Модные сады в стиле mid-century modern

Палм-Спрингс, Южная Калифорния. Такой неприхотливый, но стильный "сад-пустыню" ландшафтный архитектор Стив Мартино создал в ответ на архитектуру дома в стиле mid-century modern. Одной из главных идей архитектуры середины прошлого века является простота, это одна из причин, по которой архитектор использовал только местные растения, не требующие особого ухода в засушливом климате.

Стиль mid-century modern родился в Америке середины 1940-х, в конце 2010-х неожиданно получил второе рождение, став едва ли не главным мировым трендом дизайна интерьеров, и естественным образом нашел отражение в новаторских ландшафтных проектах. Чтобы встретить новую тенденцию во всеоружии, изучаем лучшие исторические примеры. Что же объединяет сады в стиле «мид-сенчури модерн»? Прежде всего одно — простота ухода. «Это сады не просто для созерцания, а для повседневной жизни, — говорит Этн Кларк, автор книги The Mid-Century Modern Garden, в которой она рассказывает о лучших в мире садах 1920–1970 годов. Разумеется, в книге не обошлось без упоминания Фрэнка Ллойда Райта. Американский архитектор, создатель «органической архитектуры», провозгласил идею слияния дома и сада. «До Фрэнк Ллойд Райт, — пишет Этн Кларк, — окна делали, казалось, исключительно для того, чтобы их зашторивать и отгораживать обитателей дома от внешнего мира: теперь же их главной задачей запустить в дом природу. Конечно, такой подход потребовал соответствующего стиля садов». На участках под стать архитектуре стали возникать простые геометрические формы и линии, закаленное стекло, нержавеющая сталь, бетон. Что касается палитры, предпочтение отдавалось белым и зеленым цветам — «привет» постройкам Ле Корбюзье. «Но этим дело не ограничивалось, — продолжает Этн Кларк. — Очень скоро палитру разбавили яркие, как карамельки, глянцево-розовые, алые, мятно-зеленые, аквамариновые и бирюзовые краски, вдохновленные послевоенным оптимизмом».

The Homewood, Surrey. Проект архитектора Патрика Гвинна 1938 года создан под впечатлением от работ Ле Корбюзье. Дом и сад связывают каменные отмостки, лестницы, прозрачные ширмы-перегородки и панорамные окна. Забронировать тур для посещения дома и сада можно на сайте www.nationaltrust.org.uk

Тем, кто собирается обновить свой собственный участок в стиле mid-century modern, Кларк советует озадачиться обустройством бассейна — пусть даже декоративного, всевозможных настилов, экранов и подбором садовой мебели. В идеале это должны быть оригинальные винтажные предметы американских классиков дизайна середины века, которые стоит искать на аукционах, в частности на еВау. Ведь этим садам больше всего идет мебель из гнутых металлических трубок — вроде шезлонгов Walter Lamb или сетчатого стула Diamond, созданного в 1952-м дизайнером Гарри Бертойа для Knoll и моментально ставшим бестселлером.

Вилла Mairea, проект Алваро Аалто, 1938–1939.

Вилла Mairea — проект финского архитектора Альвара Аалто для Гарри и Майра Гуллихсена в Ноормарку, Финляндия. Здание было построено в 1938–1939 годах, открыто к посещению, www.villamairea.fi

Еще один ключевой момент сада в стиле mid-century modern — практически идентичные отделочные материалы архитектуры и ландшафта. Камень с фасада частенько переходит на дорожки и мостики. Еще лучше, если этот камень местных пород. Ведь дом и сад — не что иное, как единое целое. Это мы помним! А напоследок еще три сада в стиле mid-century modern, которые Этн Кларк рекомендует посетить незамедлительно.

Sussex Prairies Garden. «Натуралистический сад прерий» в Западном Сассексе открылся для публики в 2009 году, всего через год после посадки. Сюда стоит приехать, чтобы насладиться «дикими» травянистыми зарослями, искусно созданными человеком, www.sussexprairies.co.uk

Villa Savoye, Poissy. Вилла Савой — загородный дом в парижском предместье Пуасси, спроектированный Ле Корбюзье для промышленника Пьера Савой в 1929-30 гг. Жилое помещение поднято над уровнем почвы на ряд бетонных опор. Благодаря этому нижний ярус здания кажется естественным продолжением сада, www.villa-savoye.fr