьеро, Барнаба

Сад Пьеро Форназетти
В 1950-х годах Пьеро Форназетти переделал фамильный сад, сохранив только фруктовые деревья.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer

Этот сад в пригороде Милана — маленький уединенный мир, благоухающий сотней ароматов, полный цветов и зелени, среди которых обнаруживаются оригинальные творения Пьеро Форназетти (Piero Fornasetti, 1913–1988): глиняная собачка, вазоны в виде сосновых шишек или белая кованая мебель с симпатичными завитушками. «Сад создали еще мои бабушка с дедушкой, когда построили этот дом, — рассказывает Барнаба Форназетти (Barnaba Fornasetti). — Сначала это был классический фруктовый сад, но потом, в пятидесятых, отец полностью его переделал. Он создал строгую, упорядоченную композицию с клумбами и дорожками, выложенными из камня. В центре на песке росла гигантская плакучая ива, под которой я играл совсем ребенком. Сегодня здесь растет всего понемногу.

Сад Пьеро Форназетти
Барнаба Форназетти и его Rover 1959 года по имени Olivia.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer
Сад Пьеро Форназетти
Летом в саду цветут гортензии.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer
Сад Пьеро Форназетти
Вид сада. Ваза в виде шишки — работа Пьеро Форназетти.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer

С помощью ландшафтного дизайнера Фабио (он известен как Фабио Садовник) мне удалось создать сад непрерывного цветения. Первыми появляются форзиции, потом крокусы, гиацинты, нарциссы, посаженные моей мамой, потом наступает время фруктовых деревьев, азалий, глициний, ирисов, пионов. Но самая красота — летом, когда наступает пора гортензий». «Барнаба ценит простоту, и в последние годы мы стали сажать цветы, которые давно вышли из моды: колеус, алтею, бегонию, сцеволу, настурции, — подхватывает Фабио. — Осенью мы сажаем черный морозник и разные виды нарциссов, сцилл, гиацинтов, которые первыми распустятся весной». Приходится бороться с тенью.

Сад Пьеро Форназетти
Вид на дом из сада.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer
Сад Пьеро Форназетти
Фрагмент интерьера. Стеклянные бокалы из коллекции Пьеро Форназетти.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer
Сад Пьеро Форназетти
Благодаря усилиям Барнабы и ландшафтного дизайнера в саду круглый год цветут цветы.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer

«Мы рассчитали, как правильно расположить деревья у входа, чтобы они не закрывали солнечный свет, но все равно не все растения получают его в достатке, — продолжает Форназетти-младший. — Нам пришлось отказаться от фруктового сада и выкопать почти все розы, потому что они плохо росли. Зато мы посадили много разных растений, чтобы хоть как-то „осветлить“ темные участки и наполнить сад новыми красками и контрастами. Это белая гортензия метельчатая, лигуструм, пышные киви, которыми увита ограда, могучий страстоцвет и мои любимые ломоносы. У нас есть лиловые, белые и бордовые — почти черные — лилии. Невообразимо красивые! Они самоопыляются и цветут до конца сентября». В саду запрещены пестициды и химические удобрения, а с дроздами у Барнабы разговор простой: «У меня есть кот, и он не дремлет. А вообще я всегда оставляю им немного ягод и фруктов, чтобы они не трогали другой урожай». www.fornasetti.com

Сад Пьеро Форназетти
В тени фигового дерева — кованая мебель, дизайн Пьеро Форназетти.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer
В последние годы мы стали сажать цветы, которые давно вышли из моды: алтею, бегонию, сцеволу, настурции»
Сад Пьеро Форназетти
Столовая выходит окнами в сад. Стол, дизайн Барнабы Форназетти, Atelier Fornasetti.
Фото: 
Маттео Карассале (Matteo Carassale)/Photofoyer

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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