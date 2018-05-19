Самые необычные оранжереи и теплицы мира

Тропический лес, огород, пруд с кувшинками, пальмовая плантация или даже целый ресторан — все это может быть спрятано в теплице прямо посреди городского парка. Изучаем самые впечатляющие примеры

павильон Temperate Housе, Королевские ботанические сады Кью, Лондон

Крупнейшая в мире из сохранившихся викторианских теплиц Темперейт-хаус (Temperate House) в садах Кью в Лондоне открылась после длительной реставрации, которая заняла несколько лет. Этот единственный в своем роде, поражающий воображение масштабами и живописным ландшафтом лондонский «оазис» и его удивительную коллекцию растений — павильон был построен по проекту Децимуса Бертона, первые посетители смогли оценить еще в 1860-е годы. В настоящее время здесь находится десять тысяч редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. Архитектурный объект находится под охраной ЮНЕСКО. Процесс реставрации с 2012 года курировала студия Donald Insall Associates, специализирующаяся на сохранении исторического наследия.

Фондовая оранжерея, Ботанический сад им. Н. В. Цицина Ран, Москва

Строительство новой оранжереи в московском Ботаническом саду началось еще в начале 1990-х годов, потом было приостановлено и вновь возобновлено. В 2016 году Фондовая оранжерея площадью около 9 тысяч м² появилось на карте города. В основе собрания — коллекция редких растений, полученная в 1947 году от немецкой оранжереи Санссуси (Потсдам). С тех пор перечень растений был значительно расширен. Стеклянный павильон состоит из нескольких секторов с воссозданными внутри различными климатическими условиями. Искусственный рельеф необычайно разнообразен — гроты, скалы, извилистые тропы, бассейны, имитирующие естественные пруды.



оранжереи БотаническОго сада МГУ «Аптекарский огород», Москва

«Аптекарский огород» был заложен в 1706 году по указу Петра I для выращивания лекарственных растений. К началу XIX века здесь сформировалась крупнейшая в России коллекция из многих сотен видов растений, которую в 1805 году выкупил Московский университет для обучения будущих медиков. По сей день старейший ботанический сад Москвы остается в его ведении. Оранжерея в московском ботаническом саду «Аптекарский огород» может похвастаться одной из самых обширных коллекций тропических растений — кувшинки, лотосы, какао, бананы, гуава, папайа, сахарный тростник, орхидеи и это далеко не полный список. Среди редких «жителей» засветилась самая крупная в мире кувшинка виктория амазонская (Victoria amazonica) с листьями до 2 метров в диаметре. Цветок «виктории» живет около 48 часов, за это время меняет свой цвет. В первый вечер крупный белый, на вторую ночь — пурпурный. Перечень растений постоянно обновляется.

Оранжереи Ботанического сада санкт-Петербурга



Сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН в Петербурге (бывший Императорский Ботанический сад) — один из старейших ботанических садов России. На его территории построены несколько оранжерей. Одна из самых больших — Пальмовая оранжерея была построена в конце XIX века, архитекторы — Иероним Севастьянович Китнер и Николай Иванович де Рошфор.

Оранжерея Таврического сада, Санкт-петербург

Оранжерея была установлена в Таврическом саду в Петербурге в 1935 году. До этого на ее месте располагалась Пальмовая оранжерея, которую впоследствии разобрали и перенесли в Ботанический сад. Нынешний павильон перевезли на это место из Царского села (сооружение было спроектировано в 1900 году, архитектор А. Бах). Любопытно, что оранжерея «засветилась» в художественных фильмах: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мушкетёры 20 лет спустя» и многих других.

Оранжерея в Ботаническом саду в Лейдене (Hortus Botanicas Leiden)

Лейденский ботанический сад в Голландии — один из старейших в мире. Дата его основания — 1590 год. Сад был разбит при Лейденском университете — старейшем в стране высшем учебном заведении. Руководство садом было поручено Карлу Клузиусу — университетскому профессору ботаники, медику. Собирать коллекцию ему активно помогал нидерландский фармацевт, ботаник Дирк Аутгертсзоон Клейт, известный как Теодор Клуциус. Изначально сад предназначался для выращивания исключительно лекарственных растений, после чего значительно расширился. С 1740-е годы в саду была построена первая оранжерея для тепличных растений.

Ресторан-оранжерея De Kas в Амстердаме

На территории парка Frankendael Park в Амстердаме находится один из самых необычных ресторанов в Европе, где высокую кухню можно попробовать в прямом смысле в тепличных условиях. Кухня и зал ресторана расположены в большом парнике, рядом разбит огород, где частично выращиваются продукты, из которых готовят местные блюда. Фрукты, рыбу и органическое мясо в De Kas поставляют из окрестностей Амстердама. Раньше оранжерея целиком использовалась по своему прямому назначению, стеклянный павильон был построен в 1926 году. Но после того, как он пришел в запустение, его выкупили у городских властей, чтобы открыть ресторан.



Королевские оранжереи Брюсселя

Оранжереи в брюссельском районе Лакен находятся прямо в Королевской резиденции. Теплицы построены в конце XIX века. Оригинальный проект курировал король Бельгии Леопольд II, архитектор Альфонс Балат. С 1876 по 1890 гг. на площади в 1,5 га были спланированы зимний сад, пальмовый павильон, театральная теплица, зеркальная теплица, теплица Дианы, Дом Конго, Дом азалий, Галерея гераней и некоторые другие сооружения. В брюссельских теплицах — уникальное собрание редких и экзотических растений и цветов, включая большую коллекцию камелий.

Оранжерея L ‘Umbraclе в Валенсии

Одна из самых футуристичных в мире оранжерей — произведение архитектора Сантьяго Калатравы на территории Города Искусств и Науки в испанской Валенсии. Смелый проект был реализован в 2000 году. В строительстве архитектор задействовал стекло, металл и бетон. Оранжерея представляет собой длинный арочный коридор, внутри которого выращивается множество различных растений, характерных для этого региона.

Оранжерея Ботанического сада Куритибы, Бразилия

Ботанический сад имени Фаншетты Ришбитер в крупнейшем городе на юге Бразилии Куритиба был открыт в 1991 году. Ландшафт в стиле классических французских садов — с пышными клумбами, фонтанами и прудами. На территории сада располагается и стеклянная оранжерея. Павильон площадью 458 кв. м. был построен по образцу Хрустального дворца в Лондоне.

Тропическая оранжерея в стеклянном шаре в Генуе

Архитектор Ренцо Пьяно родом из Генуи. Именно здесь, на набережной в районе порта появилось футуристичное сооружение по проекту Renzo Piano Workshop Building — шар-биосфера-оранжерея. Внутри представлены многие виды тропических растений: от мангровых деревьев до кокосовых пальм. Кроме того, оранжерея в Генуе — дом для множества видов тропических бабочек.

Оранжереи Flower Dome и Cloud Forest в Сингапуре